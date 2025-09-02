Σύνοδος της Σαγκάης: Σχέδια για ΤΝ, νέα αναπτυξιακή τράπεζα και ισχυρότερη συνεργασία απέναντι στη Δύση

Η ετήσια σύνοδος κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης ολοκληρώθηκε στην Τιαντζίν, στέλνοντας μηνύματα στενότερης συνεργασίας μεταξύ των μελών του, σε μια περίοδο που ο κόσμος ταλανίζεται από τις εμπορικές πολιτικές και τους δασμούς των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το CNBC, η διήμερη συνάντηση, με τη συμμετοχή άνω των 20 ηγετών μη-δυτικών χωρών, θεωρήθηκε ότι ανέδειξε τη φιλοδοξία του Πεκίνου να προωθήσει μια νέα παγκόσμια τάξη ασφάλειας και οικονομίας, που έρχεται να αμφισβητήσει την ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με μια έμμεση αλλά σαφή αναφορά στην παγκόσμια εκστρατεία δασμών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ τόνισε στην εναρκτήρια ομιλία του ότι «οι σκιές της ψυχροπολεμικής νοοτροπίας και του εκφοβισμού δεν έχουν διαλυθεί, ενώ νέες προκλήσεις ορθώνονται».

Ο Σι δήλωσε ότι ο κόσμος έχει μπει σε «μια νέα φάση αναταραχής» και πως η παγκόσμια διακυβέρνηση βρίσκεται σε «ένα νέο σταυροδρόμι», καλώντας για κοινή προσπάθεια με στόχο «ένα πιο δίκαιο και ισορροπημένο διεθνές πλαίσιο διακυβέρνησης».

Το κατά πόσο η κινεζική ώθηση για αναμόρφωση της παγκόσμιας τάξης θα υλοποιηθεί, μένει να αποδειχθεί. Εν τω μεταξύ, τα βασικά σημεία της συνόδου έχουν ως εξής:

Θερμότερες σχέσεις Ινδίας–Κίνας

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι και ο Σι Τζινπίνγκ είχαν την πρώτη τους συνάντηση σε κινεζικό έδαφος έπειτα από επτά χρόνια, εκφράζοντας την πρόθεσή τους να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι.

Οι ηγέτες των δύο πολυπληθέστερων χωρών του πλανήτη —που μαζί εκπροσωπούν περίπου 2,8 δισ. ανθρώπους— δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τη συνεργασία και να εργαστούν για την επίλυση της μακροχρόνιας συνοριακής διαμάχης τους.

Η προσέγγιση αυτή έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία και οι δύο χώρες βρίσκονται υπό πίεση από τους υψηλούς δασμούς των ΗΠΑ. Ωστόσο, η Ινδία εξακολουθεί να ανησυχεί για το ενδεχόμενο πλημμυρίδας φθηνών κινεζικών εισαγωγών, ενώ οι συνοριακές εντάσεις και η στενή σχέση Πεκίνου–Ισλαμαμπάντ παραμένουν αγκάθια.

Το τρίγωνο Σι–Πούτιν–Μόντι

Η σύνοδος απαθανάτισε και μια χαρακτηριστική εικόνα: τον Σι, τον Μόντι και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να γελούν και να δίνουν τα χέρια στο περιθώριό της, την ώρα που η Ουάσινγκτον κατηγορεί Ινδία και Κίνα ότι στηρίζουν έμμεσα τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.

Η στιγμή αυτή πρόβαλε την Κίνα ως εναλλακτικό εταίρο έναντι των ΗΠΑ, ενισχύοντας την εικόνα ενός άξονα συνεργασίας ανάμεσα στις τρεις μεγάλες δυνάμεις της Ασίας.

Οδικός χάρτης συνεργασίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Διακήρυξη της Τιαντζίν επανέλαβε τη δέσμευση των μελών για ενίσχυση της συνεργασίας στην τεχνητή νοημοσύνη, με έμφαση στο «ίσιο δικαίωμα όλων των χωρών να αναπτύσσουν και να αξιοποιούν την ΑΙ».

Τα κράτη του ΟΣΣ δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν για τη μείωση των κινδύνων και την ενίσχυση της ασφάλειας και λογοδοσίας της τεχνολογίας, προωθώντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη ανοιχτών προτύπων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Νέα αναπτυξιακή τράπεζα

Κάποια μέλη συμφώνησαν στη δημιουργία μιας αναπτυξιακής τράπεζας του ΟΣΣ, βήμα προς έναν μακρόχρονο στόχο: τη δημιουργία εναλλακτικού συστήματος πληρωμών που θα μειώνει την εξάρτηση από το δολάριο ΗΠΑ.

Παρά το ότι το σχέδιο ίσως δεν φτάσει σε κλίμακα την Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων Υποδομών (AIIB), αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία του Σι να παρουσιαστεί ως «αρχιτέκτονας» ενός κινεζοκεντρικού μοντέλου παγκόσμιας διακυβέρνησης.

Το Πεκίνο δεσμεύτηκε να χορηγήσει φέτος στα μέλη του ΟΣΣ δωρεάν βοήθεια ύψους 2 δισ. γιουάν (280 εκατ. δολάρια) και δάνεια 10 δισ. γιουάν (1,4 δισ. δολάρια) την επόμενη τριετία.