Κίνα – Στρατιωτική παρέλαση με νέα υπερόπλα: Επίδειξη ισχύος από Σι, δίπλα σε Πούτιν και Κιμ – «Καρφιά» από Τραμπ

Η φαντασμαγορική στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 ετών από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μετατράπηκε σε σκηνικό προβολής στρατιωτικής δύναμης, τεχνολογικής υπεροχής αλλά και διπλωματικής ισχύος. Δίπλα στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ βρέθηκαν δύο ισχυροί «σύμμαχοί» του: ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Απευθυνόμενος σε πλήθος άνω των 50.000 θεατών στην πλατεία Τιενανμέν, ο Σι προειδοποίησε ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται ξανά μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή: ειρήνη ή πόλεμος, διάλογος ή σύγκρουση. Διακήρυξε με έμφαση πως η «αναγέννηση του κινεζικού έθνους» είναι πλέον ασταμάτητη και ότι η Κίνα βρίσκεται «στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Η συγκυρία μόνο τυχαία δεν ήταν: η εκδήλωση ήρθε σε μια περίοδο εντεινόμενης έντασης με τις ΗΠΑ, εν μέσω δασμολογικών συγκρούσεων και αστάθειας στην αμερικανική πολιτική, υπό τη σκιά των επιλογών του Ντόναλντ Τραμπ. Το Reuters σημειώνει ότι η παρέλαση οργανώθηκε για να αναδείξει τη στρατιωτική ισχύ αλλά και τη διεθνή επιρροή του Πεκίνου.

China's hypersonic anti-ship missiles, including YingJi-19, YingJi-17 and YingJi-20, passed through Tian'anmen Square in Wednesday's V-Day parade. The formation also included YingJi-15 missile. pic.twitter.com/oyZKJQD47t — China Xinhua News (@XHNews) September 3, 2025

Το όραμα του Σι και η «νέα παγκόσμια τάξη»

Λίγες μέρες πριν, ο Σι είχε αναπτύξει το όραμά του για έναν νέο διεθνή συσχετισμό δυνάμεων, καλώντας σε ενότητα κατά της «πολιτικής επιβολής» και του «ηγεμονισμού». Ήταν ένα έμμεσο –αλλά ξεκάθαρο– μήνυμα προς την Ουάσινγκτον. Όπως σχολίασε ο ερευνητής Wen-Ti Sung από το Atlantic Council, ο Σι πλέον αισθάνεται σίγουρος πως η Κίνα έχει ανακτήσει την πρωτοβουλία στο παγκόσμιο παιχνίδι ισχύος.

Πύραυλοι, drones και λέιζερ – Μήνυμα στρατιωτικής αποτροπής

Η παρέλαση δεν περιορίστηκε στη ρητορική. Ο Κινέζος πρόεδρος επιθεώρησε μονάδες εξοπλισμένες με νέα υπερσύγχρονα όπλα: από βαλλιστικούς πυραύλους και άρματα μάχης μέχρι τεχνολογίες κατευθυνόμενης ενέργειας και μη επανδρωμένα υποβρύχια. Η αεροπορική επίδειξη με περισσότερα από 100 μαχητικά, βομβαρδιστικά και ελικόπτερα ολοκληρώθηκε με τον σχηματισμό του αριθμού «80» στον ουρανό.

Μεγάλη εντύπωση προκάλεσε η δημόσια εμφάνιση του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου DF-61, ο οποίος είχε αποσυρθεί τη δεκαετία του 1970, αλλά πλέον επανέρχεται στο επίκεντρο ως μέρος της κινεζικής πυρηνικής τριάδας (ξηρά, θάλασσα, αέρας), μαζί με τους JL-1, JL-3 και την ανανεωμένη έκδοση του DF-31. Το κρατικό πρακτορείο Xinhua επεσήμανε πως για πρώτη φορά αποκαλύπτεται αυτή η πλήρης στρατηγική διάταξη.

Παράλληλα, εντύπωση προκάλεσε και ο DF-5C, ικανός να μεταφέρει έως και 12 πυρηνικές κεφαλές – μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής προς τις ΗΠΑ.

Στο μέτωπο των νέων τεχνολογιών, παρουσιάστηκαν όπλα λέιζερ εγκατεστημένα σε χερσαία και ναυτικά οχήματα, τα οποία αξιοποιούν ηλεκτρομαγνητική ενέργεια αντί για πυρομαχικά, στοχεύοντας drones και ηλεκτρονικά συστήματα του εχθρού.

Η Κίνα αποκάλυψε επίσης για πρώτη φορά δύο γιγαντιαία μη επανδρωμένα υποβρύχια οχήματα (XLUUVs), μήκους 18–20 μέτρων. Οι αναλυτές θεωρούν ότι αυτά τα συστήματα –που μπορούν να εξοπλιστούν με τορπίλες και νάρκες– ενισχύουν ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον υπερηχητικό πύραυλο YJ-17, ναυτική εκδοχή του DF-17, με ελιγμούς υψηλής απόκλισης και ακρίβεια που έχει ήδη δοκιμαστεί, σύμφωνα με αμερικανικές εκτιμήσεις. Πλάι του εμφανίστηκαν και άλλα αντιπλοϊκά βλήματα όπως τα YJ-15, YJ-19 και YJ-20.

Ηχηρές παρουσίες, ηχηρές απουσίες

Η παρέλαση συγκέντρωσε ισχυρές προσωπικότητες αλλά και εξέπεμψε μηνύματα γεωπολιτικής τοποθέτησης. Πέρα από τον Πούτιν, που υπέγραψε σειρά συμφωνιών με τον Σι (κυρίως στον τομέα της ενέργειας), εντυπωσιακή ήταν και η παρουσία του Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημοσίως σε τόσο υψηλού επιπέδου διεθνές γεγονός, συνοδευόμενος από την κόρη του Ju Ae, που θεωρείται πιθανή διάδοχός του.

Η απουσία δυτικών ηγετών –και κυρίως ηχηρών προσωπικοτήτων από Ε.Ε. και ΗΠΑ– ενίσχυσε την εικόνα ενός νέου άξονα που διαμορφώνεται στον παγκόσμιο χάρτη. Μόνο λίγοι Ευρωπαίοι εμφανίστηκαν, μεταξύ τους και ο σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, γνωστός για τις φιλικές του σχέσεις με τη Μόσχα.

Ο Τραμπ ενοχλημένος, αλλά «δεν ανησυχεί»

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αν και στην αρχή υποβάθμισε τη σημασία της σινορωσοβορειοκορεατικής συνάντησης, δεν έκρυψε την ενόχλησή του. Μέσω Truth Social, ευχήθηκε σαρκαστικά στον Σι «μια υπέροχη μέρα εορτασμών» και «έστειλε τους θερμούς του χαιρετισμούς» σε Πούτιν και Κιμ, καταγγέλλοντας –με ειρωνεία– ότι συνωμοτούν κατά των ΗΠΑ.

Αν και δήλωσε «απογοητευμένος» από τον Πούτιν, δεν ανακοίνωσε κάποιο νέο μέτρο ή κυρώσεις, την ώρα που οι αναλυτές εξετάζουν εάν ο άξονας Πεκίνου – Μόσχας – Πιονγιάνγκ θα προχωρήσει και σε συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας. Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα υπέγραψαν αντίστοιχη συμφωνία τον Ιούνιο του 2024, με φόντο ενδεχόμενη παρόμοια σύμπραξη και με την Κίνα.

Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε αλλάζει σημαντικά ο γεωστρατηγικός συσχετισμός δυνάμεων στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού.