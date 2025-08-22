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Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την περίοδο 25 έως 29 Αυγούστου
Εργασιακά
16:29 - 22 Αυγ 2025

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την περίοδο 25 έως 29 Αυγούστου

Reporter.gr Newsroom
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Κατά την περίοδο 25 έως 29 Αυγούστου θα καταβληθούν συνολικά 2.443.990.550,71 ευρώ σε 4.322.897 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

1. Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

  • Στις 25 Αυγούστου θα καταβληθούν 36.161.158,79 ευρώ σε 47.055 δικαιούχους για αναδρομικά ποσά συντάξεων (άρθρο 34 ν. 5018/2023).
  • Στις 26, 28 και 29 Αυγούστου θα δοθούν 2.347.446.391,92 ευρώ σε 4.217.481 συνταξιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025.
  • Από τις 25 έως τις 29 Αυγούστου θα καταβληθούν 12.500.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους για εφάπαξ παροχές.
  • Στις 29 Αυγούστου θα επιστραφούν 12.000.000 ευρώ σε 11.230 μη μισθωτούς με παράλληλη μισθωτή απασχόληση για το έτος 2024.

2. Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

  • 19.000.000 ευρώ σε 31.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.
  • 1 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 14.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους μέσω προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.800.000 ευρώ σε 80 φορείς για εισφορές στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
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