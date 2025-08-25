Νετανιάχου: Συγγνώμη για το «τραγικό ατύχημα» στο νοσοκομείο Νάσερ με 20 νεκρούς στη Γάζα

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη για την επίθεση του στρατού στο νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιουνίς της Γάζας, όπου σήμερα το πρωί σκοτώθηκαν 20 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους και πέντε δημοσιογράφοι.

Καθώς η διεθνής καταδίκη για το συμβάν εντείνεται, το γραφείο του Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας «βαθιά θλίψη» για το «τραγικό ατύχημα», όπως χαρακτήρισε το περιστατικό, και γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ενδελεχής έρευνα.

Στη δήλωση που αναρτήθηκε στα αγγλικά στον λογαριασμό του πρωθυπουργού στο X, τονίζεται ότι το Ισραήλ λυπάται ειλικρινά για το τραγικό γεγονός στο νοσοκομείο Νάσερ και εκτιμά το έργο των δημοσιογράφων, του ιατρικού προσωπικού και όλων των πολιτών της περιοχής. Παράλληλα, οι στρατιωτικές αρχές πραγματοποιούν λεπτομερή έρευνα για το συμβάν.

Η ανακοίνωση καταλήγει τονίζοντας πως ο πόλεμος του Ισραήλ είναι εναντίον των τρομοκρατών της Χαμάς και ότι οι δίκαιοι στόχοι του είναι η ήττα της Χαμάς και η επιστροφή των ομήρων στα σπίτια τους.