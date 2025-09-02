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Τραμπ: Δεν ανησυχεί για τον άξονα Κίνας-Ρωσίας - Δηλώνει, όμως, απογοητευμένος από τον Πούτιν
Ειδήσεις
22:15 - 02 Σεπ 2025

Τραμπ: Δεν ανησυχεί για τον άξονα Κίνας-Ρωσίας - Δηλώνει, όμως, απογοητευμένος από τον Πούτιν

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι δεν αισθάνεται «καμία απολύτως ανησυχία» σχετικά με τη δημιουργία ενός νέου άξονα κρατών εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, στον οποίο μετέχουν η Κίνα και η Ρωσία.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής «Scott Jennings Radio Show» και ήρθαν αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, τη Δευτέρα, με σειρά ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, στο πλαίσιο μιας συνόδου κορυφής που φιλοξενήθηκε στην Κίνα. Το γεγονός αυτό μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προχώρησε και σε πιο προσωπικό σχόλιο για τη Ρωσία, δηλώνοντας ότι είναι «πολύ απογοητευμένος» από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, αποκάλυψε ότι η κυβέρνησή του σχεδίαζε να λάβει συγκεκριμένα μέτρα, με στόχο τη μείωση του αριθμού των θυμάτων που προκαλεί ο συνεχιζόμενος πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος από τον πρόεδρο Πούτιν, μπορώ να το πω αυτό με σαφήνεια. Και θα αναλάβουμε δράση ώστε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να συνεχίσουν να ζουν», υπογράμμισε ο Τραμπ.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/09/2025 - 11:21
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