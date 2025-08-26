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Η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων στηρίζει την πρόταση της Κομισιόν – Στρατηγικές επενδύσεις σε πράσινη τεχνολογία, ασφάλεια και θέσεις εργασίας
Ναυτιλία
18:44 - 26 Αυγ 2025

Η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων στηρίζει την πρόταση της Κομισιόν – Στρατηγικές επενδύσεις σε πράσινη τεχνολογία, ασφάλεια και θέσεις εργασίας

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Κομβικό εργαλείο για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της ναυπηγικής βιομηχανίας χαρακτηρίζει η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων (ΕΕΝ) την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Όπως σημειώνει, πρόκειται για μια πρωτοβουλία που απαντά σε πάγιο αίτημα του κλάδου για στοχευμένες επενδύσεις σε έναν στρατηγικό τομέα με άμεση επίδραση στην πράσινη μετάβαση, την ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, το Ταμείο μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής, επιτρέποντας τον εκσυγχρονισμό υποδομών στα μεγάλα και περιφερειακά ναυπηγεία, την ανάπτυξη τεχνολογιών «πράσινης ναυπηγικής» και εξοπλισμών μηδενικών ρύπων, τη στήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας ελληνικών κατασκευαστών, αλλά και τη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Η πρόταση της Κομισιόν δομείται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

  1. Στήριξη της πράσινης μετάβασης – χρηματοδότηση επενδύσεων, καινοτομίας και εκσυγχρονισμού στη ναυπηγική και τις θαλάσσιες τεχνολογίες.

  2. Ευρωπαϊκή προτίμηση – προτεραιότητα σε επιχειρήσεις της ΕΕ, με στόχο την προστασία της τεχνολογικής κυριαρχίας και την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού.

  3. Στρατηγική ασφάλεια – αναγνώριση του ρόλου των ναυπηγείων στην άμυνα, την πολιτική ετοιμότητα και την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού.

Η ΕΕΝ καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στην υιοθέτηση της πρότασης, ενισχύοντας παράλληλα τις διατάξεις της, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο ναυπηγικός κλάδος θα αξιοποιήσει πλήρως το αναπτυξιακό του δυναμικό. Επισημαίνει επίσης ότι η υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκή Ναυτιλιακή και Βιομηχανική Στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο για τα ναυπηγεία, αξιοποιώντας συνδυαστικά το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, τα εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία και τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Ο πρόεδρος της ΕΕΝ, Πάνος Ξενοκώστας, τόνισε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας συνιστά «μοναδική ευκαιρία» για τον ναυπηγικό κλάδο να επιταχύνει τον τεχνολογικό και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό του. Για την Ελλάδα, όπως σημείωσε, η πρόταση σημαίνει επενδύσεις που αναβαθμίζουν τις υποδομές, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και ενισχύουν τη διεθνή παρουσία της χώρας.

«Η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει έμπρακτα τη ναυπηγική της βιομηχανία, αναγνωρίζοντας τον στρατηγικό της ρόλο για την ασφάλεια, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης», δήλωσε ο κ. Ξενοκώστας.

Κατά τον ίδιο, οι σύγχρονοι ναυπηγικοί και λιμενικοί κόμβοι δεν αφορούν μόνο την εμπορική δραστηριότητα, αλλά συνδέονται με την αμυντική βιομηχανία, την ενεργειακή μετάβαση, τον τεχνολογικό μετασχηματισμό και την εφοδιαστική υποστήριξη διττού ρόλου. «Η ανεξαρτησία των χωρών τα επόμενα χρόνια θα εξαρτηθεί από την ανάπτυξη ανταγωνιστικών βιομηχανικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων με εξαγωγικό προσανατολισμό και από τη δημιουργία στρατηγικών υποδομών υψηλής γεωπολιτικής αξίας», κατέληξε.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/08/2025 - 18:47
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