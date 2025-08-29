Άμεσες τραπεζικές συναλλαγές από Σεπτέμβριο: Ταχύτητα, ασφάλεια και χαμηλό κόστος στην ΕΕ

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, καθίστανται υποχρεωτικές οι άμεσες πληρωμές εντός της Ευρωζώνης. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να στέλνουν χρήματα σε δευτερόλεπτα με κόστος κάτω του 1 ευρώ.

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, οι μεταφορές χρημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζουν ριζικά. Οι πολίτες θα μπορούν να στέλνουν χρήματα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με χρέωση αντίστοιχη ενός απλού εμβάσματος, βάζοντας τέλος στην πολύωρη ή και πολυήμερη αναμονή για την ολοκλήρωση μιας τραπεζικής συναλλαγής.

Η δυνατότητα αποστολής χρημάτων σε πραγματικό χρόνο θα απελευθερώνει καθημερινά περίπου 220 δισ. ευρώ που σήμερα παραμένουν «παγωμένα» μέχρι να πιστωθούν στους δικαιούχους.

Οι νέες διατάξεις, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από τις 5 Μαρτίου 2024, υποχρεώνουν σε συμμόρφωση τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμής της Ευρωζώνης, ώστε, εντός εννέα μηνών (από 5 Δεκεμβρίου 2024), να αποδέχονται άμεσες πληρωμές και, εντός 18 μηνών (από 5 Σεπτεμβρίου 2025), να αποστέλλουν άμεσες πληρωμές.

Οι βασικές αλλαγές για πολίτες και επιχειρήσεις

Υποχρεωτικές άμεσες πληρωμές: Όλες οι τράπεζες και οι πάροχοι πληρωμών θα πρέπει να υποστηρίζουν άμεσες μεταφορές πίστωσης σε ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι σε λίγα δευτερόλεπτα τα χρήματα θα εμφανίζονται στον λογαριασμό του δικαιούχου.

Χαμηλότερες χρεώσεις: Το κόστος των άμεσων πληρωμών θα εξισωθεί με τη φθηνότερη διαθέσιμη χρέωση ενός απλού εμβάσματος. Στην Ελλάδα, αυτό μεταφράζεται σε χρέωση κάτω του 1 ευρώ, από τα 4–5 ευρώ που κοστίζουν σήμερα τα άμεσα εμβάσματα.

Ασφάλεια με ταυτοποίηση IBAN – ονόματος: Οι τράπεζες υποχρεώνονται να εφαρμόσουν πρόσθετη επαλήθευση με αντιστοίχιση IBAN και ονόματος δικαιούχου, ώστε να μειωθούν τα λάθη και η πιθανότητα απάτης.

Απρόσκοπτες συναλλαγές: Οι έλεγχοι που σήμερα καθυστερούν ή απορρίπτουν πληρωμές θα γίνονται πλέον πιο γρήγορα, με το χρονικό όριο απόρριψης να μειώνεται από τα 20 στα 10 δευτερόλεπτα. Έτσι, οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται χωρίς περιττές καθυστερήσεις.

Τι σημαίνει η αλλαγή για την καθημερινότητα

Για τους πολίτες, το νέο σύστημα σημαίνει ότι οι μεταφορές χρημάτων θα είναι άμεσες, φθηνότερες και ασφαλέστερες. Οι επιχειρήσεις, από την πλευρά τους, θα έχουν καλύτερη διαχείριση ρευστότητας, αφού τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η μεταρρύθμιση αυτή θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, θα περιορίσει την εξάρτηση από μη ευρωπαϊκές πλατφόρμες πληρωμών και θα δώσει ώθηση στην ενιαία αγορά.

Οδηγός για πολίτες: Τι αλλάζει από τον Σεπτέμβριο 2025

Φθηνότερες συναλλαγές: Τα άμεσα εμβάσματα θα κοστίζουν κάτω από 1 ευρώ (αντί για 4–5 ευρώ σήμερα).

Συναλλαγές σε δευτερόλεπτα: Τα χρήματα θα φτάνουν στον δικαιούχο άμεσα, 24/7, χωρίς αναμονές.

Μεγαλύτερη ασφάλεια: Υποχρεωτική ταυτοποίηση IBAN και ονόματος δικαιούχου για αποφυγή λαθών και απάτης.