Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την περίοδο 25 έως 29 Αυγούστου

1. Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ
- Στις 25 Αυγούστου θα καταβληθούν 36.161.158,79 ευρώ σε 47.055 δικαιούχους για αναδρομικά ποσά συντάξεων (άρθρο 34 ν. 5018/2023).
- Στις 26, 28 και 29 Αυγούστου θα δοθούν 2.347.446.391,92 ευρώ σε 4.217.481 συνταξιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025.
- Από τις 25 έως τις 29 Αυγούστου θα καταβληθούν 12.500.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους για εφάπαξ παροχές.
- Στις 29 Αυγούστου θα επιστραφούν 12.000.000 ευρώ σε 11.230 μη μισθωτούς με παράλληλη μισθωτή απασχόληση για το έτος 2024.
2. Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ
- 19.000.000 ευρώ σε 31.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.
- 1 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 14.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους μέσω προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.800.000 ευρώ σε 80 φορείς για εισφορές στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
- 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».