Αιματηρό επεισόδιο στη Γαλλία: Οδηγός παρέσυρε πλήθος έξω από μπαρ - Ένας νεκρός, πέντε τραυματίες

Ένας άνδρας στη βόρεια Γαλλία έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος έξω από μπαρ, έπειτα από διαμάχη, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας πέντε – δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην πόλη Évreux της Νορμανδίας, περίπου στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου (30/8). Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι έχουν αποκλείσει το τρομοκρατικό κίνητρο. Η αστυνομία συνέλαβε δύο άνδρες και μία γυναίκα.

«Δυστυχώς, ο απολογισμός είναι πολύ βαρύς», δήλωσε ο τοπικός εισαγγελέας Rémi Coutin. Από τα πέντε άτομα που τραυματίστηκαν, τα δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η επίθεση έλαβε χώρα μετά από μια διαμάχη μεταξύ μιας νεαρής γυναίκας και αρκετών ανδρών, σύμφωνα με τον Coutin, με το προσωπικό να συνοδεύει έξω τους πελάτες του μπαρ.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η διαμάχη «εξελίχθηκε και κατέληξε σε μια τρομερή τραγωδία» όταν ένας άνδρας μπήκε σε ένα όχημα και «εσκεμμένα έκανε όπισθεν με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλήθος έξω από το κατάστημα».

Ο Guy Lefrand, δήμαρχος του Évreux, δήλωσε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Σήμερα το πρωί ενημερώθηκα για ένα σοβαρό περιστατικό που συνέβη μπροστά από το La Winery στη λεωφόρο Winston Churchill. Ξέσπασε καβγάς, προκαλώντας αναταραχή στο πλήθος, και ένα όχημα χτύπησε αρκετούς ανθρώπους».

Ο Lefrand σημείωσε ότι ένα άτομο σκοτώθηκε και πέντε άλλα τραυματίστηκαν, και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του: «Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου συμπαράσταση και αλληλεγγύη προς τα θύματα, τις οικογένειές τους και τους αγαπημένους τους».

Επαινώντας τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και την αστυνομία για την ανταπόκρισή τους, ο δήμαρχος πρόσθεσε: «Η κατάσταση έχει πλέον ηρεμήσει. Διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες αυτής της τραγωδίας».