Άτυπο Συμβούλιο ΥΠΕΞ ΕΕ: Ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας – Έντονη ανησυχία για Γάζα

Στα βασικά σημεία των συζητήσεων, στις αποφάσεις αλλά και στις διαφωνίες των υπουργών Εξωτερικών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συμμετείχαν στο Άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στην Κοπεγχάγη, αναφέρθηκε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, κατά τη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε.

Αναφορικά με την Ουκρανία, οι υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να εντείνουν την πίεση προς τη Ρωσία μέσω νέων, πιο στοχευμένων κυρώσεων. Όπως επισήμανε η κ. Κάλας, τα μέτρα έχουν ήδη αποδώσει, στερώντας «δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ» από τη ρωσική πολεμική μηχανή. Στο τραπέζι βρίσκονται νέες απαγορεύσεις εισαγωγών, δασμοί σε ρωσικά προϊόντα, δευτερογενείς κυρώσεις και ακόμη και ρυθμίσεις που αφορούν τα κρυπτονομίσματα. Ωστόσο, γύρω από το θέμα της αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων καταγράφονται σοβαρές διαφωνίες.

Σχετικά με το Ιράν, η κ. Κάλας τόνισε ότι «η μπάλα βρίσκεται στην πλευρά της Τεχεράνης», υπογραμμίζοντας πως η χώρα εξακολουθεί να έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας και να επανεκκινήσει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Η ΕΕ, όπως είπε, παραμένει πρόθυμη να στηρίξει διπλωματικές πρωτοβουλίες.

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί εξέφρασαν έντονη ανησυχία για την κατάσταση στη Γάζα, μετά την απόφαση του Ισραήλ να χαρακτηρίσει την πόλη «ζώνη μάχης», εξέλιξη που θεωρούν πως μπορεί να επιδεινώσει περαιτέρω την ανθρωπιστική κρίση. Παράλληλα, επανέλαβαν την αντίθεσή τους στους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη, χαρακτηρίζοντάς τους παράνομους και επικίνδυνους, καθώς –όπως τονίστηκε– υπονομεύουν τη λύση των δύο κρατών.

Η κ. Κάλας κατέληξε σημειώνοντας ότι η ΕΕ έχει καταθέσει σειρά προτάσεων, αλλά η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των κρατών-μελών παραμένει δύσκολη.