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IDF: Η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι «αναπόφευκτη»
Ειδήσεις
15:48 - 27 Αυγ 2025

IDF: Η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι «αναπόφευκτη»

Reporter.gr Newsroom
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Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος ανέφερε σήμερα πως η απομάκρυνση του πληθυσμού από την πόλη της Γάζας είναι αναπόφευκτη, καθώς συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιτσάι Αντραΐ, δήλωσε ότι «η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι αναγκαία (...) και κάθε οικογένεια που θα μετακινηθεί προς τον νότο θα λάβει την καλύτερη δυνατή ανθρωπιστική βοήθεια». Ωστόσο, πολλοί ανθρωπιστικοί οργανισμοί χαρακτηρίζουν το σχέδιο αυτό μη ρεαλιστικό και επικίνδυνο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζουν σήμερα στην περιφέρεια της Γάζας, που περιλαμβάνει την πόλη και τα γύρω προάστια, στο βόρειο τμήμα της περιοχής, η οποία πλήττεται από πόλεμο εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

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