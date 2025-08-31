Παγκόσμιος χάρτης ειρήνης 2025: Οι πρώτοι, οι τελευταίοι και η θέση της Ελλάδας

Ο κόσμος απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από την ειρήνη. Ο Global Peace Index 2025 καταγράφει τη μεγαλύτερη επιδείνωση των τελευταίων 17 ετών, αποτυπώνοντας έναν πλανήτη που βυθίζεται στη βία, τις γεωπολιτικές εντάσεις και τη στρατιωτικοποίηση.

Ενώ χώρες όπως η Ισλανδία, η Ιρλανδία και η Νέα Ζηλανδία κρατούν ακόμη τα σκήπτρα της ειρήνης, η Ρωσία για πρώτη φορά καταγράφεται ως η λιγότερο ειρηνική χώρα του κόσμου. Η Ελλάδα, αν και επηρεασμένη από τη γεωπολιτική της θέση, διατηρεί συγκριτικά θετική εικόνα, κατατασσόμενη στην 45η θέση.

Συγκεκριμένα, από τις 163 χώρες που αξιολογήθηκαν, μόνο 74 σημείωσαν βελτίωση, ενώ 87 εμφάνισαν χειρότερα αποτελέσματα σε σύγκριση με πέρυσι. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει μια διαρκή υποβάθμιση της διεθνούς σταθερότητας και όχι απλώς μια προσωρινή επιδείνωση.

Από την πρώτη έκδοση του δείκτη το 2008, 94 χώρες έχουν δει την κατάσταση τους να χειροτερεύει, ενώ μόνο 66 έχουν καταφέρει να βελτιώσουν την ειρηνική τους εικόνα. Η χρονιά του 2025 καταγράφεται ως η χειρότερη από την αρχή του δείκτη, με παγκόσμια υποχώρηση κατά 0,36%.

Σταθερά πρώτη η Ισλανδία – Σε ιστορικό χαμηλό η Ρωσία

Για 17η συνεχή χρονιά, η Ισλανδία διατηρεί την κορυφαία θέση στον δείκτη, ως το πιο ειρηνικό κράτος στον πλανήτη. Με πλήρη απουσία στρατού και ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας, η χώρα αποτελεί πρότυπο θεσμικής εμπιστοσύνης και κοινωνικής συνοχής.

Στη 2η θέση βρίσκεται η Ιρλανδία, η οποία εδραιώνεται ως μια από τις πιο σταθερές χώρες της Ευρώπης, αξιοποιώντας τη θέση της ως ουδέτερη δύναμη.

Ακολουθεί η Νέα Ζηλανδία, που ωφελείται από τη γεωγραφική απομόνωση, την περιορισμένη στρατιωτική της συμμετοχή και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος.

Στην 4η θέση κατατάσσεται η Αυστρία, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνει η Ελβετία, χώρα με ισχυρούς θεσμούς, αποκεντρωμένη διακυβέρνηση και διπλωματική παράδοση.

Η Σιγκαπούρη σκαρφαλώνει στην 6η θέση, ενώ η Πορτογαλία παραμένει στην 7η με σταθερές επιδόσεις. Ακολουθούν η Δανία, η Σλοβενία και η Φινλανδία, συμπληρώνοντας την πρώτη δεκάδα.

Στην άλλη άκρη της κατάταξης, η Ρωσία για πρώτη φορά καταγράφεται ως η λιγότερο ειρηνική χώρα στον κόσμο, καταλαμβάνοντας την 163η θέση. Ο πόλεμος με την Ουκρανία, η αυταρχική διακυβέρνηση και ο υψηλός βαθμός στρατιωτικοποίησης οδηγούν σε αυτή την ιστορικά χαμηλή θέση.

Η Ουκρανία, στη 162η θέση, πληρώνει βαρύ τίμημα λόγω της συνεχιζόμενης σύρραξης, της ανθρωπιστικής κρίσης και της ευρείας καταστροφής υποδομών.

Ελλάδα: Σχετικά σταθερή, αλλά με γεωπολιτικά βαρίδια

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 45η θέση παγκοσμίως με δείκτη 1,764, καταγράφοντας μικρή επιδείνωση σε σχέση με το 2024. Στην ευρωπαϊκή κατάταξη της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης, βρίσκεται στην 26η θέση.

Η εσωτερική της κατάσταση θεωρείται σχετικά σταθερή, ωστόσο παράγοντες όπως η γεωπολιτική ένταση στο Αιγαίο, οι υψηλές αμυντικές δαπάνες και η εγγύτητα σε περιοχές έντασης (όπως τα Βαλκάνια και η Μέση Ανατολή) επηρεάζουν αρνητικά την επίδοσή της. Παρά τις προκλήσεις, η Ελλάδα παραμένει πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο, καταγράφοντας συγκριτικά θετικό επίπεδο ειρηνικότητας.

Πώς τα πηγαίνουν οι γείτονες

Αλβανία : Στην 41η θέση , ελαφρώς καλύτερη από την Ελλάδα.

: Στην , ελαφρώς καλύτερη από την Ελλάδα. Βόρεια Μακεδονία : Στην 50ή θέση .

: Στην . Σερβία : Καταγράφει σημαντικά χαμηλότερη θέση ( 91η ), λόγω των εντάσεων με το Κόσοβο και της αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας.

: Καταγράφει σημαντικά χαμηλότερη θέση ( ), λόγω των εντάσεων με το Κόσοβο και της αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας. Βουλγαρία : Στην 29η θέση , η καλύτερη επίδοση μεταξύ των βαλκανικών κρατών.

: Στην , η καλύτερη επίδοση μεταξύ των βαλκανικών κρατών. Τουρκία: Στην 146η θέση, χαμηλά στην κατάταξη, επηρεασμένη από εσωτερικές καταστολές, πολιτικές εντάσεις, στρατιωτικές εμπλοκές στο εξωτερικό και ανοικτά μέτωπα στη Μέση Ανατολή.

Οι λιγότερο ειρηνικές χώρες το 2025

Μετά τη Ρωσία και την Ουκρανία, στη λίστα των χωρών με τις χαμηλότερες επιδόσεις βρίσκονται: