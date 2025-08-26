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Fed: Δεν παραιτείται η Λίζα Κουκ και ετοιμάζει αγωγή κατά του Τραμπ
Ειδήσεις
19:05 - 26 Αυγ 2025

Fed: Δεν παραιτείται η Λίζα Κουκ και ετοιμάζει αγωγή κατά του Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβερνήτης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), Λίζα Κουκ, θα καταθέσει αγωγή κατά του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της αποπομπής της, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος της, Άμπε Λόουελ, την Τρίτη (26/8)

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει καμία αρμοδιότητα να αποπέμψει τη Λίζα Κουκ από το Διοικητικό Συμβούλιο της Fed», δήλωσε ο Λόουελ, μία ημέρα αφότου ο Τραμπ επικαλέστηκε κατηγορίες για τραπεζική απάτη προκειμένου να την απομακρύνει από τη θέση της, όπως μεταδίδει το CNBC.

«Η προσπάθειά του να την απολύσει, βασιζόμενος αποκλειστικά σε μία επιστολή παραπομπής, στερείται τόσο νομικής όσο και πραγματικής βάσης», πρόσθεσε. «Θα καταθέσουμε αγωγή κατά αυτής της παράνομης ενέργειας».

Αν η Κουκ καταθέσει τελικά αγωγή, η υπόθεση ενδέχεται να φτάσει μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Νόμο για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα του 1913, ο Πρόεδρος μπορεί να απομακρύνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο για αιτία – όρος που παραδοσιακά ερμηνεύεται ως σοβαρή παράβαση καθήκοντος ή παρατυπία κατά τη διάρκεια της θητείας του μέλους.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα ποινική έρευνα εις βάρος της Κουκ, μετά από καταγγελία του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Στεγαστικής Χρηματοδότησης (FHFA), Μπιλ Πουλτ, ότι υπέβαλε ψευδείς δηλώσεις σε αιτήσεις στεγαστικών δανείων.

Ο Πουλτ επικαλείται έγγραφα που φέρεται να υπέγραψε η Κουκ, στα οποία δήλωνε ότι δύο διαφορετικά ακίνητα –ένα στο Μίσιγκαν και ένα στη Τζόρτζια– ήταν και τα δύο «κύρια κατοικία» της, με στόχο να εξασφαλίσει χαμηλότερα επιτόκια και καλύτερους όρους δανεισμού. Τα εν λόγω έγγραφα φέρεται να υποβλήθηκαν πριν η Κουκ διοριστεί στη Fed.

Ο Τραμπ, επικαλούμενος τις καταγγελίες αυτές, της γνωστοποίησε τη Δευτέρα την (26/8) απόφαση απομάκρυνσής της με επιστολή.

Η ίδια απάντησε την ίδια ημέρα, δηλώνοντας: «Ο Πρόεδρος Τραμπ προσποιήθηκε ότι με αποπέμπει “για αιτία”, ενώ δεν υφίσταται καμία τέτοια βάση στον νόμο – και δεν έχει καμία εξουσία να το κάνει».

«Δεν πρόκειται να παραιτηθώ», πρόσθεσε. «Θα συνεχίσω να επιτελώ τα καθήκοντά μου προς όφελος της αμερικανικής οικονομίας, όπως κάνω από το 2022».

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