ΗΠΑ: Ο «χάρτης» των τοπικών-πολιτειακών εκλογών – Τα καυτά ερωτήματα για Τραμπ και Δημοκρατικούς

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ απέχουν πάνω από έναν χρόνο, αλλά και τα δύο κόμματα προετοιμάζονται για μια σειρά αναμετρήσεων αυτόν τον Νοέμβριο που θα μπορούσαν να δείξουν πώς αισθάνονται οι ψηφοφόροι για την ατζέντα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και για το Δημοκρατικό Κόμμα που βρίσκεται σε φάση ανασυγκρότησης.

Σύμφωνα με την Washington Post, θα υπάρξουν δύο στενά παρακολουθούμενες αναμετρήσεις για κυβερνήτη στο Νιου Τζέρσεϊ και στη Βιρτζίνια, καθώς και μια ψηφοφορία στην Καλιφόρνια που θα καθορίσει εάν οι Δημοκρατικοί μπορούν να αντισταθμίσουν τα κέρδη των Ρεπουμπλικάνων από την ανακατανομή εκλογικών περιφερειών, την οποία ο Τραμπ προώθησε σε «κόκκινες» πολιτείες. Αν και ο ίδιος δεν βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο φέτος, οι απόψεις για τον Τραμπ και την κυβέρνησή του παίζουν σημαντικό ρόλο στις μεγάλες αυτές αναμετρήσεις.

Την Ημέρα της Εργασίας, που παραδοσιακά σηματοδοτεί την ανεπίσημη έναρξη της φθινοπωρινής προεκλογικής περιόδου, ιδού πέντε μεγάλα ερωτήματα καθώς ξεκινά η κούρσα για την Ημέρα των Εκλογών του 2025.

Θα σαρώσουν οι Δημοκρατικοί στις εκλογές για κυβερνήτη;

Οι ανοιχτές αναμετρήσεις για κυβερνήτη στο Νιου Τζέρσεϊ και στη Βιρτζίνια θα είναι οι πρώτες σημαντικές πολιτειακές μάχες από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία. Στη Βιρτζίνια, οι Δημοκρατικοί ελπίζουν να πάρουν το αξίωμα από τον Ρεπουμπλικάνο απερχόμενο κυβερνήτη Γκλεν Γιανγκίν. Οι υποψήφιες των Δημοκρατικών — η βουλευτής Μάικι Σέρριλ στο Νιου Τζέρσεϊ και η πρώην βουλευτής Αμπιγκαΐλ Σπάναμπεργκερ στη Βιρτζίνια — προηγούνται στις δημοσκοπήσεις.

Στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος είναι ο πρώην πολιτειακός νομοθέτης Τζακ Τσιαταρέλι, που είχε φτάσει απροσδόκητα κοντά στη νίκη το 2020. Στη Βιρτζίνια, η Ρεπουμπλικανή υποψήφια είναι η αντικυβερνήτης Γουίνσομ Εαρλ-Σίαρς. Ο Τραμπ έχει στηρίξει τον Τσιαταρέλι, αλλά έχει αποφύγει να δώσει επίσημη στήριξη στην Εαρλ-Σίαρς, καθώς η εκστρατεία της δέχεται κριτική από το ίδιο το κόμμα για έλλειψη οργάνωσης.

Οι Δημοκρατικοί είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι, καθώς οι δύο υποψήφιές τους έχουν κοινά χαρακτηριστικά: είναι κεντρώες, μητέρες, με υπόβαθρο στην εθνική ασφάλεια, και επικεντρώνονται στη μείωση του κόστους ζωής, ενώ προσπαθούν να συνδέσουν τους αντιπάλους τους με την ατζέντα Τραμπ. Μερικοί Δημοκρατικοί βλέπουν την πολιτική τους ως πιθανό μοντέλο για το 2026.

Στη Βιρτζίνια, η ιστορία ευνοεί τους Δημοκρατικούς: από το 1977 μόνο μία φορά έχει εκλεγεί κυβερνήτης από το ίδιο κόμμα με τον εν ενεργεία πρόεδρο.

Τι θα πουν οι εκλογές για τον Τραμπ; Και πώς θα μιλήσουν οι Ρεπουμπλικάνοι γι’ αυτόν;

Ο Τραμπ δείχνει σιγουριά για τις εκλογές του 2026, αν και οι δημοσκοπήσεις είναι σε μεγάλο βαθμό αρνητικές γι’ αυτόν. Προβλέπει ότι το κόμμα του θα «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ» και μάλιστα έχει προτείνει μια ασυνήθιστη εθνική σύνοδο του GOP (του ρεπουμπλικανικού κόμματος) πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Οι φετινές εκλογές θα δείξουν αν έχει δίκιο — ή αν οι Δημοκρατικοί θα μπορέσουν να ξανακερδίσουν εξουσία που έχασαν το 2024 αντιτιθέμενοι στην ατζέντα του.

Τόσο ο Τσιαταρέλι όσο και η Εαρλ-Σίαρς έχουν ελάχιστα διαφοροποιηθεί από τον Τραμπ, ο οποίος έχασε πέρσι το Νιου Τζέρσεϊ και τη Βιρτζίνια με 6 μονάδες διαφορά — καλύτερη επίδοση σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Σε εθνικό επίπεδο, παραμένει αντιδημοφιλής: μόνο το 37% εγκρίνει τη θητεία του, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Κουινίπιακ.

Οι Δημοκρατικοί επικεντρώνονται στον τεράστιο νόμο για φόρους και μετανάστευση που υπέγραψε ο Τραμπ φέτος το καλοκαίρι. Η Σπάναμπεργκερ, για παράδειγμα, έβγαλε τηλεοπτική διαφήμιση που επιτίθεται στην Εαρλ-Σίαρς επειδή χαρακτήρισε τον νόμο «πολύ ωφέλιμο».

Παρότι δεν έχει δώσει επίσημη στήριξη στην Εαρλ-Σίαρς, ο Τραμπ είπε πρόσφατα ότι «θα το έκανε», αν και παραδέχτηκε πως «ο αντίπαλός της δεν είναι πολύ καλός, αλλά εκείνη έχει δύσκολο αγώνα».

Είναι ακόμη ανοιχτό το αν ο Τραμπ θα εμπλακεί προσωπικά σε αυτές τις αναμετρήσεις και αν η παρουσία του θα είναι ευπρόσδεκτη. Οι Δημοκρατικοί υποψήφιοι, από την άλλη, θα πρέπει να αποφασίσουν αν και ποιους συμμάχους θα καλέσουν, καθώς το κόμμα τους δεν έχει καλές επιδόσεις στις δημοσκοπήσεις.

Ο Τραμπ είναι επίσης κεντρική φιγούρα στη μάχη για την ανακατανομή περιφερειών στην Καλιφόρνια, όπου ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ παρουσίασε την ψηφοφορία ως «μάχη των πολιτών ενάντια στην αρπαγή εξουσίας του Τραμπ».

Θα εγκρίνουν οι ψηφοφόροι της Καλιφόρνιας το σχέδιο Νιούσομ για την ανακατανομή;

Στην Καλιφόρνια, οι Δημοκρατικοί ελπίζουν πως οι ψηφοφόροι θα εγκρίνουν μέτρο που παρακάμπτει την ανεξάρτητη επιτροπή ανακατανομής και θα εφαρμόσει νέο χάρτη που θα μπορούσε να προσθέσει πέντε έδρες υπέρ τους. Ο Νιούσομ, πιθανός υποψήφιος για την προεδρία το 2028, ηγείται της προσπάθειας, αντιδρώντας στον χάρτη του Τέξας που, με την προτροπή του Τραμπ, δημιούργησε πέντε νέες έδρες για Ρεπουμπλικάνους.

Μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι 48% των ψηφοφόρων υποστηρίζουν το μέτρο, 32% το απορρίπτουν, αλλά μεγάλο ποσοστό παραμένει αναποφάσιστο. Και οι δύο πλευρές συγκεντρώνουν ήδη δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για μια δίμηνη εκστρατεία.

Το διακύβευμα είναι μεγάλο τόσο για τα κόμματα όσο και για τον Νιούσομ. Μια νίκη θα ενίσχυε το προφίλ του στους Δημοκρατικούς, ενώ μια ήττα θα ήταν σοβαρό πλήγμα. Παράλληλα, το Μιζούρι προχωρά και αυτό σε νέα ανακατανομή κατόπιν αιτήματος του Τραμπ.

Θα εκλέξει η Νέα Υόρκη δήμαρχο έναν δημοκρατικό σοσιαλιστή;

Στη Νέα Υόρκη, την πολυπληθέστερη πόλη των ΗΠΑ, η κούρσα για τον δήμο έχει επικεφαλής τον Ζοχράν Μαμντάνι, 33χρονο βουλευτή και δημοκρατικό σοσιαλιστή. Κέρδισε στις προκριματικές των Δημοκρατικών τον Ιούνιο απέναντι σε πλήθος υποψηφίων, ανάμεσά τους και τον πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, που πλέον κατεβαίνει ως ανεξάρτητος.

Ο σημερινός δήμαρχος Έρικ Άνταμς είχε δύσκολη θητεία και επίσης κατεβαίνει ως ανεξάρτητος, έχοντας εγκαταλείψει το Δημοκρατικό Κόμμα μετά την κριτική που δέχτηκε για τις σχέσεις του με τον Τραμπ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε κλείσει φέτος υπόθεση διαφθοράς εις βάρος του.

Ο Μαμντάνι επικεντρώνεται στο να κάνει τη ζωή πιο προσιτή: υπόσχεται «πάγωμα ενοικίων» σε κατοικίες με ενοίκιο υπό έλεγχο και δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορείο. Δεν κρύβει την ταμπέλα του σοσιαλιστή, αλλά προσπαθεί να διαφοροποιηθεί από το πρόγραμμα των DSA (Δημοκρατικών Σοσιαλιστών Αμερικής).

Η άνοδός του προκαλεί συζητήσεις στο κόμμα: κάποιοι θεωρούν ότι θα φέρει νέο αίμα στην ηγεσία, άλλοι ανησυχούν για τις φιλελεύθερες θέσεις του και την κριτική του προς το Ισραήλ. Οι Τσακ Σούμερ και Χακίμ Τζέφρις δεν τον έχουν στηρίξει μέχρι στιγμής.

Ο Μαμντάνι, που θα ήταν ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, προηγείται στις δημοσκοπήσεις, αν και σπάνια ξεπερνά το 50%, κάτι που δείχνει ότι ωφελείται από τον διχασμό της αντιπολίτευσης.

Τι θα μας δείξουν οι εκλογές για το Δημοκρατικό Κόμμα;

Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σε φάση διεργασιών ανανέωσης και τον τρόπο αντιμετώπισης του Τραμπ, ειδικά μετά την απόσυρση του Τζο Μπάιντεν από την κούρσα επανεκλογής πέρυσι, σε ηλικία 81 ετών.

Στο Τέξας θα διεξαχθεί ειδική εκλογή στις 4 Νοεμβρίου, με παρόμοια χαρακτηριστικά. Η έδρα έμεινε κενή μετά τον θάνατο του Δημοκρατικού βουλευτή Σιλβέστερ Τέρνερ (70 ετών), ο οποίος είχε διαδεχθεί την επίσης εκλιπούσα Σίλα Τζάκσον Λι (74 ετών).

Οι πιο γνωστοί Δημοκρατικοί υποψήφιοι για την έδρα —που ανήκει παραδοσιακά στους Δημοκρατικούς— είναι όλοι νεότεροι, αλλά έχουν διαφορετικές απόψεις για το πόσο σκληρά πρέπει να αντιπαρατεθεί το κόμμα στον Τραμπ.

«Δεν ζούμε σε κανονικούς καιρούς», είπε ο 27χρονος Ισαΐα Μάρτιν, ένας από τους υποψηφίους, σε πρόσφατο debate, απορρίπτοντας τις εκκλήσεις για διμερή συνεργασία. «Πρέπει να πολεμήσουμε με ό,τι έχουμε».