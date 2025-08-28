Κέλογκ: Η επίθεση στο Κίεβο απειλεί τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ

Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, προειδοποίησε την Πέμπτη (28/8) ότι η ρωσική επίθεση στο Κίεβο, η οποία είχε ως στόχο τις υποδομές πολιτών, θέτει σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός.

«Χθες το βράδυ η Ρωσία εξαπέλυσε τη δεύτερη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση του πολέμου με 600 drones και 31 πυραύλους. Οι στόχοι; Όχι στρατιώτες και όπλα, αλλά κατοικημένες περιοχές στο Κίεβο - ανατινάζοντας τρένα, τα γραφεία της ΕΕ και της βρετανικής αποστολής, καθώς και αθώους πολίτες», έγραψε ο απεσταλμένος στην πλατφόρμα «X». Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τέτοιες «εξωφρενικές επιθέσεις απειλούν την ειρήνη» που επιδιώκει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Last night Russia launched the second largest aerial attack of the war with 600 drones and 31 missiles. The targets? Not soldiers and weapons but residential areas in Kyiv—blasting civilian trains, the EU & British mission council offices, and innocent civilians.



These egregious… pic.twitter.com/qulsiPlTy1 August 28, 2025

Τέλος, σημειώνεται ότι τα Ηνωμένα Έθνη, η ΕΕ και πολλές χώρες καταδίκασαν την επίθεση, με το Λονδίνο να καλεί το Ρώσο πρέσβη για την επίθεση που σκότωσε τουλάχιστον ένα άτομο.