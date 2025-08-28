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Ύποπτοι επτά Ουκρανοί για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream
Ειδήσεις
18:54 - 28 Αυγ 2025

Ύποπτοι επτά Ουκρανοί για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με νέα δημοσιογραφική έρευνα τριών μεγάλων γερμανικών μέσων ενημέρωσης – της δημόσιας τηλεόρασης ARD και των εφημερίδων Süddeutsche Zeitung και Die Zeit – έρχονται στο φως σημαντικά νέα στοιχεία σχετικά με το σαμποτάζ στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream, που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 στη Βαλτική Θάλασσα. Επτά Ουκρανοί πολίτες θεωρούνται ύποπτοι για τη δολιοφθορά.

Έξι από αυτούς έχουν ταυτοποιηθεί και έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους, ενώ ο έβδομος εικάζεται ότι σκοτώθηκε στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με τις ρωσικές δυνάμεις. Ορισμένοι από τους υπόπτους φέρεται να χρησιμοποίησαν πλαστά διαβατήρια για τις μετακινήσεις τους.

Πρόσφατα, συνελήφθη στην Ιταλία ένας 49χρονος, πιθανότατα ο συντονιστής της επιχείρησης, την ώρα που βρισκόταν σε διακοπές με την οικογένειά του. Αναμένεται η έκδοσή του στη Γερμανία για να ανακριθεί από τις αρμόδιες αρχές. Αν και δεν υπάρχουν ακόμη αποδείξεις, υπάρχουν ενδείξεις πως τα πρόσωπα αυτά μπορεί να είχαν δεσμούς είτε με τον ουκρανικό στρατό είτε με τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο η αποστολή να εκτελέστηκε από μισθοφόρους, χωρίς άμεση εμπλοκή κρατικών φορέων. Πάντως, ήδη από το 2023, σχετικό ρεπορτάζ των ARD και Die Zeit είχε υποδείξει το Κίεβο ως πιθανό σημείο προέλευσης των εντολών για το σαμποτάζ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα αρνηθεί κάθε εμπλοκή της Ουκρανίας στην υπόθεση.

Η ομάδα των επτά φέρεται να περιλάμβανε δύτες, έναν ειδικό στα εκρηκτικά και έναν σκίπερ, ο οποίος μετέφερε τα υπόλοιπα μέλη με το σκάφος «Andromeda» στο σημείο της επιχείρησης. Το σκάφος είχε ναυλωθεί στη βόρεια Γερμανία, κοντά στο λιμάνι του Ροστόκ. Σε αυτό βρέθηκε πλούσιο αποδεικτικό υλικό, όπως δακτυλικά αποτυπώματα, δείγματα DNA και υπολείμματα εκρηκτικών, τα οποία αξιοποιήθηκαν από τη Γερμανική Εγκληματολογική Υπηρεσία.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, σχολίασε τις δημοσιογραφικές αποκαλύψεις με επιφύλαξη, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Εσθονία. Τόνισε ότι σε ένα κράτος δικαίου απαιτείται να περιμένουμε την ολοκλήρωση των ερευνών πριν εξαχθούν συμπεράσματα. Όπως ανέφερε, όταν προκύψουν τεκμηριωμένα αποτελέσματα, θα μπορεί να τα αξιολογήσει και να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις.

Η υπόθεση επαναφέρει με ένταση το ερώτημα γύρω από τους υπεύθυνους για μία επίθεση που προκάλεσε τεράστιες γεωπολιτικές και ενεργειακές επιπτώσεις στην Ευρώπη και αναμένεται να παραμείνει στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής συζήτησης όσο προχωρούν οι έρευνες.

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