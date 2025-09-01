«Φρενάρει» η βρετανική αγορά ακινήτων: Πτώση τιμών τον Αύγουστο

Απροσδόκητη πτώση κατέγραψαν οι τιμές κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Nationwide, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες χορήγησης στεγαστικών δανείων της χώρας.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η μέση τιμή κατοικίας υποχώρησε κατά 0,1% σε σχέση με τον Ιούλιο, φτάνοντας τις 271.079 λίρες. Η εξέλιξη αυτή αντιστρέφει την αναθεωρημένη άνοδο 0,5% που είχε σημειωθεί τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν νέα – έστω και οριακή – αύξηση της τάξης του 0,1%.

Η βρετανική κτηματαγορά αντιμετωπίζει πλέον πολλαπλές προκλήσεις, καθώς οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές προβληματίζονται για πιθανές νέες αυξήσεις φόρων στον επικείμενο φθινοπωρινό προϋπολογισμό. Παράλληλα, η αυξημένη προσφορά διαθέσιμων ακινήτων προσθέτει περαιτέρω πίεση στις τιμές.