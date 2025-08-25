Νέο ισραηλινό χτύπημα στη Γάζα: 20 νεκροί, ανάμεσά τους πέντε δημοσιογράφοι

Σε ένα ακόμη αιματηρό περιστατικό στη Γάζα, ισραηλινά πλήγματα στο Νοσοκομείο Νάσερ προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν και τέσσερις δημοσιογράφοι, όπως ανέφεραν τοπικές πηγές Υγείας.

Ο Χουσάμ αλ-Μάσρι, οπερατέρ και συνεργάτης του πρακτορείου Reuters, σκοτώθηκε στο πρώτο χτύπημα, ενώ ο φωτογράφος Χάτεμ Χάλεντ τραυματίστηκε από επόμενο πλήγμα.

Ανάμεσα στους νεκρούς δημοσιογράφους είναι επίσης ο Μοχάμεντ Σαλάμα (Al Jazeera), η Μαριάμ Αμπού Ντάκα (Independent Arabic, Associated Press) και ο Μοάζ Αμπού Τάχα (NBC). Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας, ο συνολικός αριθμός των δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο έχει φτάσει πλέον τους 244.

Βίντεο που μεταδόθηκε ζωντανά στα social media δείχνει διασώστες και δημοσιογράφους να σπεύδουν στο σημείο της πρώτης επίθεσης, όταν ακολούθησε δεύτερο πλήγμα, προκαλώντας νέο κύμα θυμάτων. Η μετάδοση του Reuters, χειριζόμενη από τον Μάσρι, διακόπηκε απότομα τη στιγμή της επίθεσης.

Διεθνείς οργανώσεις, όπως η Διεθνής Αμνηστία και η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ), έχουν εκφράσει έντονη ανησυχία για τη συνεχή στοχοποίηση δημοσιογράφων. Η CPJ έχει επιβεβαιώσει τουλάχιστον 186 θανάτους δημοσιογράφων από την έναρξη των εχθροπραξιών, ενώ επισημαίνει και 90 περιπτώσεις φυλάκισης δημοσιογράφων από το Ισραήλ.

«Κανένας άλλος σύγχρονος πόλεμος δεν έχει καταγράψει υψηλότερο αριθμό νεκρών δημοσιογράφων από τη γενοκτονία του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία.

Σημειώνεται ότι το Ισραήλ έχει κατηγορήσει πολλούς από τους δημοσιογράφους, συμπεριλαμβανομένου του ανταποκριτή του Al Jazeera, Anas al-Sharif, ως «τρομοκράτες» που έχουν διασυνδέσεις με τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις, χωρίς ωστόσο, ναέχει ακόμη προσκομίσει κάποιο έγγραφο - επαληθευμένο από ανεξάρτητους διεθνείς φορείς- που να αποδεικνύει αυτούς τους ισχυρισμούς.