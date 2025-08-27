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Grimaldi και DFDS σε αντιπαράθεση για την Τεργέστη – Το παρασκήνιο
Ναυτιλία
07:50 - 27 Αυγ 2025

Grimaldi και DFDS σε αντιπαράθεση για την Τεργέστη – Το παρασκήνιο

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Το λιμάνι της Τεργέστης βρίσκεται στο κέντρο μιας έντονης αντιπαράθεσης ανάμεσα σε δύο μεγάλους ναυτιλιακούς ομίλους. Τον ιταλικό όμιλο Grimaldi και τη δανέζικη DFDS. Αφορμή στάθηκαν πρόσφατα δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι το ιταλικό Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η Αρχή Λιμενικού Συστήματος της Ανατολικής Αδριατικής «έδωσαν χώρο» στον Grimaldi εις βάρος της DFDS.

Ο όμιλος Grimaldi απορρίπτει αυτές τις αναφορές, τονίζοντας ότι η δική του παρουσία στην Τεργέστη δεν αποτελεί προνομιακή μεταχείριση αλλά άνοιγμα της αγοράς στον ανταγωνισμό. Σύμφωνα με την ιταλική εταιρεία, η DFDS κατείχε επί χρόνια ουσιαστικό μονοπώλιο στη γραμμή Ιταλία–Κωνσταντινούπολη/Μαρμαρά, το οποίο ενισχύθηκε με την εξαγορά της Alternative RoRo και τη δραστηριοποίηση σε τουρκικές εταιρείες logistics, όπως η Ekol.

Ο όμιλος Grimaldi υποστηρίζει ότι η DFDS, παρότι διαθέτει δικό της τερματικό στην Τεργέστη, δεν αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές του και χρησιμοποιεί το τερματικό PLT, δημιουργώντας καθυστερήσεις και συμφόρηση. Παρά τις δυσκολίες, η ιταλική εταιρεία δηλώνει ότι έχει κατακτήσει περίπου το 45% της αγοράς στη γραμμή Ιταλία–Μαρμαρά, χάρη στον σύγχρονο στόλο της και στις ανταγωνιστικές τιμές.

Η DFDS, από την πλευρά της, δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια με την ίδια ένταση, ωστόσο μέσω των καταγγελιών που καταγράφονται στον Τύπο αφήνει να εννοηθεί ότι η είσοδος της Grimaldi συνοδεύεται από θεσμικές παρεμβάσεις υπέρ της. Σημειώνει επίσης ότι η αύξηση των δρομολογίων δεν έχει οδηγήσει σε ανάλογη αύξηση της αγοράς, υπονοώντας ότι η πίτα παραμένει ίδια και ο ανταγωνισμός απλώς την κατακερματίζει.

Η συνολική ανάπτυξη της αγοράς Ιταλίας–Τουρκίας περιορίστηκε περίπου στο +5% την τελευταία περίοδο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Grimaldi κέρδισε σημαντικό μερίδιο χάρη στα νέα πλοία ECO-class, τα οποία μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO₂.

Την ίδια στιγμή, τα οικονομικά αποτελέσματα της DFDS στο πρώτο εξάμηνο του 2025 εμφάνισαν πτώση 90 εκατ. ευρώ, ενώ η αποτίμηση goodwill του ομίλου εκτιμάται σε 1,3 δισ. ευρώ, με κίνδυνο υποτίμησης μέχρι το τέλος του έτους.

Η Τεργέστη αποτελεί βασικό κόμβο για τα φορτία που κατευθύνονται στην Κεντρική Ευρώπη. Η αντιπαράθεση Grimaldi–DFDS δεν αφορά μόνο δύο εταιρείες, αλλά ανοίγει τη συζήτηση για το πώς τα μεγάλα ευρωπαϊκά λιμάνια ισορροπούν ανάμεσα στον ανταγωνισμό και στη συγκέντρωση ισχύος.

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