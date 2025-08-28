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Λευκός Οίκος: Τραμπ θα μιλήσει στον ΟΗΕ στις 23 Σεπτεμβρίου - Απολύθηκε η διευθύντρια των CDC
Ειδήσεις
21:15 - 28 Αυγ 2025

Λευκός Οίκος: Τραμπ θα μιλήσει στον ΟΗΕ στις 23 Σεπτεμβρίου - Απολύθηκε η διευθύντρια των CDC

Reporter.gr Newsroom
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Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη στις 22 Σεπτεμβρίου προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Στη συνέχεια, στις 23 Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ θα απευθύνει ομιλία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. Επιπλέον, η Λέβιτ ενημέρωσε πως ο πρόεδρος Τραμπ προχώρησε στην απόλυση της Σούζαν Μονάρεζ από τη θέση της διευθύντριας των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Τόνισε επίσης ότι η ανακοίνωση για τον νέο αντικαταστάτη της Μονάρεζ θα γίνει σύντομα.

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