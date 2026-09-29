ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γάζα: Νεκρός σε ισραηλινό πλήγμα ο επικεφαλής του ένοπλου βραχίονα της Χαμάς
Ειδήσεις
11:45 - 29 Σεπ 2026

Γάζα: Νεκρός σε ισραηλινό πλήγμα ο επικεφαλής του ένοπλου βραχίονα της Χαμάς

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σκότωσε σήμερα τον Ιζ αλ-Ντιν Αλ-Μπέικ, επικεφαλής του ένοπλου βραχίονα της Χαμάς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ισραηλινές και παλαιστινιακές πηγές.  

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσαν ότι ο ισραηλινός στρατός είχε στοχοποιήσει τον Μπέικ και τον σκότωσε, υποστηρίζοντας ότι είχε συμμετάσχει στον σχεδιασμό επιθέσεων και στη στρατολόγηση ενόπλων.

Τον θάνατο του Μπέικ επιβεβαίωσαν ιατρικές πηγές και πηγές της Χαμάς, αναφέροντας ότι σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα σε κτιριακό συγκρότημα στη συνοικία Νασρ, στην Πόλη της Γάζας, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας, από την επίθεση έχασε τη ζωή του και ακόμη ένα άτομο.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Χαμάς επιχειρεί να ανασυγκροτήσει το οπλοστάσιό της και πραγματοποιεί επιθέσεις κατά παράβαση της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο. Στο πλαίσιο αυτό, τις τελευταίες εβδομάδες έχει εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον της οργάνωσης.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι μόνο μέσα στον τρέχοντα μήνα έχει σκοτώσει τουλάχιστον 20 στελέχη της Χαμάς, μεταξύ των οποίων άτομα που χαρακτηρίζει υψηλόβαθμους διοικητές, καθώς και πρόσωπα που, σύμφωνα με τον ίδιο, συμμετείχαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 ή είχαν συλλάβει Ισραηλινούς ομήρους.

Από την πλευρά της, η Χαμάς αρνείται ότι πραγματοποιεί επιθέσεις ή ότι προχωρά στην ανασυγκρότηση του οπλοστασίου της και κατηγορεί το Ισραήλ ότι παραβιάζει και υπονομεύει τη συμφωνία για τη Γάζα.

Η εκεχειρία, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ τον περασμένο χρόνο, προβλέπει την ανοικοδόμηση της περιοχής. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις έχουν σημειώσει περιορισμένη πρόοδο, καθώς οι πλευρές δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τους όρους που αφορούν τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων. Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται.

Από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας, τουλάχιστον 1.400 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας στον παλαιστινιακό θύλακα. Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει από την πλευρά του ότι κατά το ίδιο διάστημα έχουν σκοτωθεί τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες.

Σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές, περισσότεροι από 73.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί συνολικά στη Γάζα κατά τη διάρκεια της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης, η οποία ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023. Από την επίθεση εκείνη σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σαλάμ σε Ρούμπιο: Να περάσουμε στην εφαρμογή της συμφωνίας Λιβάνου–Ισραήλ
Ειδήσεις

Σαλάμ σε Ρούμπιο: Να περάσουμε στην εφαρμογή της συμφωνίας Λιβάνου–Ισραήλ

ΕΕ: Μποϊκοτάζ στα προϊόντα από τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς – Η αντίδραση του Τελ Αβίβ
Ειδήσεις

ΕΕ: Μποϊκοτάζ στα προϊόντα από τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς – Η αντίδραση του Τελ Αβίβ

Η Αίγυπτος προειδοποίησε τον Νετανιάχου για επικείμενη επίθεση στο Ισραήλ πριν από τις 7 Οκτωβρίου
Ειδήσεις

Η Αίγυπτος προειδοποίησε τον Νετανιάχου για επικείμενη επίθεση στο Ισραήλ πριν από τις 7 Οκτωβρίου

ΟΗΕ: 61 ακόμη εταιρείες στη «μαύρη λίστα» για τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη
Ειδήσεις

ΟΗΕ: 61 ακόμη εταιρείες στη «μαύρη λίστα» για τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 14:48

Apple: Βαρύ πρόστιμο $5,7 δισ. για πατέντες απτικής τεχνολογίας

Ανακοινώσεις
29/09/2026 - 14:42

Dotsoft: Προχωρά σε ΑΜΚ, προετοιμάζει μετάταξη στην Κύρια Αγορά του ΧΑ

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 14:31

Αλλάζει ρότα η Starbucks – «Ψαλιδίζει» πράσινους στόχους και θέσεις εργασίας

Πολιτική
29/09/2026 - 14:31

Τριαντόπουλος: Δεν θα είμαι στα ψηφοδέλτια της ΝΔ – Προτεραιότητά μου το Ειδικό Δικαστήριο

Πολιτική
29/09/2026 - 14:17

ΠΑΣΟΚ για Τριαντόπουλο: Καμία συγκάλυψη, προνομιακή μεταχείριση, ή θεσμική έκπτωση

Νομίσματα
29/09/2026 - 14:11

Bitcoin: Πάνω από τα 84.000 δολάρια ξανά – Άλμα 11% για το Chainlink

Ακίνητα
29/09/2026 - 14:10

Το 48,4% των νέων στην Ελλάδα ζει σε κατοικίες με συνωστισμό

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 14:05

Μπρατάκος: Μετατρέπουμε το ΕΒΕΑ σε ψηφιακό κόμβο με άμεσο όφελος για τις επιχειρήσεις

Πολιτική
29/09/2026 - 14:03

Γερουλάνος: Στην εξωτερική πολιτική, εν αρχή ην το εθνικό συμφέρον

Πολιτική
29/09/2026 - 14:03

Θεοδωρικάκος: Ο Δημόκριτος πρωτοπορεί στο εθνικό σχέδιο για την καινοτομία

Οικονομία
29/09/2026 - 14:00

Food waste: Στην Ελλάδα πετάμε πάνω από 200 κιλά ανά άτομο

Ειδήσεις
29/09/2026 - 13:53

Ισπανία: Τα κυβερνητικά μέτρα για τη στέγαση υπό την πίεση των μαζικών κινητοποιήσεων

Αναλύσεις
29/09/2026 - 13:52

Metlen: Η Wood & Company εκτοξεύει την τιμή στόχο στα €65 – Περιθώριο ανόδου 35%

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 13:48

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα €54 η νέα τιμή-στόχος της UBS και περιθώριο ανόδου 23%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/09/2026 - 13:34

Μελέτη Visa: Οι ευρωπαϊκές τράπεζες εκτιμούν ότι η AI θα καθορίσει την «τράπεζα του μέλλοντος»

Εμπορεύματα
29/09/2026 - 13:24

Τάσεις αποκλιμάκωσης στο πετρέλαιο - Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent

Πολιτική
29/09/2026 - 13:19

Μητσοτάκης από Ασπρόπυργο: 27 χρόνια μετά, ένα υπερσύγχρονο σχολείο στη θέση των κοντέινερ

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 13:17

ΤΜΕΔΕ: «Άλμα» 25,4% στα ίδια κεφάλαια και 27,2% στο EBITDA το 2025

Υγεία
29/09/2026 - 13:08

4ο Festival Alzheimer: Ο τρόπος διαχείρισης της άνοιας αλλάζει παγκοσμίως

Ειδήσεις
29/09/2026 - 13:07

Γαλλία: Νέο ρεκόρ για το χρέος – Στα 3,595 τρισ. ευρώ και στο 119% του ΑΕΠ

Πολιτική
29/09/2026 - 13:03

Κατρίνης: Στο ΠΑΣΟΚ μας ενδιαφέρει να κλείσουμε την ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
29/09/2026 - 13:02

ΕΑΕΕ: Τα 6 στα 10 συμβόλαια ασφάλισης αυτοκινήτου περιλαμβάνουν κάλυψη για φυσικές καταστροφές

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 13:01

ΣΕΑΔΑ: Πρόταση 9 σημείων για για τη στήριξη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Οικονομία
29/09/2026 - 13:00

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και JOIST ενώνουν δυνάμεις για την καινοτομία και την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων

Ειδήσεις
29/09/2026 - 12:55

Πούτιν: Αυξάνει κατά 15.500 τους εν ενεργεία στρατιωτικούς της Ρωσίας

Ειδήσεις
29/09/2026 - 12:48

Υπόθεση Μαζωνάκη: Άρση απορρήτου για έξι κινητά – Τι εξετάζει ο ανακριτής

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 12:36

Novo Nordisk: Deal άνω των $2 δισ. για πειραματικό χάπι αδυνατίσματος

Οικονομία
29/09/2026 - 12:35

Νοικοκυριά: Αυξήθηκε η δαπάνη για ένδυση και υπόδηση – 4,6 δισ. ευρώ το 2025

Οικονομία
29/09/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 5,9% στις τιμές παραγωγού υπηρεσιών το δεύτερο τρίμηνο

Ειδήσεις
29/09/2026 - 12:25

Ισπανία: «Εκτόξευση» του πληθωρισμού στο 5% τον Σεπτέμβριο – Υψηλό 3,5 ετών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ