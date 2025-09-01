ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ώθηση στις τιμές πετρελαίου από το αποδυναμωμένο δολάριο – Σε ιστορικά υψηλά ο χρυσός
Εμπορεύματα
23:18 - 01 Σεπ 2025

Ώθηση στις τιμές πετρελαίου από το αποδυναμωμένο δολάριο – Σε ιστορικά υψηλά ο χρυσός

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με σταθερά κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Δευτέρας (1/9) το πετρέλαιο, καθώς οι αγορές παρακολουθούν με ανησυχία την ένταση των αεροπορικών επιθέσεων στη Ρωσία και την Ουκρανία, που εντείνουν τους φόβους για πιθανές διαταραχές στην προσφορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Brent ενισχύθηκε κατά 1,01%, στα 68,16 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κατέγραψε άνοδο 0,94%, στα 64,61 δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι η Wall Street παρέμεινε κλειστή λόγω αργίας.

Η αποδυνάμωση του δολαρίου, που κινήθηκε κοντά σε χαμηλό πέντε εβδομάδων, έδωσε περαιτέρω ώθηση στις τιμές, καθιστώντας το πετρέλαιο πιο προσιτό για αγοραστές που συναλλάσσονται με άλλα νομίσματα. Παράλληλα, το βλέμμα των επενδυτών στρέφεται στη δημοσίευση της αμερικανικής έκθεσης για την αγορά εργασίας, η οποία θα αποτελέσει βαρόμετρο για την πορεία της οικονομίας και θα δοκιμάσει τις προσδοκίες για επικείμενες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η κινητικότητα στην Ασία. Στο Πεκίνο, οι ηγέτες της Κίνας, της Ρωσίας και της Ινδίας – Σι Τζινπίνγκ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Ναρέντρα Μόντι – συμμετείχαν σε περιφερειακή σύνοδο κορυφής, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά τυχόν δηλώσεις για συνεργασία σε ζητήματα ενέργειας και εμπορίου. Ταυτόχρονα, στοιχεία ιδιωτικής έρευνας έδειξαν ότι η κινεζική μεταποιητική δραστηριότητα επεκτάθηκε τον Αύγουστο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε μηνών, εξέλιξη που στήριξε επιπλέον τις τιμές του πετρελαίου αλλά και του χαλκού.

Ωστόσο, οι αναλυτές υπενθυμίζουν ότι η εικόνα της αγοράς πετρελαίου παραμένει εύθραυστη. Το επικείμενο συμβούλιο του OPEC+ στις 7 Σεπτεμβρίου θεωρείται κρίσιμο, καθώς θα αποφασιστεί αν οι χώρες παραγωγοί θα συνεχίσουν να αυξάνουν την παραγωγή πέραν του Σεπτεμβρίου. Ήδη, εκτιμήσεις από την HSBC κάνουν λόγο για πλεόνασμα 1,6 εκατ. βαρελιών την ημέρα στο τελευταίο τρίμηνο του 2025, κάτι που ενδέχεται να πιέσει εκ νέου τις τιμές. Δεν είναι τυχαίο ότι τον Αύγουστο τόσο το Brent όσο και το WTI κατέγραψαν την πρώτη μηνιαία πτώση μετά από τέσσερις ανοδικούς μήνες, χάνοντας άνω του 6%.

Στον αντίποδα, ο χρυσός συνεχίζει να λάμπει, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του «ασφαλούς καταφυγίου». Την 1η Σεπτεμβρίου 2025 σημείωσε νέο ιστορικό ρεκόρ, αγγίζοντας ενδοσυνεδριακά τα 3.557 δολάρια η ουγγιά, πριν υποχωρήσει ελαφρώς και κλείσει γύρω στα 3.545–3.546 δολάρια. Το επίπεδο αυτό ξεπέρασε το προηγούμενο υψηλό του Απριλίου, όταν η τιμή είχε φτάσει κοντά στα 3.500 δολάρια. Η νέα κορυφή αντανακλά τη στροφή των επενδυτών σε ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας και νομισματικών προσδοκιών. Το βράδυ της Δευτέρας (1/9) έκλεισε με κέρδη 0,84% στα 3.545,80 δολάρια.

Τέλος, το ασήμι σημείωσε άνοδο 2,48 στα 41,725 δολάρια η ουγγιά, ενώ ο χαλκός υποχώρησε κατά 0,37% στα 4.5735 δολάρια η ουγγιά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πετρέλαιο: Οι τιμές πλησιάζουν πλέον στα προπολεμικά επίπεδα
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Οι τιμές πλησιάζουν πλέον στα προπολεμικά επίπεδα

Πετρέλαιο: Ραγδαία αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών - Με το «μάτι» στον πληθωρισμό η κυβέρνηση
Οικονομία

Πετρέλαιο: Ραγδαία αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών - Με το «μάτι» στον πληθωρισμό η κυβέρνηση

Πετρέλαιο: Κέρδη μετά το sell-off καθώς παραμένει η αβεβαιότητα για το Ορμούζ
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Κέρδη μετά το sell-off καθώς παραμένει η αβεβαιότητα για το Ορμούζ

IEA: Έρχεται πετρελαϊκή πλημμυρίδα το 2027 – Κίνδυνος υπερπροσφοράς μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν
Εμπορεύματα

IEA: Έρχεται πετρελαϊκή πλημμυρίδα το 2027 – Κίνδυνος υπερπροσφοράς μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακίνητα
19/06/2026 - 10:50

Οι Servicers ζητούν διευκρινίσεις για την απόφαση Αρείου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 10:44

Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδα - Σλοβακία: Νέες προοπτικές για διμερείς συνεργασίες και επενδύσεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/06/2026 - 10:38

Η Postbank του Ομίλου Eurobank γιόρτασε 35 χρόνια παρουσίας στη Βουλγαρία

Ειδήσεις
19/06/2026 - 10:37

ifo: «Υπαρξιακή απειλή» για την Ευρώπη η εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη

Αναλύσεις
19/06/2026 - 10:30

ΧΑ: Λήγουν σήμερα (19/6) τα ΣΜΕ του Ιουνίου, διαδικασία που αναμένεται να συμβάλει σε αυξημένη μεταβλητότητα

Ειδήσεις
19/06/2026 - 10:11

Ακυρώθηκε η συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία, θολώνοντας τις προοπτικές για μια διαρκή εκεχειρία

Περιβάλλον
19/06/2026 - 10:04

Περίπου 13,6 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν στο εσωτερικό των χωρών τους για περιβαλλοντικούς λόγους το 2025

Πολιτική
19/06/2026 - 09:55

Πετραλιάς: Η διασφάλιση ενός βιώσιμου κράτους είναι ο απώτερος στόχος της λογιστικής μεταρρύθμισης

Σχόλια Αγοράς
19/06/2026 - 09:52

Χρηματιστήριο στο... ρυθμό των ΑΜΚ: Από τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ στην ΕΛΧΑ

Χρηματιστήρια
19/06/2026 - 09:43

Ασία: Υποχώρησαν οι αγορές εν μέσω επιφυλάξεων για τη διατήρηση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
19/06/2026 - 09:29

Λαβρόφ: Απορρίπτει τη συμμετοχή της ΕΕ στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία

Ειδήσεις
19/06/2026 - 09:12

Ευρωκοινοβούλιο: Μπλόκο στην πρόταση της Κομισιόν για τη φορολογία καπνού

Ναυτιλία
19/06/2026 - 09:03

Κίνδυνος για τη βιωσιμότητα της ελληνικής ακτοπλοΐας - «Καμπανάκι» για θέματα ανταγωνισμού

Φορολογία
19/06/2026 - 08:54

Ψηφιακή αναβάθμιση της ΑΑΔΕ: Νέες υπηρεσίες, λιγότερη γραφειοκρατία και εξυπηρέτηση 24/7

Οικονομία
19/06/2026 - 08:24

Ελληνική οικονομία: Η ακτινογραφία της ανταγωνιστικότητας - Γιατί έχει... κολλήσει στην 50η θέση

Πολιτική
19/06/2026 - 08:14

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Δύο διεθνείς αξιολογήσεις επιβεβαιώνουν την πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/06/2026 - 08:11

Ψήφος εμπιστοσύνης στο πρόγραμμα επένδύσεων του ΑΔΜΗΕ - Το «σήμα» της ΑΜΚ

Τεχνολογία
19/06/2026 - 08:07

KIEFER: Η ελληνική εταιρεία που συνδέει την Πράσινη Ενέργεια, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Ρομποτική

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/06/2026 - 08:04

Leonardo Mediterranean: Εγκαινιάζει το NALU Latchi, ύψους €87 εκατ. στην Κύπρο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 08:00

Η συμφωνία του Τραμπ παρακάμπτει βασικούς λόγους για τους οποίους κήρυξε τον πόλεμο στο Ιράν

Ειδήσεις
19/06/2026 - 07:55

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Τι πήρε και τι έδωσε ο Τραμπ – Σύγκριση με τη συμφωνία Ομπάμα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
19/06/2026 - 07:53

ΝΟΥΝΟΥ: Λανσάρει το νέο Protein Cheese στην κατηγορία του κίτρινου τυριού

Ναυτιλία
19/06/2026 - 07:47

Ηλιόπουλος, Παναγιωτάκης, Στεφάνου: Οι τρεις πρωταγωνιστές του νέου ακτοπλοϊκού ντέρμπι στις Κυκλάδες

Ανεμοδείκτης
19/06/2026 - 05:06

Μόνοι τους ρωτούν, μόνοι τους απαντούν

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 23:29

Ισχυρό rebound στη Wall Street με οδηγό την τεχνολογία

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 23:04

SpaceX: Στα σκαριά έκδοση ομολόγου άνω των $20 δισ. μετά την ιστορική IPO

Magazino
18/06/2026 - 22:43

Ο Chris Isaak μάγεψε τον Λυκαβηττό με μια συναυλία βγαλμένη από όνειρο

Ειδήσεις
18/06/2026 - 22:41

Κονγκό: Πάνω από 200 νεκροί από τον Έμπολα σε ένα μήνα

Ειδήσεις
18/06/2026 - 22:22

Ο Βανς καταδικάζει την αντίδραση του Ισραήλ στη συμφωνία με το Ιράν: Ο Τραμπ είναι ο μόνος που σας συμπαθεί!

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
18/06/2026 - 22:19

Η Επαγγελματική Ασφάλιση στον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για αποταμιεύσεις και συνταξιοδοτική επάρκεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ