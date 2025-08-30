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Χούθι: Ορκίστηκαν εκδίκηση για το θάνατο του πρωθυπουργού και των υπουργών τους απο το Ισραήλ
Ειδήσεις
21:58 - 30 Αυγ 2025

Χούθι: Ορκίστηκαν εκδίκηση για το θάνατο του πρωθυπουργού και των υπουργών τους απο το Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
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Οι Χούθι απείλησαν με αντίποινα το Ισραήλ, μετά το θάνατο ανώτατων πολιτικών αξιωματούχων του κινήματός τους, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού τους, από ισραηλινές επιδρομές.

«Ορκιζόμαστε στον Θεό, στον αγαπητό λαό της Υεμένης και στις οικογένειες των μαρτύρων και των τραυματιών ότι θα πάρουμε εκδίκηση», δήλωσε ο Μεχντί αλ Μαχάτ, επικεφαλής του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Telegram.

Κάλεσε επίσης «όλες τις (ξένες) εταιρείες που βρίσκονται υπό την κατοχική οντότητα (σ.σ. Ισραήλ) να φύγουν πριν να είναι πολύ αργά».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, οι Χούθι επιβεβαίωσαν το θάνατο του πρωθυπουργού τους και πολλών υπουργών της κυβέρνησής τους σε επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ την Πέμπτη (28/8) στην πρωτεύουσα Σαναά.

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