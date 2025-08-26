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Γάζα: Διεθνής κατακραυγή για το ισραηλινό χτύπημα στη Νάσερ και η «συγγνώμη» Νετανιάχου
Ειδήσεις
08:44 - 26 Αυγ 2025

Γάζα: Διεθνής κατακραυγή για το ισραηλινό χτύπημα στη Νάσερ και η «συγγνώμη» Νετανιάχου

Reporter.gr Newsroom
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Είκοσι άμαχοι, μεταξύ των οποίων πέντε δημοσιογράφοι, σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις στη Λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας παγκόσμιο σοκ και καταδίκη. Το Ισραήλ έκανε λόγο για «τραγικό ατύχημα», ενώ διεθνείς οργανισμοί και κυβερνήσεις καταγγέλλουν στοχευμένες επιθέσεις σε υγειονομικούς και εκπροσώπους του Τύπου.

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στη Χαν Γιούνις, όταν ισραηλινά πυρά έπληξαν το νοσοκομείο Νάσερ, προκαλώντας τον θάνατο 20 ανθρώπων, ανάμεσά τους και πέντε δημοσιογράφοι. Η επίθεση έγινε σε δύο φάσεις – αρχικά με drone και έπειτα με αεροπορικό βομβαρδισμό – την ώρα που μεταφέρονταν τραυματίες.

Το Ισραήλ παραδέχθηκε ότι έπληξε την περιοχή, αρνούμενο όμως ότι στόχευσε σκόπιμα δημοσιογράφους. Πιο συγκεκριμένα, καθώς η διεθνής καταδίκη για το συμβάν εντείνεται, το γραφείο του Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας «βαθιά θλίψη» για το «τραγικό ατύχημα», όπως χαρακτήρισε το περιστατικό, και γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ενδελεχής έρευνα.

Εν τω μεταξύ, σοκαριστικές εικόνες έξω από το νοσοκομείο δείχνουν αιμόφυρτους ανθρώπους και συντρίμμια. Ανάμεσα στους νεκρούς επιβεβαιώθηκαν συνεργάτες των Al Jazeera, Reuters και Associated Press.

Η Μαριάμ Ντάγκα, ανεξάρτητη φωτογράφος του AP, ο Χοσάμ αλ Μάσρι (Reuters), ο Μοχάμαντ Σαλάμα (Al Jazeera), ο Μοάζ Αμπού Τάχα και ο Άχμαντ Αμπού Αζίζ σκοτώθηκαν, ενώ ο Χατέμ Χάλεντ τραυματίστηκε. Ο δημοσιογράφος Χασάν Ντουχάν σκοτώθηκε σε ξεχωριστή επίθεση.

Η διεθνής κοινότητα αντέδρασε έντονα. ΟΗΕ, Ευρωπαϊκές χώρες και οργανώσεις υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου καταδίκασαν τη στοχοποίηση υγειονομικών εγκαταστάσεων και δημοσιογράφων. Ο Φιλίπ Λαζαρινί του ΟΗΕ κατήγγειλε την «απραξία» της διεθνούς κοινότητας, ενώ δημοσιογραφικές ενώσεις τόνισαν πως σχεδόν 200 ρεπόρτερ έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου.

Η αιματοχυσία εντείνεται από τον Οκτώβριο του 2023, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε πολύνεκρη επίθεση στο Ισραήλ, με πάνω από 1.200 θύματα. Έκτοτε, οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα έχουν προκαλέσει περισσότερους από 62.700 νεκρούς, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, ενώ η ανθρωπιστική κρίση βαθαίνει, με κίνδυνο λιμού να απειλεί πλέον μεγάλα τμήματα του πληθυσμού.

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