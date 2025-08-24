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Πυρκαγιά σε πυρηνικό σταθμό και fuel terminal στη Ρωσία μετά από ουκρανικές επιθέσεις με drones
Ειδήσεις
13:59 - 24 Αυγ 2025

Πυρκαγιά σε πυρηνικό σταθμό και fuel terminal στη Ρωσία μετά από ουκρανικές επιθέσεις με drones

Reporter.gr Newsroom
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Την σημερινή 24/8 Ουκρανική Ημέρα της Ανεξαρτησίας, το Κίεβο εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις με drones εναντίον ρωσικού εδάφους, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε κρίσιμες υποδομές.

Όπως αναφέρουν ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία, στην περιφέρεια Κούρσκ, ένα drone που καταρρίφθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα εξερράγη, προκαλώντας φθορά σε βοηθητικό μετασχηματιστή πυρηνικού σταθμού. Προκλήθηκε πυρκαγιά που κατασβέστηκε άμεσα, χωρίς θύματα, ενώ παρατηρήθηκε μείωση κατά 50% της παραγωγικής δυναμικότητας του αντιδραστήρα Νο. 3. Τα επίπεδα ραδιενέργειας στο εργοτάξιο και τις γύρω περιοχές παραμένουν σε κανονικά επίπεδα.

Ταυτόχρονα, στις ακτές της Βαλτικής, στην περιοχή του λιμανιού Ούστ‑Λούγκα, 10 ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν, ενώ συντρίμμια προκάλεσαν πυρκαγιά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου της εταιρείας Novatek. Οι πυροσβέστες και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας επιχειρούν για την κατάσβεση.

Η ρωσική άμυνα αναφέρει ότι 95 drones ακινητοποιήθηκαν τη νύχτα σε τουλάχιστον 13 περιφέρειες, μεταξύ των οποίων οι Λένινγκραντ και Σαμάρα. Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας (Rosaviatsia) διέταξε την αναστολή πτήσεων σε πολλά ρωσικά αεροδρόμια, περιλαμβανομένου του Πούλκοβο στο Σανκτ Πετέρσμπουργκ.

Επιπλέον, drones επιτέθηκαν σε βιομηχανική μονάδα στη νότια πόλη Σιζράν (περιφέρεια Σαμάρα), χωρίς να αναφερθούν θύματα ή περαιτέρω ζημιές μέχρι στιγμής.

Σημειώνεται ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ΙΑΕΑ) γνωρίζει για την επίθεση στον σταθμό του Κούρσκ, αν και δεν έχει επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις λεπτομέρειες. Προειδοποίησε ότι κάθε πυρηνική εγκατάσταση πρέπει να προστατεύεται σε κάθε περίσταση.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η ουκρανική ηγεσία τόνισε πως οι επιθέσεις αυτές είναι απάντηση στην εξαίρεση του Κιέβου από τις εκκλήσεις για ειρήνη, διακηρύσσοντας ότι η Ουκρανία «δεν είναι θύμα αλλά μαχήτρια».

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