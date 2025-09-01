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Δίνει μάχη για την ψήφο εμπιστοσύνης ο Μπαϊρού – «Το ζήτημα είναι η τύχη της Γαλλίας»
Ειδήσεις
11:52 - 01 Σεπ 2025

Δίνει μάχη για την ψήφο εμπιστοσύνης ο Μπαϊρού – «Το ζήτημα είναι η τύχη της Γαλλίας»

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, υιοθέτησε συγκρουσιακή ρητορική στην προσπάθειά του να διασφαλίσει τη στήριξη για την ψήφο εμπιστοσύνης που έχει προγραμματιστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι συνομιλίες με τα κόμματα να αποτύχουν και να οδηγήσουν σε κατάρρευση της κυβέρνησής του.

)«Ο συμβιβασμός είναι κάτι όμορφο, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι εφικτός», δήλωσε το βράδυ της Κυριακής (31/8) σε τηλεοπτική συνέντευξη σε γαλλικά μέσα, απαντώντας εμμέσως στις δηλώσεις των αρχηγών της αντιπολίτευσης που κατά το Σαββατοκύριακο ξεκαθάρισαν ότι δεν προτίθενται να στηρίξουν την κυβέρνηση.

Η χώρα έχει εισέλθει σε φάση έντονης πολιτικής αστάθειας από τη στιγμή που ο Μπαϊρού αποφάσισε να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, με σκοπό να ξεμπλοκάρει την πολιτική κρίση που έχει δημιουργηθεί γύρω από τις σχεδιαζόμενες δημοσιονομικές περικοπές. Όπως σημειώνει το Bloomberg, αν η κυβέρνηση πέσει, θα ενταθούν οι ανησυχίες για το κατά πόσον είναι εφικτό για οποιαδήποτε γαλλική κυβέρνηση να μειώσει το υψηλότερο δημοσιονομικό έλλειμμα στη ζώνη του ευρώ.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, καθώς και ο ηγέτης των Σοσιαλιστών, Ολιβιέ Φορ, δήλωσαν ανοιχτά ότι θα καταψηφίσουν την πρόταση εμπιστοσύνης. Παρότι σκοπεύουν να παραστούν στις συναντήσεις που κάλεσε ο πρωθυπουργός, αυτό γίνεται – όπως είπαν – μόνο για λόγους ευγένειας.

Ο Φορ ξεκαθάρισε την απόφαση των Σοσιαλιστών: «Η απόφασή μας να καταψηφίσουμε είναι αμετάκλητη», δήλωσε στο BFM την Κυριακή, προσθέτοντας αιχμηρά: «Η μόνη λέξη που περιμένω να ακούσω από αυτόν τώρα είναι “αντίο”».

Η ένταση αντανακλάται και στις αγορές, καθώς οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων εκτινάχθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Η διαφορά κόστους δανεισμού μεταξύ των δεκαετών ομολόγων Γαλλίας και Γερμανίας ξεπέρασε τις 80 μονάδες βάσης – επίπεδο που είχε να καταγραφεί από τον Ιανουάριο.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο ο Μπαϊρού παρουσίασε πακέτο μέτρων περικοπών και φορολογικών αυξήσεων ύψους 44 δισ. ευρώ. Ο στόχος του σχεδίου είναι η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος από το αναμενόμενο 5,4% στο 4,6% του ΑΕΠ. Ωστόσο, η πολιτική αβεβαιότητα έχει οδηγήσει επενδυτές και επιχειρήσεις να καθυστερούν επενδύσεις και προσλήψεις, εντείνοντας τον φόβο για εκτροχιασμό της ήδη εύθραυστης ανάκαμψης.

Ο Μπαϊρού, ωστόσο, εμφανίστηκε μαχητικός, δηλώνοντας: «Το ζήτημα, το ερώτημα, δεν είναι η τύχη του πρωθυπουργού ή του Φρανσουά Μπαϊρού. Και δεν είναι καν η τύχη της κυβέρνησης. Το ζήτημα είναι η τύχη της Γαλλίας»./

Με απεργιακές κινητοποιήσεις να έχουν ήδη ανακοινωθεί για το επόμενο διάστημα, ενδεχόμενη πτώση της κυβέρνησης θα ξαναέφερνε τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο ίδιο αδιέξοδο που προσπαθεί να ξεπεράσει από τις πρόωρες εκλογές του περασμένου έτους.

Ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης ήδη ασκούν πίεση στον Μακρόν να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές – ή ακόμα και πρόωρες προεδρικές εκλογές. Παρά την πίεση, ο Μακρόν συνεχίζει να στηρίζει ανοιχτά τον Μπαϊρού και έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί πριν τη λήξη της θητείας του το 2027.

Ο Μπαρντελά δήλωσε χαρακτηριστικά στο BFM TV: «Πιστεύω πως η κυβέρνηση Μπαϊρού θα πέσει», προσθέτοντας ότι «είναι σαφές ότι στην παρούσα κατάσταση δεν βλέπω άλλη λύση από το να απευθυνθούμε στον γαλλικό λαό. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι για δύο χρόνια».

Στο ίδιο πνεύμα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν απηύθυνε έκκληση στους Σοσιαλιστές και σε άλλες πολιτικές δυνάμεις να σταθούν υπεύθυνα για τη σταθερότητα της χώρας: «Η σταθερότητα της κυβέρνησής μας, των θεσμών μας, είναι η μεγαλύτερη εγγύηση ότι δεν δανειζόμαστε υπερβολικά ακριβά και ότι μπορούμε να υλοποιούμε μεταρρυθμίσεις και να συνεχίζουμε να έχουμε δανειστές», σημείωσε, τονίζοντας ότι «αυτό που διακυβεύεται είναι εξαιρετικά σημαντικό».

Τελευταία τροποποίηση στις 01/09/2025 - 12:15
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