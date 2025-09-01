Ώθηση στις τιμές πετρελαίου από το αποδυναμωμένο δολάριο – Σε ιστορικά υψηλά ο χρυσός

Με σταθερά κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Δευτέρας (1/9) το πετρέλαιο, καθώς οι αγορές παρακολουθούν με ανησυχία την ένταση των αεροπορικών επιθέσεων στη Ρωσία και την Ουκρανία, που εντείνουν τους φόβους για πιθανές διαταραχές στην προσφορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Brent ενισχύθηκε κατά 1,01%, στα 68,16 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κατέγραψε άνοδο 0,94%, στα 64,61 δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι η Wall Street παρέμεινε κλειστή λόγω αργίας.

Η αποδυνάμωση του δολαρίου, που κινήθηκε κοντά σε χαμηλό πέντε εβδομάδων, έδωσε περαιτέρω ώθηση στις τιμές, καθιστώντας το πετρέλαιο πιο προσιτό για αγοραστές που συναλλάσσονται με άλλα νομίσματα. Παράλληλα, το βλέμμα των επενδυτών στρέφεται στη δημοσίευση της αμερικανικής έκθεσης για την αγορά εργασίας, η οποία θα αποτελέσει βαρόμετρο για την πορεία της οικονομίας και θα δοκιμάσει τις προσδοκίες για επικείμενες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η κινητικότητα στην Ασία. Στο Πεκίνο, οι ηγέτες της Κίνας, της Ρωσίας και της Ινδίας – Σι Τζινπίνγκ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Ναρέντρα Μόντι – συμμετείχαν σε περιφερειακή σύνοδο κορυφής, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά τυχόν δηλώσεις για συνεργασία σε ζητήματα ενέργειας και εμπορίου. Ταυτόχρονα, στοιχεία ιδιωτικής έρευνας έδειξαν ότι η κινεζική μεταποιητική δραστηριότητα επεκτάθηκε τον Αύγουστο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε μηνών, εξέλιξη που στήριξε επιπλέον τις τιμές του πετρελαίου αλλά και του χαλκού.

Ωστόσο, οι αναλυτές υπενθυμίζουν ότι η εικόνα της αγοράς πετρελαίου παραμένει εύθραυστη. Το επικείμενο συμβούλιο του OPEC+ στις 7 Σεπτεμβρίου θεωρείται κρίσιμο, καθώς θα αποφασιστεί αν οι χώρες παραγωγοί θα συνεχίσουν να αυξάνουν την παραγωγή πέραν του Σεπτεμβρίου. Ήδη, εκτιμήσεις από την HSBC κάνουν λόγο για πλεόνασμα 1,6 εκατ. βαρελιών την ημέρα στο τελευταίο τρίμηνο του 2025, κάτι που ενδέχεται να πιέσει εκ νέου τις τιμές. Δεν είναι τυχαίο ότι τον Αύγουστο τόσο το Brent όσο και το WTI κατέγραψαν την πρώτη μηνιαία πτώση μετά από τέσσερις ανοδικούς μήνες, χάνοντας άνω του 6%.

Στον αντίποδα, ο χρυσός συνεχίζει να λάμπει, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του «ασφαλούς καταφυγίου». Την 1η Σεπτεμβρίου 2025 σημείωσε νέο ιστορικό ρεκόρ, αγγίζοντας ενδοσυνεδριακά τα 3.557 δολάρια η ουγγιά, πριν υποχωρήσει ελαφρώς και κλείσει γύρω στα 3.545–3.546 δολάρια. Το επίπεδο αυτό ξεπέρασε το προηγούμενο υψηλό του Απριλίου, όταν η τιμή είχε φτάσει κοντά στα 3.500 δολάρια. Η νέα κορυφή αντανακλά τη στροφή των επενδυτών σε ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας και νομισματικών προσδοκιών. Το βράδυ της Δευτέρας (1/9) έκλεισε με κέρδη 0,84% στα 3.545,80 δολάρια.

Τέλος, το ασήμι σημείωσε άνοδο 2,48 στα 41,725 δολάρια η ουγγιά, ενώ ο χαλκός υποχώρησε κατά 0,37% στα 4.5735 δολάρια η ουγγιά.