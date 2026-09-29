Γάζα: Νεκρός σε ισραηλινό πλήγμα ο επικεφαλής του ένοπλου βραχίονα της Χαμάς

Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σκότωσε σήμερα τον Ιζ αλ-Ντιν Αλ-Μπέικ, επικεφαλής του ένοπλου βραχίονα της Χαμάς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ισραηλινές και παλαιστινιακές πηγές.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσαν ότι ο ισραηλινός στρατός είχε στοχοποιήσει τον Μπέικ και τον σκότωσε, υποστηρίζοντας ότι είχε συμμετάσχει στον σχεδιασμό επιθέσεων και στη στρατολόγηση ενόπλων.

Τον θάνατο του Μπέικ επιβεβαίωσαν ιατρικές πηγές και πηγές της Χαμάς, αναφέροντας ότι σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα σε κτιριακό συγκρότημα στη συνοικία Νασρ, στην Πόλη της Γάζας, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας, από την επίθεση έχασε τη ζωή του και ακόμη ένα άτομο.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Χαμάς επιχειρεί να ανασυγκροτήσει το οπλοστάσιό της και πραγματοποιεί επιθέσεις κατά παράβαση της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο. Στο πλαίσιο αυτό, τις τελευταίες εβδομάδες έχει εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον της οργάνωσης.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι μόνο μέσα στον τρέχοντα μήνα έχει σκοτώσει τουλάχιστον 20 στελέχη της Χαμάς, μεταξύ των οποίων άτομα που χαρακτηρίζει υψηλόβαθμους διοικητές, καθώς και πρόσωπα που, σύμφωνα με τον ίδιο, συμμετείχαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 ή είχαν συλλάβει Ισραηλινούς ομήρους.

Από την πλευρά της, η Χαμάς αρνείται ότι πραγματοποιεί επιθέσεις ή ότι προχωρά στην ανασυγκρότηση του οπλοστασίου της και κατηγορεί το Ισραήλ ότι παραβιάζει και υπονομεύει τη συμφωνία για τη Γάζα.

Η εκεχειρία, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ τον περασμένο χρόνο, προβλέπει την ανοικοδόμηση της περιοχής. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις έχουν σημειώσει περιορισμένη πρόοδο, καθώς οι πλευρές δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τους όρους που αφορούν τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων. Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται.

Από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας, τουλάχιστον 1.400 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας στον παλαιστινιακό θύλακα. Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει από την πλευρά του ότι κατά το ίδιο διάστημα έχουν σκοτωθεί τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες.

Σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές, περισσότεροι από 73.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί συνολικά στη Γάζα κατά τη διάρκεια της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης, η οποία ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023. Από την επίθεση εκείνη σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι.