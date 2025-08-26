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Παλλήνη: Σύλληψη δημοτικού υπαλλήλου για τέσσερις εμπρησμούς – Πώς δρούσε
Ειδήσεις
18:55 - 26 Αυγ 2025

Παλλήνη: Σύλληψη δημοτικού υπαλλήλου για τέσσερις εμπρησμούς – Πώς δρούσε

Reporter.gr Newsroom
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Ένας 48χρονος μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης συνελήφθη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), κατηγορούμενος για πρόκληση τεσσάρων εμπρησμών από πρόθεση κατά το δίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου 2025. Οι πυρκαγιές σημειώθηκαν σε περιοχές κοντά σε κρίσιμες κοινωνικές δομές της περιοχής, γεγονός που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία.

Η σύλληψη του έγινε βάσει εντάλματος της Τακτικής Ανακρίτριας του 3ου Τμήματος Πρωτοδικείου Αθηνών, έπειτα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα της ΔΑΕΕ που διήρκησε περισσότερο από δύο μήνες. Το υλικό της έρευνας διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Ποινικής Δίωξης Αθηνών, η οποία και προχώρησε στην έκδοση του σχετικού εντάλματος.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση, σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις. Οι τέσσερις φωτιές σημειώθηκαν στις 18 και 19 Ιουνίου, καθώς και στις 14 Ιουλίου 2025, σε σημεία που απέχουν μεταξύ τους περίπου 200 μέτρα και βρίσκονται πλησίον του Μουσικού Γυμνασίου Παλλήνης, του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) ΑμεΑ Παλλήνης και της Δομής Ψυχικής Υγείας Ανηλίκων και Εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Η έρευνα αποκάλυψε παρόμοιο μοτίβο σε όλες τις πυρκαγιές. Εκδηλώνονταν απογευματινές ώρες – συγκεκριμένα μεταξύ 15:58 και 19:17 – σε οικοπεδικούς χώρους, είτε περιφραγμένους είτε μη. Ο δράστης πλησίαζε τα σημεία με όχημα και, σύμφωνα με τα ευρήματα, χρησιμοποιούσε είτε αναπτήρα είτε φλεγόμενα αντικείμενα (όπως χαρτί ή κομμάτια υφάσματος) για να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα.

Ιδιαίτερο ρόλο στην ταυτοποίησή του φαίνεται πως έπαιξε το όχημα που χρησιμοποιούσε: ένα λευκό van με ευδιάκριτα χαρακτηριστικά, το οποίο παρατηρήθηκε να κινείται κοντά στα σημεία των εμπρησμών, διευκολύνοντας την παρακολούθηση και τελικά τη σύλληψή του.

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