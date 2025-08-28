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Κέλογκ: Η επίθεση στο Κίεβο απειλεί τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ
Ειδήσεις
19:00 - 28 Αυγ 2025

Κέλογκ: Η επίθεση στο Κίεβο απειλεί τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, προειδοποίησε την Πέμπτη (28/8) ότι η ρωσική επίθεση στο Κίεβο, η οποία είχε ως στόχο τις υποδομές πολιτών, θέτει σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός.

«Χθες το βράδυ η Ρωσία εξαπέλυσε τη δεύτερη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση του πολέμου με 600 drones και 31 πυραύλους. Οι στόχοι; Όχι στρατιώτες και όπλα, αλλά κατοικημένες περιοχές στο Κίεβο - ανατινάζοντας τρένα, τα γραφεία της ΕΕ και της βρετανικής αποστολής, καθώς και αθώους πολίτες», έγραψε ο απεσταλμένος στην πλατφόρμα «X». Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τέτοιες «εξωφρενικές επιθέσεις απειλούν την ειρήνη» που επιδιώκει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα Ηνωμένα Έθνη, η ΕΕ και πολλές χώρες καταδίκασαν την επίθεση, με το Λονδίνο να καλεί το Ρώσο πρέσβη για την επίθεση που σκότωσε τουλάχιστον ένα άτομο.

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