Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τη Γάζα – Κύμα διαδηλώσεων στους δρόμους του Ισραήλ

Δεκάδες οικογένειες Παλαιστινίων εγκαταλείπουν σήμερα, Τρίτη (26/8), την πόλη της Γάζας, μετά από μία αδιάκοπη νυχτερινή αεροπορική επίθεση από πλευράς του Ισραήλ στα ανατολικά προάστια και βόρειες περιοχές, όπως Sabra, Shejaia, Tuffah και Jabalia. Εν τω μεταξύ, στο Ισραήλ, οι δρόμοι του Τελ Αβίβ έχουν γεμίσει από χιλιάδες διαδηλωτές, οι οποίοι ζητούν μία συμφωνία άμεσης κατάπαυσης του πυρός που θα οδηγήσει σε απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων.

Στην Λωρίδα της Γάζας, κάτοικοι ανέφεραν, σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, ότι οι ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα και νωρίς το πρωί της Τρίτης (26/8), καταστρέφοντας δρόμους, σπίτια και υποδομές.

«Είναι λες και γίνεται σεισμός. Θέλουν να τρομάξουν τους ανθρώπους για να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», είπε στο Reuters ο σαραντάχρονος Ισμαήλ, κάτοικος της πόλης της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός, από τη μεριά του, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του επιχειρούν στην περιοχή για να εντοπίσουν όπλα και να καταστρέψουν τούνελ που χρησιμοποιούν οι μαχητές της Χαμάς.

Στο πλαίσιο της τελευταίας αυτής επιχείρησης, τουλάχιστον 34 άτομα σκοτώθηκαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας και σήμερα (26/8) το πρωί, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, μεταξύ των οποίων 18 άτομα γύρω από την πόλη της Γάζας.

Έκτοτε, χιλιάδες Παλαιστίνιοι αναγκάζονται να μετακινηθούν προς τα δυτικά, συρρέοντας στο κέντρο της πόλης και κατά μήκος της ακτής. Άλλοι, πάλι, έχουν προχωρήσει νοτιότερα, προς το κέντρο της Γάζας και την παράκτια περιοχή του Αλ-Μουβάσι, κοντά στο Χαν Γιουνίς.

Η διεθνής κατακραυγή εντείνεται, αλλά το Ισραήλ δεν υποχωρεί

Εν τω μεταξύ, εντείνεται η διεθνής κατακραυγή για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιούνις, όπου ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε με δύο διαδοχικά πλήγματα – το λεγόμενο «double tap» – επιφέροντας το θάνατος σε 20 ανθρώπους, ανάμεσά τους πέντε δημοσιογράφους που κάλυπταν τα γεγονότα και ιατρικό προσωπικό που έσπευσε για βοήθεια.

Οι σκηνές χάους καταγράφηκαν σε βίντεο και επιβεβαιώθηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε για «τραγικό ατύχημα», γεγονός που έδωσε μεγαλύτερη ώθηση στις αντιδράσεις και ενίσχυσε την πίεση προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο Χουσάμ αλ-Μάσρι, εικονολήπτης του Reuters, η Μάριαμ Ντάγκα, συνεργάτιδα του Associated Press, ο Μοχάμεντ Σαλάμα (Al Jazeera, Middle East Eye), ο Άχμεντ Αμπού Αζίζ (Middle East Eye) και ο Μοάζ Αμπού Τάχα, που συνεργαζόταν με διεθνή μέσα.

Οργανώσεις για την ελευθερία του Τύπου μιλούν για «συστηματική στοχοποίηση» δημοσιογράφων, υπενθυμίζοντας ότι πάνω από 190 έχουν σκοτωθεί στη Γάζα σε 22 μήνες πολέμου.

Ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κατήγγειλε «ειδεχθείς δολοφονίες» και ζήτησε ανεξάρτητη έρευνα. Ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε τις επιθέσεις «απαράδεκτες», ενώ το Λονδίνο και το Βερολίνο εξέφρασαν «σοκ». Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περιορίστηκε να δηλώσει πως «δεν είναι ευχαριστημένος» με όσα συνέβησαν.

Ωστόσο, παρά τις εκτεταμένες διαμαρτυρίες στο εσωτερικό του Ισραήλ και τη διεθνή καταδίκη, το Ισραήλ ετοιμάζεται να ξεκινήσει μια νέα επίθεση στην πόλη της Γάζας, την οποία περιγράφει ως το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς.

Σε αυτό το πλαίσιο, το απόγευμα πρόκειται να συνεδριάσει το ισραηλινό Συμβούλιο Ασφαλείας, με την επίθεση στη Γάζα και την πιθανή εισβολή στην πόλη να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν θα συζητηθεί η πρόταση εκεχειρίας 60 ημερών που έχει ήδη αποδεχθεί η Χαμάς, αλλά ο Νετανιάχου απορρίπτει.