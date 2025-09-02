Γαλλία: Φέτος το τρίτο πιο θερμό καλοκαίρι των τελευταίων 125 ετών

Συγκεκριμένα, η μέση θερμοκρασία για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο φέτος διαμορφώθηκε στους 22,2 °C, όταν το 2022 ήταν 22,7 °C και το 2003 είχε φτάσει στους 23,1 °C.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι από το 1900 –όταν ξεκίνησαν οι επίσημες μετρήσεις θερμοκρασιών στη χώρα– τα δέκα πιο θερμά καλοκαίρια έχουν σημειωθεί όλα μέσα στον 21ο αιώνα, και συγκεκριμένα μετά το 2003.

Η μετεωρολογική υπηρεσία υπογραμμίζει επίσης πως οι ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν, με έντονες βροχοπτώσεις την άνοιξη, ακολουθούμενες από παρατεταμένη ξηρασία και ακραία θερμότητα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, συνέβαλαν στην εκδήλωση μεγάλων δασικών πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ενδεικτικό της θερμικής έντασης του φετινού καλοκαιριού είναι ότι η θερμοκρασία στη Γαλλία έφτασε ή ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου συνολικά 33 φορές. Στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια της τριακονταετίας 1951–1980, αυτό είχε καταγραφεί μόλις πέντε φορές.