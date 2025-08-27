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ΗΠΑ: Διπλασιασμός δασμών σε ινδικά προϊόντα λόγω πετρελαϊκών συναλλαγών με τη Ρωσία
Ειδήσεις
09:39 - 27 Αυγ 2025

ΗΠΑ: Διπλασιασμός δασμών σε ινδικά προϊόντα λόγω πετρελαϊκών συναλλαγών με τη Ρωσία

Reporter.gr Newsroom
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Η προθεσμία για την επιβολή νέων αμερικανικών δασμών στις εισαγωγές από την Ινδία, εξαιτίας των πετρελαϊκών συναλλαγών της με τη Ρωσία, έληξε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε διατάξει στις αρχές Αυγούστου την επιβολή πρόσθετων δασμών ύψους 25%, οι οποίοι τίθενται από σήμερα (27/8) σε ισχύ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτρο εφαρμόζεται όπως είχε ανακοινωθεί.

Έτσι, οι νέοι δασμοί ισχύουν πλέον κανονικά. Με αυτόν τον τρόπο, ο δασμολογικός συντελεστής που είχε επιβληθεί στην Ινδία επί κυβέρνησης Τραμπ διπλασιάζεται στο 50 τοις εκατό. Με την κίνηση αυτή, ο Τραμπ επιδιώκει να αποδυναμώσει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική βάση του Κρεμλίνου.

Η Ινδία ήταν τον Ιούνιο, μετά την Κίνα, ο δεύτερος μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικών ορυκτών καυσίμων. Η Ρωσία διεξάγει εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια πόλεμο κατά της Ουκρανίας και διατηρεί τη στρατιωτική της μηχανή κυρίως χάρη στις εξαγωγές πρώτων υλών, ιδιαίτερα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

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