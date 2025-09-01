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«Φρενάρει» η βρετανική αγορά ακινήτων: Πτώση τιμών τον Αύγουστο
Ειδήσεις
10:50 - 01 Σεπ 2025

«Φρενάρει» η βρετανική αγορά ακινήτων: Πτώση τιμών τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
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Απροσδόκητη πτώση κατέγραψαν οι τιμές κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Nationwide, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες χορήγησης στεγαστικών δανείων της χώρας.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η μέση τιμή κατοικίας υποχώρησε κατά 0,1% σε σχέση με τον Ιούλιο, φτάνοντας τις 271.079 λίρες. Η εξέλιξη αυτή αντιστρέφει την αναθεωρημένη άνοδο 0,5% που είχε σημειωθεί τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν νέα – έστω και οριακή – αύξηση της τάξης του 0,1%.

Η βρετανική κτηματαγορά αντιμετωπίζει πλέον πολλαπλές προκλήσεις, καθώς οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές προβληματίζονται για πιθανές νέες αυξήσεις φόρων στον επικείμενο φθινοπωρινό προϋπολογισμό. Παράλληλα, η αυξημένη προσφορά διαθέσιμων ακινήτων προσθέτει περαιτέρω πίεση στις τιμές.

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