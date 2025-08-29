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ΗΠΑ: Στο 2,9% διαμορφώθηκε ο δομικός πληθωρισμός τον Ιούλιο – Πάνω από τον στόχο της Fed
Ειδήσεις
16:14 - 29 Αυγ 2025

ΗΠΑ: Στο 2,9% διαμορφώθηκε ο δομικός πληθωρισμός τον Ιούλιο – Πάνω από τον στόχο της Fed

Reporter.gr Newsroom
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Μικρή άνοδο κατέγραψε ο δομικός πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, ο οποίος παρακολουθείται στενά από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), εξέλιξη που υποδηλώνει ότι οι δασμοί που έχει επιβάλει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρχίζουν να επηρεάζουν την αμερικανική οικονομία.

Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών έδειξε ότι ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τα έξοδα για τρόφιμα και ενέργεια, κυμάνθηκε σε εποχικά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό 2,9%, σύμφωνα με έκθεση του Υπουργείου Εμπορίου την Παρασκευή (29/8). Αυτό ήταν 0,1% υψηλότερο από το επίπεδο του Ιουνίου, αλλά σύμφωνα με την πρόβλεψη συναίνεσης του Dow Jones.

Σε μηνιαία βάση, ο βασικός δείκτης PCE αυξήθηκε κατά 0,3%, επίσης σύμφωνα με τις προσδοκίες. Ο δείκτης όλων των ειδών έδειξε ετήσιο ρυθμό 2,6% και μηνιαία αύξηση 0,2%, ανταποκρινόμενος, επίσης, στις προβλέψεις.

Η σημασία για τη Fed

Η Fed χρησιμοποιεί το δείκτη τιμών PCE ως κύριο εργαλείο πρόβλεψης. Αν και παρακολουθεί και τους δύο δείκτες, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θεωρούν τον πυρήνα του πληθωρισμού ως καλύτερο δείκτη των μακροπρόθεσμων τάσεων, καθώς εξαιρεί τα ευμετάβλητα στοιχεία για τα καύσιμα και τα είδη διατροφής.

Οι κεντρικοί τραπεζίτες στοχεύουν σε πληθωρισμό 2%, οπότε η έκθεση της Παρασκευής δείχνει ότι η οικονομία απέχει ακόμη από το επίπεδο που η Fed θεωρεί ικανοποιητικό.

Επιτόκια και προοπτικές

Παρ' όλα αυτά, οι αγορές αναμένουν ότι η Fed θα συνεχίσει να μειώνει το βασικό επιτόκιο όταν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συνεδριάσουν τον επόμενο μήνα. Ο κυβερνήτης της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, επανέλαβε την υποστήριξή του για μείωση σε ομιλία του την Πέμπτη (28/8), λέγοντας ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο μεγαλύτερης κίνησης αν τα στοιχεία για την αγορά εργασίας συνεχίσουν να εξασθενούν.

«Η Fed άνοιξε την πόρτα για μειώσεις των επιτοκίων, αλλά το μέγεθος αυτής της κίνησης θα εξαρτηθεί από το αν η αδυναμία της αγοράς εργασίας θα συνεχίσει να αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο από την αύξηση του πληθωρισμού», δήλωσε η Ellen Zentner, επικεφαλής οικονομική στρατηγικός της Morgan Stanley Wealth Management. «Ο σημερινός δείκτης τιμών PCE θα διατηρήσει το ενδιαφέρον στην αγορά εργασίας. Προς το παρόν, οι πιθανότητες εξακολουθούν να ευνοούν μια μείωση το Σεπτέμβριο».

Κατανάλωση και εισοδήματα

Παράλληλα με τις κινήσεις του πληθωρισμού, οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,5% σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τις προβλέψεις και ενδεικτικά της αντοχής παρά τις υψηλότερες τιμές. Το προσωπικό εισόδημα επιταχύνθηκε κατά 0,4%, ολοκληρώνοντας μια έκθεση στην οποία όλα τα στοιχεία ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες της αγοράς.

Τι «συγκράτησε» τον πληθωρισμό

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό επηρεάστηκαν από την ετήσια μείωση κατά 2,7% των τιμών των ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών. Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 1,9% σε σχέση με πέρυσι. Η ισορροπία έκλινε, επίσης, έντονα προς τις τιμές των υπηρεσιών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 3,6%, σε σύγκριση με μόλις 0,5% αύξηση στα αγαθά.

Σε μηνιαία βάση, η ενέργεια σημείωσε πτώση 1,1% και τα τρόφιμα 0,1%. Οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,3%, αντισταθμίζοντας ουσιαστικά όλη τη μηνιαία αύξηση, καθώς τα αγαθά σημείωσαν πτώση 0,1%.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/08/2025 - 16:17
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