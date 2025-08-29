Χατζηδάκης: Στηρίζουμε το εισόδημα με ανάπτυξη, όχι με συνθήματα και ανέξοδες υποσχέσεις

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε σημερινή του συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6, τοποθετήθηκε σε σειρά θεμάτων της επικαιρότητας, δίνοντας έμφαση στην κυβερνητική στρατηγική για την οικονομία, τη φορολογία, τη δημόσια διοίκηση και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Όπως υπογράμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης, η πραγματικά πατριωτική πολιτική δεν στηρίζεται σε ρητορικές εξάρσεις λαϊκισμού, αλλά στην ενίσχυση της οικονομίας και της αμυντικής ικανότητας της χώρας, κάτι που, όπως είπε, επιδιώκει σταθερά η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι η μείωση φόρων αποτελεί άμεσο μέτρο ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, κάτι που με τη σειρά του λειτουργεί ως έμμεσο ανάχωμα στην ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά σε Ελλάδα και Ευρώπη. Επιχειρηματολόγησε κατά της μείωσης του ΦΠΑ, όπως προτείνουν ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης, εξηγώντας ότι τέτοιου είδους έμμεσοι φόροι συχνά δεν μετακυλίονται στον καταναλωτή, αλλά απορροφώνται από μεσάζοντες. Αντιθέτως, η μείωση άμεσων φόρων, κατά την άποψή του, μεταφράζεται σε άμεση και στοχευμένη ενίσχυση των πολιτών.

Σε ό,τι αφορά τα πλεονάσματα του κρατικού προϋπολογισμού, απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης εξηγώντας πως δεν πρόκειται για αποτέλεσμα λιτότητας ή φορολογικής επιβάρυνσης, αλλά για καρπό υψηλότερης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ανάπτυξης, καθώς και σημαντικής προόδου στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «τα υπερπλεονάσματα είναι αποτέλεσμα υγιούς οικονομικής πορείας και φυσικά θα αξιοποιηθούν υπέρ των πολιτών». Μάλιστα, απηύθυνε κάλεσμα στην αντιπολίτευση να υποδείξει έναν φόρο που έχει αυξηθεί, επιμένοντας ότι τα αυξημένα έσοδα δεν προέρχονται από νέους ή υψηλότερους φόρους, αλλά από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την ανάπτυξη.

Ερωτηθείς για την πιθανότητα επαναφοράς του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, ο κ. Χατζηδάκης απέρριψε το ενδεχόμενο, υπενθυμίζοντας ότι από το 2022 έχουν ήδη δοθεί αυξήσεις που ισοδυναμούν με 1,3 επιπλέον μισθούς. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για επιλεκτική ευαισθησία, καθώς – όπως είπε – αγνοεί άλλες κοινωνικές ομάδες όπως οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον ίδιο, επιδιώκει πολιτικές ισορροπημένες και για όλες τις κοινωνικές κατηγορίες.

Σε σχέση με το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Πειθαρχικών Συμβουλίων στο Δημόσιο, ο Αντιπρόεδρος υπερασπίστηκε τις αλλαγές, τονίζοντας πως στόχος είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών και η απομάκρυνση των συνδικαλιστών από τις κρίσιμες αποφάσεις, δίνοντας μεγαλύτερο ρόλο στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν μπορεί να περιμένει μια υπόθεση χρόνια για να κριθεί – πρέπει να κλείνει σε λίγους μήνες». Ανέφερε επίσης πως η δική του εμπειρία από τον ΕΦΚΑ αποδεικνύει την αναγκαιότητα αυτών των αλλαγών.

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε τη σταθερή θέση της κυβέρνησης υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης Ελλάδας και Τουρκίας. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως η Αθήνα δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να απεμπολήσει τα εθνικά της δίκαια και συμφέροντα.

Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός εκ μέρους της κυβέρνησης. Όπως είπε, το θέμα θα ξεκαθαριστεί οριστικά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κατά τις ανακοινώσεις του στη ΔΕΘ.