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Ισπανία: Σε ύφεση τα ενεργά μέτωπα – Ελπίδες για τέλος της πύρινης λαίλαπας
Ειδήσεις
15:44 - 23 Αυγ 2025

Ισπανία: Σε ύφεση τα ενεργά μέτωπα – Ελπίδες για τέλος της πύρινης λαίλαπας

Reporter.gr Newsroom
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Μείωση παρουσιάζουν τα ενεργά μέτωπα πυρκαγιάς στην Ισπανία, με τις εστίες να περιορίζονται στις 16 από τις συνολικά 40. Παρά τη σχετική βελτίωση, η χώρα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της από μία από τις χειρότερες κρίσεις των τελευταίων ετών, με το οικονομικό κόστος να υπολογίζεται στα 3,8 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η αντίδραση των πολιτών, με διαδηλώσεις να καταγράφονται σε πολλές περιοχές, όπως η Καστίλλη και Λεόν, η Γαλικία και η Εξτρεμαδούρα. Οι κάτοικοι ζητούν ενίσχυση των μέτρων πρόληψης έναντι των πυρκαγιών, τονίζοντας την ανάγκη για προληπτική δασοπροστασία αντί για εστίαση αποκλειστικά στην καταστολή.

Το δυσκολότερο μέτωπο εντοπίζεται στην Ιγουένια της Λεόν, όπου η μορφολογία του εδάφους δυσχεραίνει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Στην Αστούριας, όπου μετέβη και ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, συνεχίζεται η μάχη με μία σοβαρή πυρκαγιά, ενώ στη Γαλικία τέσσερις εστίες εξαπλώνονται στις περιοχές Ουρένσε και Ποντεβέδρα.

Στο Κάθερες, σύμφωνα με τις αρχές της Εξτρεμαδούρα, η πυρκαγιά που αποτέφρωσε 17.300 εκτάρια έχει πλέον σταθεροποιηθεί.

Η επικεφαλής Πολιτικής Προστασίας Βιρχίνια Μπαρκόνες δήλωσε στην κρατική τηλεόραση TVE πως, παρά τις ενθαρρυντικές ενδείξεις, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. «Οι πυρκαγιές αυτές είναι ύπουλες και απαιτείται εγρήγορση μέχρι την τελική κατάσβεσή τους», τόνισε.

Η βελτίωση των καιρικών συνθηκών, με την αύξηση της υγρασίας και τη μείωση των ανέμων, βοηθά σημαντικά τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Ο πολύνεκρος καύσωνας των 16 ημερών, με θερμοκρασίες έως και 45 βαθμούς, φαίνεται να φτάνει στο τέλος του, επιτρέποντας την επιστροφή πολλών κατοίκων στις περιοχές που είχαν εκκενωθεί. Παρά τα θετικά μηνύματα, οι τοπικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή.

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