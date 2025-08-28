ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέα Δημοκρατία: 9 «fake news» για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
Πολιτική
18:23 - 28 Αυγ 2025

Νέα Δημοκρατία: 9 «fake news» για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία κατήγγειλε 9 «fake news» που, όπως υποστηρίζει, διαδίδει η αντιπολίτευση σχετικά με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. 

Τα 9 αυτά σημεία, για τα οποία η κυβέρνηση θεωρεί ότι οι κατηγορίες είναι αβάσιμες, είναι τα εξής:

1. Για πρώτη φορά θεσμοθετείται στη χώρα μας η 13ωρη εργασία

Ψευδές. Μέχρι σήμερα ένας εργαζόμενος διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί, να απασχοληθεί σε δύο ή και περισσότερους εργοδότες έως 13 ώρες ημερησίως υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται απαρέγκλιτα η 11ωρη ημερήσια ανάπαυση και η 48ωρη εβδομαδιαία απασχόληση κατά μέσο όρο σε περίοδο αναφοράς 4 μηνών. Αυτή η δυνατότητα επεκτείνεται τώρα και σε εργαζόμενους που απασχολούνται μόνο από έναν εργοδότη, δίχως να χρειάζεται συνεπώς να προβαίνουν σε μετακίνηση, και μάλιστα με προσαύξηση στην υπερωριακή τους απασχόληση κατά 40%.

2. Εφεξής ο εργοδότης μπορεί να με υποχρεώσει να εργαστώ 13 ώρες ημερησίως χωρίς τη συναίνεσή μου

Ψευδές. Απαιτείται η συγκατάθεση του εργαζομένου για υπερωριακή εργασία. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να δουλεύει για 13 ώρες χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του.

3. Αν αρνηθώ να δουλέψω υπερωριακά, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να με απολύσει

Ψευδές. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ρητά ότι ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της υπερωριακής εργασίας και ότι η άρνηση αυτή δεν μπορεί να συνιστά λόγο απόλυσης.

4. Θεσμοθετείται η 13ωρη εργασία για να απαλλαγεί ο εργοδότης από την πληρωμή των νόμιμων υπερωριών

Ψευδές. Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, κάθε ώρα υπερωρίας αμείβεται με προσαύξηση 40% στην αμοιβή. Αυτό διασφαλίζεται και από την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, καθώς αν δεν δηλωθεί η υπερωρία, η επιπλέον ώρα απασχόλησης θεωρείται παράνομη και οφείλεται προσαύξηση 120%. Η υπερωρία απαιτεί τη συναίνεση του εργαζομένου.

5. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι ο εργοδότης μπορεί να με υποχρεώνει να παίρνω την άδεια μου σε πολλά τμήματα

Ψευδές. Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο προβλέπει αυξημένη ευελιξία στο αίτημα του εργαζόμενου για χορήγηση της άδειας αναψυχής, επιτρέποντας του να αιτηθεί τη λήψη της ετήσιας άδειάς του τμηματικά, εντός του έτους. Μέχρι τώρα η άδεια αναψυχής μπορούσε να κατατμηθεί μόνο εφόσον μία περίοδος αδείας περιελάμβανε 2 εργάσιμες εβδομάδες, ενώ πλέον ο εργαζόμενος μπορεί - εφόσον το επιθυμεί - να αιτηθεί την κατάτμησή της με μεγαλύτερη ευελιξία.

6. O εργοδότης μπορεί να απαιτήσει να εργάζομαι 13 ώρες ημερησίως όλο το χρόνο

Ψευδές. Ο ανώτατος χρόνος εργασίας είναι 48 ώρες εβδομαδιαίως σε περίοδο αναφοράς 4 μηνών και το ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης οι 150 ώρες ετησίως. Συνεπώς, ένας εργαζόμενος μπορεί να εργαστεί 13 ώρες ημερησίως έως συνολικά 37 ημέρες τον χρόνο, εφόσον συναινεί.

7. Ο εργοδότης θα μπορεί να με απολύει χωρίς να απαιτείται καν η υπογραφή μου

Ψευδές. Μέχρι σήμερα μία επιχείρηση είχε το δικαίωμα να δηλώσει την οικειοθελή αποχώρηση ενός εργαζόμενου που απείχε αδικαιολογήτως από την εργασία του μετά την πάροδο 10 συνολικά εργάσιμων ημερών. Με το νομοσχέδιο αυτός ο χρόνος περιορίζεται στις 5 εργάσιμες ημέρες κατά τις οποίες ο εργαζόμενος δεν εμφανίζεται καθόλου στην εργασία του.

8. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θεσμοθετεί την κατ' εξαίρεση 13ωρη εργασία

Ψευδές. Βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η δυνατότητα για 13η ώρα ημερήσιας απασχόλησης υφίσταται, εφόσον τηρείται απαρέγκλιτα η 11ωρη ημερήσια ανάπαυση και η 48ωρη εβδομαδιαία απασχόληση σε περίοδο αναφοράς 4 μηνών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τα 27 κράτη - μέλη της ΕΕ, πάνω από 10 χώρες αναγνωρίζουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο τη δυνατότητα 13ωρης ημερήσιας υπερωριακής εργασίας.

9. Με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο καταργούνται οι εισφορές για υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες υπονομεύοντας με αυτό τον τρόπο τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος

Ψευδές. Με ρύθμιση που τέθηκε σε εφαρμογή από τις 6 Μαρτίου 2025 καταργήθηκαν οι εισφορές στις προσαυξήσεις σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες, συνεπώς μειώνοντας το μηνιαίο βάρος για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Με τη ρύθμιση αυτή όχι μόνο δεν υπονομεύτηκε η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος αλλά θωρακίστηκε περαιτέρω και ενισχύθηκε γιατί αυξήθηκε πάρα πολύ η συμμόρφωση στη νομοθεσία και συνεπώς τα έσοδα για τα ασφαλιστικά μας ταμεία. Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της ισχύουσας αυτής ευνοϊκής ρύθμισης και σε επιχειρήσεις που οικειοθελώς ή μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καταβάλλουν μεγαλύτερη προσαύξηση από την προβλεπόμενη από τον νόμο για τις ώρες υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινών και αργίας. Εισφορές όμως συνεχίζουν να καταβάλλονται κανονικά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΗΠΑ: Μείωση 0,4% στις εκκρεμείς πωλήσεις κατοικιών τον Ιούλιο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Μείωση 0,4% στις εκκρεμείς πωλήσεις κατοικιών τον Ιούλιο

Γερουλάνος: Η Κυβέρνηση μιλάει για αξιολόγηση, αλλά φοβάται να αξιολογηθεί σε αναπληρωματικές εκλογές
Πολιτική

Γερουλάνος: Η Κυβέρνηση μιλάει για αξιολόγηση, αλλά φοβάται να αξιολογηθεί σε αναπληρωματικές εκλογές

Στρατηγική συνεργασία Lamda–ION για την ανάπτυξη Διεθνούς Κέντρου Έρευνας &amp; Καινοτομίας στο Ελληνικό
Ανακοινώσεις

Στρατηγική συνεργασία Lamda–ION για την ανάπτυξη Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας στο Ελληνικό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μία κάλπη και πολλά προβλήματα
Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

Μία κάλπη και πολλά προβλήματα

Πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος εξελέγη ο Βορίδης
Ειδήσεις

Πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος εξελέγη ο Βορίδης

Μαρινάκης: Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση από την επόμενη ημέρα
Πολιτική

Μαρινάκης: Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση από την επόμενη ημέρα

Μητσοτάκης: Άδικη η κριτική Καραμανλή και Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά - Εκλογές το 2027
Πολιτική

Μητσοτάκης: Άδικη η κριτική Καραμανλή και Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά - Εκλογές το 2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
15/06/2026 - 21:30

Έρευνα: Η ακτινογραφία του Έλληνα αναγνώστη & η νέα τάση των audiobooks

Ειδήσεις
15/06/2026 - 21:08

Μακρόν σε Τραμπ: Νέα ένταση για φόρο στις Big Tech - Απειλές δασμών στα γαλλικά κρασιά

Magazino
15/06/2026 - 21:00

Το παράδοξο της αυστηρής ανατροφής: Πώς οι σκληρές τιμωρίες «εκπαιδεύουν» τα παιδιά να λένε ψέματα

Οικονομία
15/06/2026 - 20:37

Μαρκόπουλος: Δεν προβλέπεται να δοθεί 13η σύνταξη και 13ος μισθός στους δημόσιους υπάλληλους

Ειδήσεις
15/06/2026 - 20:32

Τραμπ από G7: Ανοιχτό το Ορμούζ μέχρι την Παρασκευή – Διαψεύδει πληρωμή τελών στο Ιράν

Πολιτική
15/06/2026 - 20:20

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ - Το 77% αμφισβητεί την κυβέρνηση

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 20:08

Ευρωαγορές: Σε «πανηγυρικούς» ρυθμούς κινήθηκαν οι συνεδριάσεις μετά την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Αναλύσεις
15/06/2026 - 19:57

S&P: Αξιολόγηση «BBB+» στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Οικονομία
15/06/2026 - 19:50

Πιερρακάκης: Νομοθετική παρέμβαση άμεσα για να μην αποκλείεται κανένα παιδί από παροχές

Εμπορεύματα
15/06/2026 - 19:35

Πετρέλαιο: Πτώση 5% μετά τη συμφωνία – «Ανακούφιση» στις αγορές, όχι τέλος της κρίσης

Πολιτική
15/06/2026 - 19:15

Βορίδης: Ανοικτό «παράθυρο» της πλειοψηφίας για συζήτηση προτάσεων της αντιπολίτευσης χωρίς 50 υπογραφές

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:56

Austriacard: O N. Λύκος μεταβίβασε το ποσοστό του στην Dai Nippon Printing

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:55

ΔΝΤ: Η ανάπτυξη παραμένει ανθεκτική παρά τον πόλεμο και τον πληθωρισμό

Πολιτική
15/06/2026 - 18:54

Κατρίνης: Αμήχανη η σιωπή της κυβέρνησης για την αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:52

Euronext Athens: Προωθεί την εισαγωγή της Attica Πολυκαταστήματα στην Κύρια Αγορά

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:50

Διπλές εκλογές το 2027 ανακοίνωσε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος

Πολιτική
15/06/2026 - 18:48

Φλωρίδης και Παπαστεργίου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης: Ποια έργα έχουν γίνει

Τεχνολογία
15/06/2026 - 18:46

BEYOND 2026: Η καινοτομία συναντά την αγορά στο μεγαλύτερο τεχνολογικό ραντεβού της ΝΑ Ευρώπης

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:39

UBS: Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν περιορίζει την πίεση για αύξηση επιτοκίων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 18:35

Η HELLENiQ ENERGY επεκτείνει τη στρατηγική συνεργασία της με τη Chevron και στο «Block 10»

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/06/2026 - 18:31

ΕΦΕΤ: Ανάκληση φιλέτου καπνιστής πέστροφας, λόγω παρουσίας του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:30

Τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό, μεγάλος στόχος ο Ομπράντοβιτς

Επιχειρήσεις
15/06/2026 - 18:27

Mega deal στα αμερικανικά media: Η Fox εξαγοράζει την Roku έναντι $22 δισ.

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:23

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την παράταση καθαρισμού και δήλωσης οικοπέδων έως τις 22 Ιουνίου 2026

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:18

Οικουμενικό Πατριαρχείο: «Βέβηλη και απαράδεκτη» η επίθεση στη Λαύρα του Κιέβου

Πολιτική
15/06/2026 - 18:13

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση ως αμέτοχος παρατηρητής των εξοντωτικών αυξήσεων στα ασφάλιστρα υγείας

Πολιτική
15/06/2026 - 18:04

Διετής απολογισμός Θεοδωρικάκου: Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ και 15.000 νέες θέσεις εργασίας

Σχόλια Αγοράς
15/06/2026 - 17:59

Χρηματιστήριο: Νέο υψηλό 17 ετών - Ράλι για τράπεζες και Aegean

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:57

Ισραήλ: «Αντάρτικο» Σμότριτς-Μπεν Γκβιρ κατά της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/06/2026 - 17:56

Με μια στάση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γινόμαστε εθελοντές αιμοδότες και δότες μυελού των οστών 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ