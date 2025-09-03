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Ευρωβαρόμετρο: Μεγαλύτερη προστασία ζητούν από την ΕΕ οι πολίτες
Ειδήσεις
09:02 - 03 Σεπ 2025

Ευρωβαρόμετρο: Μεγαλύτερη προστασία ζητούν από την ΕΕ οι πολίτες

Reporter.gr Newsroom
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Η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δείχνει ότι οι πολίτες έχουν υψηλές προσδοκίες από την ΕΕ και τον προϋπολογισμό της για την περίοδο μετά το 2027. Εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο στην προστασία των πολιτών της από παγκόσμιες κρίσεις και κινδύνους ασφαλείας (68%). Το ποσοστό, δε, είναι ακόμα υψηλότερο στην Ελλάδα (77%), ενώ στην Κύπρο πλησιάζει στην ομοφωνία (91%).   

Ταυτόχρονα, εννέα στους δέκα πολίτες της ΕΕ ζητούν μεγαλύτερη ενότητα μεταξύ των κρατών μελών (92% για την Ελλάδα και 95% για την Κύπρο), ενώ πάνω από τρεις στους τέσσερις (77%) πιστεύουν ότι η ΕΕ χρειάζεται περισσότερα μέσα για να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις (81% για την Ελλάδα και 85% για την Κύπρο).

Οι προτεραιότητες των πολιτών αντικατοπτρίζουν ανησυχία για την πολιτική και οικονομική κατάσταση

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες της έρευνας, η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στην άμυνα και την ασφάλεια (37%), καθώς και στην ανταγωνιστικότητα, την οικονομία και τη βιομηχανία (32%) προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της στον κόσμο και να προσαρμοστεί στο τρέχον πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο. Την ανταγωνιστικότητα, την οικονομία και τη βιομηχανία προκρίνουν οι ερωτηθέντες στην Ελλάδα (38%), με την άμυνα και την ασφάλεια να καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση (32%). Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Κύπρο είναι 46% και 18%, καθώς στη δεύτερη θέση με 33% βρίσκεται η εκπαίδευση και η έρευνα. Όσον αφορά τα θέματα στα οποία πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι πολίτες αναφέρουν τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης (41%), την άμυνα και την ασφάλεια (34%), καθώς και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (31%).

Την πρώτη θέση στην Ελλάδα με ποσοστό 49% μοιράζονται η υποστήριξη της οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αφενός και ο πληθωρισμός, η ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης αφετέρου, και ακολουθεί η ανάγκη περισσότερης υποστήριξης για τη δημόσια υγεία (44%). Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκεται την πρώτη θέση για την Κύπρο (42%), και ακολουθούν πληθωρισμός και ακρίβεια (39%), ενώ ποσοστό 36% σημειώνουν τόσο η υποστήριξη της οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όσο και η μεγαλύτερη υποστήριξη για τη δημόσια υγεία. Η οικονομική κατάσταση συνεχίζει να αποτελεί μείζον ζήτημα για πολλούς Ευρωπαίους. Ο έλεγχος του πληθωρισμού και του κόστους διαβίωσης ήταν ήδη σημαντικό θέμα για τους πολίτες στις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές, όπως έδειξε η μετεκλογική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου.

Κοινή χρηματοδότηση για κοινά έργα

Για να γίνουν επενδύσεις σε όσα έχουν σημασία, σχεδόν οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους πιστεύουν ότι θα πρέπει να χρηματοδοτούνται περισσότερα έργα από κοινού από την ΕΕ, και όχι από τα επιμέρους κράτη μέλη (78%). Τα αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα είναι 82% και για την Κύπρο 87%.

Πρωταρχικής σημασίας η διαφάνεια

Το 91% των πολιτών (96% στην Ελλάδα και 94% στην Κύπρο) πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διαθέτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα μέσα για να ελέγχει αποτελεσματικά τις δαπάνες της ΕΕ. Επιπλέον, το 85% των Ευρωπαίων, και μάλιστα σε ποσοστό άνω του 50% σε κάθε χώρα της ΕΕ, συμφωνεί ότι θα πρέπει να χορηγούνται κονδύλια στα κράτη μέλη μόνο υπό την προϋπόθεση ότι σέβονται το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές αρχές. Με τη θέση αυτή συμφωνεί το 95% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα και το 91% των ερωτηθέντων στην Κύπρο.

Για το θέμα, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola, δήλωσε: «Οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν η Ευρώπη να εστιάσει στην ασφάλεια και την οικονομία. Προσβλέπουν στην ΕΕ για σταθερότητα και περιμένουν μια δυνατή και ενιαία Ευρωπαϊκή φωνή στον σημερινό αβέβαιο κόσμο. Οι προτεραιότητες μας και ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει, επομένως, να επιτρέψουν στην ΕΕ να διαχειριστεί με επιτυχία τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα. Το Κοινοβούλιο πήρε το μήνυμα και τώρα πρέπει να στηρίξουμε τα λόγια μας με πράξεις, να επενδύσουμε σε ό,τι έχει σημασία και να φανούμε συνεπείς με τις δεσμεύσεις μας απέναντι στους πολίτες.»

Η συμμετοχή μιας χώρας στην ΕΕ επηρεάζει τη ζωή των πολιτών

Σχεδόν τρεις στους τέσσερις ερωτηθέντες (72%) δηλώνουν ότι οι δράσεις της ΕΕ έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή, με τους μισούς από αυτούς να θεωρούν τον αντίκτυπο αυτό «θετικό», το 31% «ούτε ιδιαίτερα θετικό ούτε ιδιαίτερα αρνητικό» και το 18% «αρνητικό». 83% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δηλώνει ότι οι δράσεις της ΕΕ έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή με, 34% αυτών να θεωρεί τον αντίκτυπο αυτό «θετικό», 38% «ούτε θετικό ούτε αρνητικό» και 28% «αρνητικό». Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Κύπρο είναι 86% ως προς το γενικό ερώτημα, με 36% θετικές απαντήσεις, 44% ουδέτερες και 20% αρνητικές.

Παράλληλα, η πλειοψηφία των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η ΕΕ προσφέρει σταθερότητα στα κράτη μέλη της. Συγκεκριμένα, το 73% των Ευρωπαίων πολιτών (66% στην Ελλάδα και 71% στην Κύπρο) δηλώνει ότι η χώρα τους ωφελείται από τη συμμετοχή της στην ΕΕ για τους εξής λόγους: η ΕΕ συμβάλλει στην προστασία της ειρήνης και την ενίσχυση της ασφάλειας (37%), βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της (36%) και συμβάλλει στην οικονομική τους ανάπτυξη (29%). Την προστασία της ειρήνης και την ενίσχυση της ασφάλειας προτάσσουν οι ερωτηθέντες σε Ελλάδα και Κύπρο (45% και 39% αντιστοίχως). Για την Κύπρο ακολουθούν η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και το γεγονός ότι η ΕΕ φέρνει νέες ευκαιρίες εργασίας στον κυπριακό λαό (33% αμφότερα). Η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών (34%) και το γεγονός ότι η ΕΕ δίνει στον ελληνικό λαό δυνατότερη φωνή στον κόσμο (34%) βρίσκονται στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα.

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