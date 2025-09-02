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Ενισχύεται ο ευρωπαϊκός στόλος πυρόσβεσης με 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα
Ειδήσεις
12:07 - 02 Σεπ 2025

Ενισχύεται ο ευρωπαϊκός στόλος πυρόσβεσης με 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα

Reporter.gr Newsroom
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Ο ευρωπαϊκός στόλος πυρόσβεσης ενισχύεται με 12 επιπλέον αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως γνωστοποίησε ο Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Ραφαέλε Φίτο, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της ΝΔ, Γιώργου Αυτιά. Ο Επίτροπος υπογράμμισε ότι η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ετοιμότητα για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τον Φίτο, για τη θερινή περίοδο του 2025 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέτει 22 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα μέσω του προσωρινού στόλου rescEU και της Ευρωπαϊκής Δεξαμενής Πολιτικής Προστασίας, τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε 10 διαφορετικά κράτη-μέλη. Επιπλέον, δρομολογείται η δημιουργία ενός μόνιμου στόλου πυρόσβεσης: περιλαμβάνει 12 αμφίβια αεροσκάφη μεσαίου μεγέθους και 5 ελικόπτερα, τα οποία θα ενταχθούν στο δυναμικό της ΕΕ σταδιακά, με το πρώτο ελικόπτερο να προγραμματίζεται για το 2026 και τα πρώτα αεροσκάφη να παραδίδονται στις αρχές του 2028.

Όπως επεσήμανε ο Επίτροπος, αυτή η αναβάθμιση του στόλου θα ενισχύσει ουσιαστικά τη δυνατότητα της Ευρώπης να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά σε δασικές πυρκαγιές τα επόμενα χρόνια. Η Ελλάδα αναμένεται να ωφεληθεί άμεσα από αυτή την εξέλιξη, καθώς η αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα της ΕΕ μεταφράζεται σε δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε χώρες που πλήττονται ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες.

Παράλληλα, ο Ραφαέλε Φίτο υπενθύμισε ότι η χώρα μας έχει στη διάθεσή της 421 εκατομμύρια ευρώ για δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών, μέσω των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021–2027. Πρόσθεσε επίσης ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση στο Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ) εντός 12 εβδομάδων από την πρώτη ζημιά, προκειμένου να λάβει αποζημιώσεις για έκτακτες ανάγκες. Για να εγκριθεί το αίτημα, η χώρα θα πρέπει να αποδείξει ότι οι άμεσες ζημιές υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα κατώτατα όρια. Σημειώνεται ότι το ΤΑΕΕ καλύπτει μόνο δαπάνες των δημόσιων αρχών και όχι ιδιωτικές ζημίες.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει φροντίσει για την προκαταβολική τοποθέτηση 650 πυροσβεστών σε ευρωπαϊκές περιοχές με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών, συμβάλλοντας έτσι σε ταχύτερη απόκριση και στη δημιουργία ενός πλαισίου ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Αυτοί οι πόροι τίθενται στη διάθεση των κρατών-μελών που θα αιτηθούν βοήθεια μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

Τέλος, ο Επίτροπος ανέφερε ότι πέρα από τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής, το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προβλέπει επενδύσεις άνω των 850 εκατομμυρίων ευρώ στον τομέα της πρόληψης και της καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών.

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