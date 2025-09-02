Μπέσεντ: Ανεξάρτητη η Fed, αλλά με λάθη – Σε γραμμή Τραμπ αναφορικά με την αποπομπή Κουκ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε τη Δευτέρα (1/9) ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) «είναι και πρέπει να είναι ανεξάρτητη», αλλά τόνισε ότι «έχει κάνει πολλά λάθη» και υπερασπίστηκε το δικαίωμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να απολύσει την κυβερνήτη της Fed, Λίζα Κουκ, λόγω κατηγοριών για απάτη με ενυπόθηκα δάνεια.

Ο Τραμπ ασκεί εδώ και μήνες σκληρή κριτική στη Fed και στον πρόεδρό της, Τζερόμ Πάουελ, επειδή δεν προχωρούν σε μείωση των επιτοκίων. Πρόσφατα μάλιστα επέκρινε τον Πάουελ και για τη «δαπανηρή» ανακαίνιση της έδρας της τράπεζας στην Ουάσινγκτον.

«Η Fed πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Η Fed είναι ανεξάρτητη, αλλά εγώ, προσωπικά, πιστεύω ότι έχει κάνει πολλά λάθη», δήλωσε ο Μπέσεντ στο Reuters. Απαντώντας σε ερώτηση για το αν οι προσπάθειες της κυβέρνησης να απομακρύνει την Κουκ συνιστούν απόπειρα να αποκτήσει ο Τραμπ πλειοψηφία στο διοικητικό συμβούλιο, ο Μπέσεντ αντέτεινε: «Λοιπόν, ή μήπως πρέπει να κάνετε τη δουλειά της Fed για λογαριασμό τους;».

Οι ανεξάρτητες κεντρικές τράπεζες θεωρούνται διεθνώς κρίσιμος πυλώνας σταθερότητας για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ο Μπέσεντ επισήμανε ότι η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Fed – με τη συμμετοχή περιφερειακών διοικητών – δεν επιτρέπει στον πρόεδρο να «γεμίσει το διοικητικό συμβούλιο».

Ο ίδιος απέρριψε την ιδέα ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ προκαλούν αναταράξεις στις αγορές. «Ο S&P είναι σε νέο υψηλό και οι αποδόσεις των ομολόγων είναι καλές. Οπότε δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα», υπογράμμισε. Ακόμα, πρόσθεσε ότι η Κουκ πρέπει να απομακρυνθεί ή να παραιτηθεί, εφόσον οι κατηγορίες αποδειχθούν βάσιμες, σημειώνοντας πως «δεν τις έχει αρνηθεί».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ απέλυσε την περασμένη εβδομάδα την Κουκ έπειτα από καταγγελίες του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης των ΗΠΑ, William Pulte, για απάτη με υποθήκες. Ο Pulte έχει ζητήσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει την υπόθεση, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Η Κουκ και οι υποστηρικτές της υποστηρίζουν ότι οι κατηγορίες αποτελούν πρόσχημα για την απομάκρυνσή της, ώστε ο Τραμπ να τοποθετήσει στη Fed σύμμαχο πρόθυμο να στηρίξει τις πολιτικές του. Η ίδια έχει καταθέσει αγωγή εναντίον του Τραμπ και της Fed, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος δεν είχε τη νομική αρμοδιότητα να την αποπέμψει.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ, η Κουκ είχε δηλώσει ως κύριες κατοικίες ξεχωριστά ακίνητα σε Μίσιγκαν και Τζόρτζια σε αιτήσεις υποθηκών το 2021, κίνηση που θα μπορούσε να της εξασφαλίσει προνομιακά επιτόκια. Η ίδια αντέτεινε ότι, ακόμη και αν οι κατηγορίες ευσταθούν, δεν δικαιολογούν την απομάκρυνσή της, καθώς αφορούν περίοδο πριν από την επικύρωση της υποψηφιότητάς της από τη Γερουσία και την ανάληψη των καθηκόντων της το 2022.

«Με εξέπληξε πολύ το γεγονός ότι η Fed δεν προέβη σε ανεξάρτητη εξέταση», σημείωσε ο Μπέσεντ. «Δεν έχει πει ότι δεν το έκανε. Απλώς λέει ότι ο πρόεδρος δεν μπορεί να την απολύσει. Υπάρχει μεγάλη διαφορά».

Τέλος, ο Μπέσεντ κάλεσε τη Γερουσία να κινηθεί γρήγορα για να επικυρώσει τον διορισμό του Stephen Miran, προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου, σε προσωρινή θέση, στη θέση της Adriana Kugler που παραιτήθηκε την 1η Αυγούστου.