ΕΕΤΤ: Απόσυρση ενισχυτή σήματος κινητής τηλεφωνίας «ASHATA GSM980C» από την ελληνική αγορά

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), με την απόφασή της υπ’ αριθμ. 1154/3 (ΦΕΚ Β’ 4231/04.08.2025), προχώρησε στην απόσυρση από την ελληνική αγορά του ενισχυτή σήματος κινητής τηλεφωνίας με εμπορική ονομασία «ASHATA GSM980C», ο οποίος κατασκευάζεται από την εταιρεία Yeepin GmbH.

Η απόφαση ελήφθη βάσει αποτελεσμάτων δοκιμών και ελέγχων που πραγματοποίησε η αρμόδια ισπανική αρχή εποπτείας ραδιοεξοπλισμού SETELECO. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ισπανικής αρχής (2014/53/EU-E-250121-20189), το συγκεκριμένο προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ, καθώς:

δεν διασφαλίζει επαρκώς την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων (άρθρο 3.1.α),

δεν πληροί τις προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (άρθρο 3.1.β),

δεν εξασφαλίζει την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, προκαλώντας επιβλαβείς παρεμβολές (άρθρο 3.2).

Κατόπιν αυτών, αποφασίστηκε η απόσυρση του προϊόντος, με σχετική κοινοποίηση στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του συστήματος ICSMS (Σύστημα Πληροφοριών και Επικοινωνίας για την Εποπτεία της Αγοράς), σύμφωνα με την προβλεπόμενη ενωσιακή διαδικασία προστασίας και διασφάλισης (Άρθρο 41 του ΠΔ 98/2017, ΦΕΚ 139/Α’/20.09.2017).

Επειδή εντός του προβλεπόμενου τριμήνου δεν υποβλήθηκε ένσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλο κράτος-μέλος, το μέτρο θεωρείται πλέον δικαιολογημένο και πλήρως εφαρμοστέο στην ελληνική αγορά.

Ως εκ τούτου, οι οικονομικοί φορείς που έχουν διαθέσει τον εν λόγω ενισχυτή σήματος στην ελληνική αγορά υποχρεούνται να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες απόσυρσής του και να ενημερώσουν σχετικά την ΕΕΤΤ για τις ενέργειές τους.