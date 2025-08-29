Η Γερμανία καλεί τους υπηκόους της να εγκαταλείψουν το Ιράν λόγω ενδεχόμενων αντιποίνων

Η Γερμανία κάλεσε τους υπηκόους της να εγκαταλείψουν το Ιράν και να αποφύγουν να ταξιδέψουν εκεί, προκειμένου να μην εμπλακούν σε αντίποινα μέτρα της Τεχεράνης λόγω του ρόλου της Γερμανίας στην επιβολή κυρώσεων του ΟΗΕ στο Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία ξεκίνησαν την Πέμπτη (28/8) μια διαδικασία 30 ημερών για την επανέκδοση των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν λόγω του αμφισβητούμενου πυρηνικού του προγράμματος, ένα βήμα που πιθανόν θα πυροδοτήσει εντάσεις.

«Καθώς οι εκπρόσωποι της ιρανικής κυβέρνησης έχουν επανειλημμένα απειλήσει με συνέπειες σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι τα γερμανικά συμφέροντα και οι Γερμανοί υπήκοοι θα επηρεαστούν από αντίμετρα στο Ιράν», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωση που δημοσίευσε στον ιστότοπό του την Πέμπτη.

«Αυτή τη στιγμή, η γερμανική πρεσβεία στην Τεχεράνη μπορεί να παρέχει μόνο περιορισμένη προξενική βοήθεια», προειδοποίησε.