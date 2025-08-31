Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες υπέρ της Γάζας

Χιλιάδες διαδηλωτές στη Βενετία ζητούν να μη σιωπήσει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου για την κατάσταση που επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζας.

Πιο αναλυτικά, χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους το Σάββατο (30/8) για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην πολιορκία της Γάζας από το Ισραήλ, πραγματοποιώντας διαδήλωση παράλληλα με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Στόχος τους ήταν να στρέψουν το ενδιαφέρον από τα κινηματογραφικά έργα στο σοβαρό ανθρωπιστικό πρόβλημα που βιώνει η περιοχή.

Η συγκέντρωση, που οργανώθηκε από αριστερές πολιτικές συλλογικότητες της βορειοανατολικής Ιταλίας, ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα σε κοντινή απόσταση από τον χώρο όπου τις τελευταίες μέρες περπατούν στο κόκκινο χαλί διάσημοι όπως ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η Τζούλια Ρόμπερτς και η Έμμα Στόουν.

«Η βιομηχανία της ψυχαγωγίας έχει μεγάλο κοινό και γι’ αυτό οφείλει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για την κατάσταση στη Γάζα», δήλωσε στο AFP ο Μάρκο Τσιοτόλα, ένας 31χρονος επιστήμονας υπολογιστών από τη Βενετία, κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης.