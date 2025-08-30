Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να «παγώσει» την ειρηνευτική πρωτοβουλία για την Ουκρανία

Ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εκφράζουν την εκτίμηση ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες, ενώ δημοσίως δηλώνουν στήριξη στην προσπάθεια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, παρασκηνιακά επιχειρούν να ανατρέψουν την «πρόοδο» που σημειώθηκε μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios.

Η αμερικανική πλευρά έχει ζητήσει από το υπουργείο Οικονομικών να καταρτίσει μια λίστα πιθανών κυρώσεων που θα μπορούσαν να επιβάλουν οι Ευρωπαίοι στη Ρωσία. Σε αυτές περιλαμβάνονται η πλήρης διακοπή αγορών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και δασμοί της Ε.Ε. σε Ινδία και Κίνα, ανάλογοι με εκείνους που έχουν ήδη υιοθετήσει οι ΗΠΑ έναντι του Νέου Δελχί.

Δυσφορία για τη στάση Ζελένσκι

Δύο εβδομάδες μετά τη συνάντηση Τραμπ–Πούτιν, η Ουάσιγκτον εκφράζει αυξανόμενη δυσφορία, θεωρώντας ότι το αδιέξοδο δεν οφείλεται ούτε στον Τραμπ ούτε στο Ρώσο πρόεδρο, αλλά στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που, όπως υποστηρίζουν Αμερικανοί αξιωματούχοι, «πιέζουν το Ζελένσκι να κρατήσει αδιάλλακτη στάση για μη ρεαλιστικές παραχωρήσεις».

Όπως δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος στον Axios: «Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να παρατείνουν τον πόλεμο και να δημιουργούν παράλογες προσδοκίες, περιμένοντας την Αμερική να πληρώσει το κόστος». Άλλοι αξιωματούχοι κατηγορούν μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες ότι δεν αναλαμβάνουν το δικό τους μερίδιο κινδύνου, ενώ εμφανίζονται πιο θετικοί για τη στάση Λονδίνου και Παρισιού.

Ο Τραμπ, σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη (26/8), εμφανίστηκε εκνευρισμένος: «Όλοι παριστάνουν κάτι. Είναι όλα ανοησίες».

Συνεχιζόμενες συγκρούσεις και η ειρηνευτική πρωτοβουλία

Οι συνεχείς ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο και τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια δείχνουν ότι η ειρήνη παραμένει μακριά.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε την Πέμπτη (28/8): «Ίσως και οι δύο πλευρές του πολέμου να μην είναι έτοιμες να τον τελειώσουν. Ο πρόεδρος θέλει το τέλος, αλλά και οι δύο ηγέτες πρέπει να το θέλουν».

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποστασιοποιηθεί από την πρωτοβουλία, έως ότου μία από τις δύο πλευρές επιδείξει περισσότερη ευελιξία. «Θα καθίσουμε πίσω και θα παρακολουθήσουμε. Ας πολεμήσουν για λίγο και βλέπουμε», είπε ανώτατος αξιωματούχος.

Παρασκηνιακές επαφές και συζητήσεις για συνάντηση Ζελένσκι–Πούτιν

Ευρωπαίος αξιωματούχος που συμμετέχει στις συνομιλίες εξέφρασε έκπληξη για τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει χάσμα μεταξύ όσων λέγονται στον Τραμπ και όσων συζητούνται στο παρασκήνιο» και ότι ήδη επεξεργάζονται νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Την Παρασκευή (29/8), ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με τον επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ. Συζήτησαν το ενδεχόμενο συνάντησης Ζελένσκι–Πούτιν και ο Γερμάκ προσκάλεσε τον Γουίτκοφ στο Κίεβο, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος.