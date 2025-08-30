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Κάλας: Δεν θα επιστραφούν περιουσιακά στοιχεία στη Ρωσία αν δεν καταβάλει αποζημιώσεις
Ειδήσεις
12:30 - 30 Αυγ 2025

Κάλας: Δεν θα επιστραφούν περιουσιακά στοιχεία στη Ρωσία αν δεν καταβάλει αποζημιώσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε το Σάββατο (30/8) ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στην ΕΕ λόγω του πολέμου στην Ουκρανία δεν μπορούν να επιστραφούν, εκτός αν η Μόσχα καταβάλει αποζημιώσεις.

«Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός ή ειρηνευτικής συμφωνίας, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα επιστραφούν στη Ρωσία, εάν δεν έχει καταβάλει τις αποζημιώσεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στην Κοπεγχάγη.

Η ΕΕ αναφέρει ότι περίπου 210 δισεκατομμύρια ευρώ ρωσικών περιουσιακών στοιχείων έχουν παγώσει στο μπλοκ στο πλαίσιο των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Μόσχα λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία και ορισμένες χώρες της ΕΕ, όπως η Πολωνία και τα κράτη της Βαλτικής, έχουν ζητήσει να κατασχεθούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του Κιέβου. Ωστόσο, άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία και το Βέλγιο, έχουν απορρίψει τις προτάσεις αυτές.

Οι τελευταίες υποστηρίζουν ότι τα μελλοντικά κέρδη από τα περιουσιακά στοιχεία προορίζονται ήδη για την αποπληρωμή της στήριξης προς την Ουκρανία και αμφισβητούν αν υπάρχει νομική βάση για την κατάσχεσή τους.

Διπλωμάτες αναφέρουν ότι η συζήτηση πλέον επικεντρώνεται στο πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αυτά τα κεφάλαια μετά τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.

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