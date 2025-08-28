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Κεφαλογιάννη: Συναντήθηκε με μέλη της T’Way Air στη Νότια Κορέα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18:49 - 28 Αυγ 2025

Κεφαλογιάννη: Συναντήθηκε με μέλη της T’Way Air στη Νότια Κορέα

Reporter.gr Newsroom
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Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, συναντήθηκε με στελέχη της T’Way Air στη Νότια Κορέα, επισημαίνοντας ότι είναι ώριμες οι συνθήκες για απευθείας πτήσεις μεταξύ Σεούλ και Αθήνας. 

Ήδη επισκέπτονται την Ελλάδα 55.000 Κορεάτες τουρίστες, ενώ ο πραγματικός αριθμός εκτιμάται υψηλότερος λόγω αφίξεων μέσω άλλων χωρών της Συνθήκης Σένγκεν.

Η κα Κεφαλογιάννη ανέφερε ότι για πρώτη φορά ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) θα υλοποιήσει στοχευμένη στρατηγική προώθησης της Ελλάδας στην Κορέα, με στόχο την αύξηση των Κορεατών επισκεπτών. Ακόμα, αναφέρθηκε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, όπως οι μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες στις μεγάλες πόλεις και την ενδοχώρα, η γαστρονομία, ο οινοτουρισμός και ο τουρισμός ευεξίας, καθώς και τις λειτουργικές δυνατότητες των ελληνικών αεροδρομίων, με έμφαση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Ο Επικεφαλής Επικοινωνίας της T’Way Air, κ. Changseop Shim, χαρακτήρισε την Ελλάδα ελκυστικό προορισμό και επισήμανε ότι η αεροπορική εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει αυτή τη συνεργασία για την πραγματοποίηση πτήσεων προς Αθήνα.

Η υπουργός ενημέρωσε τα στελέχη της T’Way Air για τη λειτουργία του one stop shop στο Υπουργείο Τουρισμού, που διευκολύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης καταλυμάτων, και για τις επενδυτικές δυνατότητες στον ξενοδοχειακό τομέα. Τέλος, σημειώνεται ότι νωρίτερα, η κα Κεφαλογιάννη παραχώρησε συνέντευξη στο κορεάτικο τηλεοπτικό κανάλι KBS.

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