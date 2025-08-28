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Μεγάλο ρωσικό χτύπημα στο Κίεβο με τουλάχιστον 19 νεκρούς – Το Κρεμλίνο δηλώνει… ανοιχτό σε «διπλωματική» λύση
Ειδήσεις
14:20 - 28 Αυγ 2025

Μεγάλο ρωσικό χτύπημα στο Κίεβο με τουλάχιστον 19 νεκρούς – Το Κρεμλίνο δηλώνει… ανοιχτό σε «διπλωματική» λύση

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία έπληξε την Πέμπτη (28/8) ένα κτίριο που στεγάζει την αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές, χωρίς όμως να υπάρξουν τραυματισμοί μεταξύ του προσωπικού. Είχαν προηγηθεί ισχυρές πυραυλικές επιθέσεις των Ρώσων κατά τη διάρκεια της νύχτας που έπληξαν το Κίεβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, οι επιθέσεις στο Κίεβο στοίχισαν τη ζωή τουλάχιστον 19 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και τέσσερα παιδιά, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποτελεί την απάντηση της Μόσχας στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και κάλεσε για λήψη κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Η πρέσβειρα της ΕΕ στην Ουκρανία, Καταρίνα Ματερνόβα, δήλωσε ότι το κτίριο «υπέστη σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα» της «μαζικής» επίθεσης με drones και βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι Ευρωπαίοι καταδικάζουν τη ρωσική επιθετικότητα

Σύμφωνα με το Politico, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σύμπιχα, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «στόχευσε διπλωμάτες — κατά άμεση παραβίαση της Σύμβασης της Βιέννης». Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή ως «σκόπιμη επιλογή κλιμάκωσης και περιφρόνησης» των ειρηνευτικών προσπαθειών.

Το γραφείο του British Council στο Κίεβο, το οποίο βρίσκεται κοντά στο κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ, επλήγη επίσης. Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε τις επιθέσεις «παράλογες» και πρόσθεσε: «Ο Πούτιν σκοτώνει παιδιά και αμάχους και υπονομεύει τις ελπίδες για ειρήνη. Αυτή η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει».

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ήταν ένας από τους πολλούς ηγέτες που καταδίκασαν τις επιθέσεις, τις οποίες περιέγραψε ως «τρομοκρατία» και «βαρβαρότητα».

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αλλά και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καταδίκασαν με τη σειρά τους τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο. Ο Κόστα δήλωσε συγκλονισμένος από τις νυχτερινές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας και εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τα θύματα και το προσωπικό της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ουκρανία. Χαρακτήρισε τη ρωσική επίθεση κατά της διπλωματικής αντιπροσωπείας της Ένωσης ως εσκεμμένη.

«Η ΕΕ δεν εκφοβίζεται. Η επιθετικότητα της Ρωσίας μάς ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο στην αποφασιστικότητά μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της», δήλωσε.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δε, είπε πως η επίθεση αυτή δείχνει ότι το Κρεμλίνο είναι αποφασισμένο να συνεχίσει την τρομοκρατία κατά της Ουκρανίας και προανήγγειλε 19ο πακέτο κυρώσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Διατηρούμε τη μέγιστη πίεση στη Ρωσία. Σύντομα θα παρουσιάσουμε το 19ο πακέτο σκληρών κυρώσεων».

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Εσθονία ότι «αυτό δεν μπορεί να μείνει χωρίς συνέπειες» και ότι οι ρωσικές επιθέσεις θα συζητηθούν στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στην Κοπεγχάγη.

Κανένα φως στο τούνελ όσον αφορά το πλάνο ειρήνης που επιδιώκει ο Τραμπ

Οι επιθέσεις σημειώνονται καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εντείνει τις πιέσεις στον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς επιδιώκει να επιτύχει μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Ουκρανία έχει θέσει ως κεντρική της απαίτηση την παροχή δυτικών εγγυήσεων ασφαλείας για την αποτροπή μελλοντικών ρωσικών επιθέσεων. Μετά τη συνάντηση του Προέδρου Ζελένσκι και βασικών Ευρωπαίων υποστηρικτών του στον Λευκό Οίκο στις 18 Αυγούστου, η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι θα υποστηρίξει μια ευρωπαϊκή δύναμη που θα βοηθήσει στη διασφάλιση της ουκρανικής ασφάλειας, προσφέροντας πληροφοριακή υποστήριξη, επιτήρηση στο πεδίο της μάχης και συμμετοχή σε ασπίδα αεράμυνας.

Ωστόσο, ενώ ο Τραμπ δήλωσε κατόπιν ότι σύντομα θα συγκαλέσει τριμερή συνάντηση με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, και ότι ο Ρώσος πρόεδρος συμφώνησε με την ιδέα, αναλυτές της ρωσικής πολιτικής εξέφρασαν επιφυλάξεις για τις προθέσεις του Πούτιν.

Το Κρεμλίνο δηλώνει… ανοιχτό σε διαπραγματεύσεις στον απόηχο των επιθέσεων

Το Κρεμλίνο από την πλευρά του δήλωσε ότι εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, παρά το μεγάλο και φονικό νυχτερινό πλήγμα στο Κίεβο, όπως μεταδίδει το Reuters.

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στη δήλωση της Μόσχας για πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες και την επίθεση, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απάντησε ότι και οι δύο πλευρές εξακολουθούν να επιτίθενται η μία στην άλλη, αλλά η Ρωσία εξακολουθεί να επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της μέσω… διπλωματίας.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να στοχεύουν την ουκρανική στρατιωτική και στρατιωτικά συναφή υποδομή, δήλωσε. Ο Πεσκόφ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Ρωσία δεν στοχεύει σκόπιμα αμάχους.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Ουκρανία συνεχίζει επίσης τις επιθέσεις της σε ρωσικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων και πολιτικών υποδομών.

«Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται. Μπορείτε να δείτε ότι συνεχίζονται τα πλήγματα σε ρωσικές υποδομές, συχνά σε πολιτικές υποδομές, από το καθεστώς του Κιέβου.

Οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις επίσης εκτελούν τα καθήκοντά τους. Όπως έχει δηλωθεί, συνεχίζουν να πλήττουν στρατιωτικές και στρατιωτικά συναφείς υποδομές.

Τα πλήγματα είναι επιτυχημένα, οι στόχοι καταστρέφονται και η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται. Παράλληλα, η Ρωσία παραμένει πρόθυμη να συνεχίσει τη διαδικασία διαπραγματεύσεων ώστε να επιτύχει τους στόχους της με πολιτικά και διπλωματικά μέσα.»

Αίνιγμα η αντίδραση Τραμπ

Από εκεί και πέρα μένει να φανεί πώς θα αντιδράσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρείχε ουσιαστικά πολιτική νομιμοποίηση στον Πούτιν με την Σύνοδο κορυφής της Αλάσκας στις 15 Αυγούστου, η οποία ωστόσο δεν έχει αποδώσει καρπούς όσον αφορά τις προσπάθειές του για ειρήνη, με το Κρεμλίνο να επιμένει στους μαξιμαλιστικούς του στόχους και την αναγνώριση τετελεσμέων στα ουκρανικά εδάφη που ελέγχει στρατιωτικά. Αντιθέτως, έχει φέρει σε πιο δυσχερή θέση το Κίεβο από τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος αποστασιοποιήθηκε από την αρχική του απαίτηση για άμεση εκεχειρία στο μέτωπο, επιδιώκοντας άμεσο μακροπρόθεσμο ειρηνευτικό πλάνο. Οι Ευρωπαίοι πιέζουν από την πλευρά τους για λήψη ηχηρών εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία, με τις ΗΠΑ να επεξεργάζονται μακροπρόθεσμη συμμετοχή τους στην αεροάμυνα της αμυνόμενης χώρας μετά το τέλος του πολέμου, όπως αποκάλυψαν πρόσφατα οι Financial Times.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/08/2025 - 22:03
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