Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την περίοδο 25 έως 29 Αυγούστου

Κατά την περίοδο 25 έως 29 Αυγούστου θα καταβληθούν συνολικά 2.443.990.550,71 ευρώ σε 4.322.897 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

1. Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ Στις 25 Αυγούστου θα καταβληθούν 36.161.158,79 ευρώ σε 47.055 δικαιούχους για αναδρομικά ποσά συντάξεων (άρθρο 34 ν. 5018/2023).

Στις 26, 28 και 29 Αυγούστου θα δοθούν 2.347.446.391,92 ευρώ σε 4.217.481 συνταξιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025.

Από τις 25 έως τις 29 Αυγούστου θα καταβληθούν 12.500.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους για εφάπαξ παροχές.

Στις 29 Αυγούστου θα επιστραφούν 12.000.000 ευρώ σε 11.230 μη μισθωτούς με παράλληλη μισθωτή απασχόληση για το έτος 2024. 2. Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ 19.000.000 ευρώ σε 31.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

1 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

14.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους μέσω προγραμμάτων απασχόλησης.

1.800.000 ευρώ σε 80 φορείς για εισφορές στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».