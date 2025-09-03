ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κίνα – Στρατιωτική παρέλαση με νέα υπερόπλα: Επίδειξη ισχύος από Σι, δίπλα σε Πούτιν και Κιμ – «Καρφιά» από Τραμπ
Ειδήσεις
11:10 - 03 Σεπ 2025

Κίνα – Στρατιωτική παρέλαση με νέα υπερόπλα: Επίδειξη ισχύος από Σι, δίπλα σε Πούτιν και Κιμ – «Καρφιά» από Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η φαντασμαγορική στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 ετών από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μετατράπηκε σε σκηνικό προβολής στρατιωτικής δύναμης, τεχνολογικής υπεροχής αλλά και διπλωματικής ισχύος. Δίπλα στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ βρέθηκαν δύο ισχυροί «σύμμαχοί» του: ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Απευθυνόμενος σε πλήθος άνω των 50.000 θεατών στην πλατεία Τιενανμέν, ο Σι προειδοποίησε ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται ξανά μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή: ειρήνη ή πόλεμος, διάλογος ή σύγκρουση. Διακήρυξε με έμφαση πως η «αναγέννηση του κινεζικού έθνους» είναι πλέον ασταμάτητη και ότι η Κίνα βρίσκεται «στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Η συγκυρία μόνο τυχαία δεν ήταν: η εκδήλωση ήρθε σε μια περίοδο εντεινόμενης έντασης με τις ΗΠΑ, εν μέσω δασμολογικών συγκρούσεων και αστάθειας στην αμερικανική πολιτική, υπό τη σκιά των επιλογών του Ντόναλντ Τραμπ. Το Reuters σημειώνει ότι η παρέλαση οργανώθηκε για να αναδείξει τη στρατιωτική ισχύ αλλά και τη διεθνή επιρροή του Πεκίνου.

Το όραμα του Σι και η «νέα παγκόσμια τάξη»

Λίγες μέρες πριν, ο Σι είχε αναπτύξει το όραμά του για έναν νέο διεθνή συσχετισμό δυνάμεων, καλώντας σε ενότητα κατά της «πολιτικής επιβολής» και του «ηγεμονισμού». Ήταν ένα έμμεσο –αλλά ξεκάθαρο– μήνυμα προς την Ουάσινγκτον. Όπως σχολίασε ο ερευνητής Wen-Ti Sung από το Atlantic Council, ο Σι πλέον αισθάνεται σίγουρος πως η Κίνα έχει ανακτήσει την πρωτοβουλία στο παγκόσμιο παιχνίδι ισχύος.

Πύραυλοι, drones και λέιζερ – Μήνυμα στρατιωτικής αποτροπής

Η παρέλαση δεν περιορίστηκε στη ρητορική. Ο Κινέζος πρόεδρος επιθεώρησε μονάδες εξοπλισμένες με νέα υπερσύγχρονα όπλα: από βαλλιστικούς πυραύλους και άρματα μάχης μέχρι τεχνολογίες κατευθυνόμενης ενέργειας και μη επανδρωμένα υποβρύχια. Η αεροπορική επίδειξη με περισσότερα από 100 μαχητικά, βομβαρδιστικά και ελικόπτερα ολοκληρώθηκε με τον σχηματισμό του αριθμού «80» στον ουρανό.

Μεγάλη εντύπωση προκάλεσε η δημόσια εμφάνιση του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου DF-61, ο οποίος είχε αποσυρθεί τη δεκαετία του 1970, αλλά πλέον επανέρχεται στο επίκεντρο ως μέρος της κινεζικής πυρηνικής τριάδας (ξηρά, θάλασσα, αέρας), μαζί με τους JL-1, JL-3 και την ανανεωμένη έκδοση του DF-31. Το κρατικό πρακτορείο Xinhua επεσήμανε πως για πρώτη φορά αποκαλύπτεται αυτή η πλήρης στρατηγική διάταξη.

Παράλληλα, εντύπωση προκάλεσε και ο DF-5C, ικανός να μεταφέρει έως και 12 πυρηνικές κεφαλές – μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής προς τις ΗΠΑ.

Στο μέτωπο των νέων τεχνολογιών, παρουσιάστηκαν όπλα λέιζερ εγκατεστημένα σε χερσαία και ναυτικά οχήματα, τα οποία αξιοποιούν ηλεκτρομαγνητική ενέργεια αντί για πυρομαχικά, στοχεύοντας drones και ηλεκτρονικά συστήματα του εχθρού.

Η Κίνα αποκάλυψε επίσης για πρώτη φορά δύο γιγαντιαία μη επανδρωμένα υποβρύχια οχήματα (XLUUVs), μήκους 18–20 μέτρων. Οι αναλυτές θεωρούν ότι αυτά τα συστήματα –που μπορούν να εξοπλιστούν με τορπίλες και νάρκες– ενισχύουν ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον υπερηχητικό πύραυλο YJ-17, ναυτική εκδοχή του DF-17, με ελιγμούς υψηλής απόκλισης και ακρίβεια που έχει ήδη δοκιμαστεί, σύμφωνα με αμερικανικές εκτιμήσεις. Πλάι του εμφανίστηκαν και άλλα αντιπλοϊκά βλήματα όπως τα YJ-15, YJ-19 και YJ-20.

Ηχηρές παρουσίες, ηχηρές απουσίες

Η παρέλαση συγκέντρωσε ισχυρές προσωπικότητες αλλά και εξέπεμψε μηνύματα γεωπολιτικής τοποθέτησης. Πέρα από τον Πούτιν, που υπέγραψε σειρά συμφωνιών με τον Σι (κυρίως στον τομέα της ενέργειας), εντυπωσιακή ήταν και η παρουσία του Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημοσίως σε τόσο υψηλού επιπέδου διεθνές γεγονός, συνοδευόμενος από την κόρη του Ju Ae, που θεωρείται πιθανή διάδοχός του.

Η απουσία δυτικών ηγετών –και κυρίως ηχηρών προσωπικοτήτων από Ε.Ε. και ΗΠΑ– ενίσχυσε την εικόνα ενός νέου άξονα που διαμορφώνεται στον παγκόσμιο χάρτη. Μόνο λίγοι Ευρωπαίοι εμφανίστηκαν, μεταξύ τους και ο σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, γνωστός για τις φιλικές του σχέσεις με τη Μόσχα.

Ο Τραμπ ενοχλημένος, αλλά «δεν ανησυχεί»

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αν και στην αρχή υποβάθμισε τη σημασία της σινορωσοβορειοκορεατικής συνάντησης, δεν έκρυψε την ενόχλησή του. Μέσω Truth Social, ευχήθηκε σαρκαστικά στον Σι «μια υπέροχη μέρα εορτασμών» και «έστειλε τους θερμούς του χαιρετισμούς» σε Πούτιν και Κιμ, καταγγέλλοντας –με ειρωνεία– ότι συνωμοτούν κατά των ΗΠΑ.

Αν και δήλωσε «απογοητευμένος» από τον Πούτιν, δεν ανακοίνωσε κάποιο νέο μέτρο ή κυρώσεις, την ώρα που οι αναλυτές εξετάζουν εάν ο άξονας Πεκίνου – Μόσχας – Πιονγιάνγκ θα προχωρήσει και σε συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας. Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα υπέγραψαν αντίστοιχη συμφωνία τον Ιούνιο του 2024, με φόντο ενδεχόμενη παρόμοια σύμπραξη και με την Κίνα.

Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε αλλάζει σημαντικά ο γεωστρατηγικός συσχετισμός δυνάμεων στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ουκρανία: Από το «You don&#039;t have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας
Ειδήσεις

Ουκρανία: Από το «You don't have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας

Η Μελόνι βάζει όρια στον αλαζόνα Τραμπ - Ο ρόλος του Πάπα
Ειδήσεις

Η Μελόνι βάζει όρια στον αλαζόνα Τραμπ - Ο ρόλος του Πάπα

Η ρωσική οικονομία «αιμορραγεί» από τον πόλεμο – Πιέσεις από τη «βουτιά» στο πετρέλαιο
Ειδήσεις

Η ρωσική οικονομία «αιμορραγεί» από τον πόλεμο – Πιέσεις από τη «βουτιά» στο πετρέλαιο

ΕΕ: Αντιδράσεις για το άνοιγμα διαύλου επικοινωνίας του Κόστα με το Κρεμλίνο
Ειδήσεις

ΕΕ: Αντιδράσεις για το άνοιγμα διαύλου επικοινωνίας του Κόστα με το Κρεμλίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/06/2026 - 12:28

Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας μετά την ομολογία του 43χονου δράστη

Πολιτική
21/06/2026 - 12:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 11:55

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:38

Fed: Ενισχύονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων μετά τις δηλώσεις Γουόρς

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:25

Observer: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί τη Δευτέρα (22/6) – Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές

Επιχειρήσεις
21/06/2026 - 11:10

PeopleCert: Επεκτείνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Ομογένεια Ίμβρου και Κωνσταντινούπολης

Πολιτική
21/06/2026 - 10:51

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια – «Σύμμαχος» των καταναλωτών το PosoKanei

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:34

Η θερμική καταπόνηση στην Αθήνα δεν είναι εξίσου εξοντωτική για όλους

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:28

Επεισόδια στα Εξάρχεια – Επίθεση με μολότοφ και προσαγωγές

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:10

«Ξηλώνεται» το αμφιθέατρο που στήθηκε στο Ζάππειο μετά τις αντιδράσεις

Magazino
21/06/2026 - 09:59

Το SNF Nostos επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ: Τι φέρνει η φετινή, επετειακή διοργάνωση

Ειδήσεις
21/06/2026 - 09:00

Ουκρανία: Από το «You don't have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας

Ειδήσεις
21/06/2026 - 07:28

Στην Ελβετία ο Βανς για τις συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 22:01

Εξάρθρωση κυκλώματος trafficking στην Αθήνα: Συλλήψεις για εκμετάλλευση γυναικών από το εξωτερικό και διακίνηση ναρκωτικών

Ειδήσεις
20/06/2026 - 21:17

ΥΠΑΑΤ: Εξετάζει πιλοτικό πρόγραμμα με οικονομικό κίνητρο για την αλίευση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες

Πολιτική
20/06/2026 - 20:28

Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:23

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:00

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Magazino
20/06/2026 - 17:45

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 δωρεάν εκδηλώσεις για τις 20-21 Ιουνίου

Magazino
20/06/2026 - 17:00

«Ελλάδα 3.0»: Πώς τρεις διαφορετικές ταινίες κατέληξαν να μιλούν για την ίδια Ελλάδα

Πολιτική
20/06/2026 - 16:20

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

Ειδήσεις
20/06/2026 - 15:40

Βρετανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Λονδίνου - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων

Πολιτική
20/06/2026 - 15:00

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:30

«Εκπνέει» τη Δευτέρα (22/6) η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:00

Τα μηνύματα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:30

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:12

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
20/06/2026 - 12:40

Γεωργιάδης: Έχουν ήδη υποβληθεί 1808 αιτήσεις γιατρών για πρόσληψη στο ΕΣΥ - «Μάγος της επικοινωνίας» ο Τσίπρας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ