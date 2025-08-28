ΕΕ: Καταδικάζει το ρωσικό χτύπημα στο Κίεβο – Στήριξη και νέα μέτρα υπέρ Ουκρανίας

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, η οποία σημειώθηκε μόλις 50 μέτρα από την αντιπροσωπεία της ΕΕ, προκαλώντας ζημιές στο κτίριο. Οι επικεφαλείς της ΕΕ καταδικάζουν την επίθεση και προαναγγέλουν νέα μέτρα και αυστηρό μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή στις Βρυξέλλες, επισημαίνοντας πως «καμία διπλωματική αποστολή δεν πρέπει να αποτελεί στόχο».

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας, όπως επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ανίτα Χίπερ, η οποία δήλωσε πως «οι απειλές της Ρωσίας , ακόμη και χτυπώντας τις εγκαταστάσεις μας, δεν θα αλλάξουν τίποτα στη δέσμευσή μας να στηρίξουμε την Ουκρανία ώστε να βρίσκεται σε θέση ισχύος, τώρα και στο μέλλον».

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μίλησε για την «πιο φονική επίθεση στην πρωτεύουσα από τον Ιούλιο» και ανέφερε πως «δύο πύραυλοι έπληξαν σε απόσταση μόλις 50 μέτρων από την αντιπροσωπεία της ΕΕ, μέσα σε 20 δευτερόλεπτα».

Στη δήλωσή της, που έγινε με φόντο τις φωτογραφίες από τη φονική επίθεση, είπε πως η επίθεση αυτή δείχνει ότι το Κρεμλίνο είναι αποφασισμένο να συνεχίσει την τρομοκρατία κατά της Ουκρανίας και σημείωσε ότι «διατηρούμε τη μέγιστη πίεση στη Ρωσία. Σύντομα θα παρουσιάσουμε το 19ο πακέτο σκληρών κυρώσεων».

Αργότερα, επανήλθε με νέα ανάρτηση στην πλατφόρμα «Χ», όπου γνωστοποίησε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον απόηχο της μαζικής επίθεσης στο Κίεβο, η οποία έπληξε και τα γραφεία της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα. «Μόλις μίλησα με τον πρόεδρο Ζελένσκι και στη συνέχεια με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη μαζική επίθεση στο Κίεβο που έπληξε επίσης τα γραφεία της ΕΕ. Ο Πούτιν πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να διασφαλίσουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία, με σταθερές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας που θα μετατρέψουν τη χώρα σε απροσπέλαστη αμυντική δύναμη. Η Ευρώπη θα διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της. Το αμυντικό μας εργαλείο SAFE, για παράδειγμα, θα είναι σημαντικό για την ενίσχυση των γενναίων ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», τόνισε.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ξεκινά περιοδεία σε επτά κράτη-μέλη που συνορεύουν με Ρωσία και Λευκορωσία, υπογραμμίζοντας τη σημασία ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

I'm outraged by the missile and drone attack on Kyiv, killing men, women and children.



And damaging our EU diplomatic mission.



My thoughts go to our brave staff.



Russia's strikes on Kyiv will only strengthen Europe's unity and Ukraine's defiance ↓ https://t.co/VzuBWIPxzH — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 28, 2025

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επέλεξε να δημοσιοποιήσει τη δήλωσή του μέσω της πλατφόρμας Χ, συνοδεύοντάς τη με φωτογραφίες από τα κατεστραμμένα γραφεία της ΕΕ στο Κίεβο. Μίλησε για «στοχευμένη επίθεση» που προκαλεί φρίκη και πρόσθεσε πως «οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, καθώς και με το προσωπικό του κτιρίου της ΕΕ που υπέστη ζημιές από αυτό το εσκεμμένο ρωσικό χτύπημα».

Τόνισε πως «η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί» και ότι η ρωσική επιθετικότητα ενισχύει μόνο την αποφασιστικότητά μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της.