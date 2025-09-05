ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μύθοι και αλήθειες για την «απεριόριστη συνεργασία» Ρωσίας και Κίνας
Ειδήσεις
07:58 - 05 Σεπ 2025

Μύθοι και αλήθειες για την «απεριόριστη συνεργασία» Ρωσίας και Κίνας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πολλά έχουν αλλάξει από τότε που ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στάθηκαν μαζί στην κορυφή της Πλατείας Τιενανμέν το 2015. Όταν το επανέλαβαν ξανά αυτή την εβδομάδα, εμφανίστηκαν υποτίθεται ως ισότιμοι εταίροι. Στην πραγματικότητα, όμως, τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα.

Σύμφωνα με το Project Syndicate, η επικρατούσα άποψη είναι ότι η Κίνα έχει εδραιώσει τη θέση της ως κυρίαρχος εταίρος, ιδίως μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022. Σήμερα αποτελεί τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Ρωσίας, καλύπτοντας πάνω από το μισό των ρωσικών εισαγωγών το 2023· την ίδια στιγμή, η Ρωσία δεν συγκαταλέγεται καν στους πέντε πρώτους εταίρους της Κίνας. Η Μόσχα βασίζεται στο Πεκίνο για να απορροφά περίπου το μισό των εξαγωγών αργού πετρελαίου της, αλλά οι αγορές αυτές αντιστοιχούν μόλις στο 17,5% των κινεζικών εισαγωγών πετρελαίου. Με απλά λόγια: η Ρωσία χρειάζεται την Κίνα για να διατηρήσει ζωντανή την οικονομία της.

Συνεργασία σε «ίσες» βάσεις

Ωστόσο, παρά την εξάρτηση αυτή, το Πεκίνο δεν υπαγορεύει τις εξελίξεις - και το Κρεμλίνο δεν συμπεριφέρεται ως κατώτερος εταίρος. Το παράδειγμα της Ουκρανίας είναι χαρακτηριστικό. Αν και ο πόλεμος έχει ορισμένα οφέλη για την Κίνα - κυρίως επειδή αποσπά αμερικανικούς πόρους από την Ασία– είναι σαφές ότι ο Πούτιν κρατάει τα ηνία σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, την έκταση και το τελικό αποτέλεσμα.

Στα χαρτιά, η Κίνα διαθέτει τη δύναμη να επηρεάσει τη ρωσική πολιτική. Στην πράξη, όμως, δύσκολα θα ασκούσε τέτοια πίεση: κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο τις σχέσεις της με έναν πολύτιμο εταίρο και θα αντέβαινε στην κατ’ εξοχήν αρχή της εξωτερικής της πολιτικής, τη «μη επέμβαση». Ο Πούτιν το γνωρίζει αυτό καλύτερα από τον καθένα.

Απούσα η Κίνα από τις εξελίξεις στην Ουκρανία

Παρά τις προσπάθειές της να προβάλει την εικόνα του «ειρηνοποιού», η Κίνα έχει μείνει στο περιθώριο, με χώρες όπως η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία να αναλαμβάνουν ενεργότερο ρόλο, ενώ πλέον και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δείχνει ότι μπορεί να συνομιλεί απευθείας με τον Πούτιν χωρίς μεσολάβηση.

Τα όρια της κινεζικής επιρροής φαίνονται ακόμη πιο έντονα γύρω από τα ίδια της τα σύνορα, όπου η ενίσχυση της ρωσο-βορειοκορεατικής σχέσης προκαλεί ανησυχία. Αν και το Πεκίνο ανέχεται τις ρωσικές περιπέτειες στην Ευρώπη, η πιθανότητα αποσταθεροποίησης στην Κορεατική Χερσόνησο είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία.

Αν η Κίνα ούτε θέλει να παρέμβει στην Ουκρανία ούτε μπορεί να αποτρέψει κινδύνους στην ίδια της τη γειτονιά, τότε η σχέση με τη Ρωσία είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο από μια απλή σχέση «μεγάλου–μικρού αδελφού». Οικονομικά, το σκηνικό έχει αλλάξει· πολιτικά, όμως, όχι ακόμη.

Ιστορικά, η Κίνα βρέθηκε για καιρό στη θέση του κατώτερου εταίρου - και κάποιες φορές του θύματος. Η τσαρική Ρωσία ήταν από τις δυνάμεις που στον 19ο αιώνα αποσπούσαν κινεζικά εδάφη, καταλαμβάνοντας περίπου 1,5 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμετρα - σχεδόν το ένα έκτο της σημερινής Κίνας. Αργότερα, το 1969, οι δύο χώρες ενεπλάκησαν ακόμη και σε ένοπλη σύγκρουση στα σύνορα.

Η συνεργασία Μόσχας-Πεκίνου δεν θεωρείται δεδομένη

Στο Πεκίνο επικρατεί η αντίληψη ότι οι τελευταίες τρεις δεκαετίες στενών σχέσεων αποτελούν εξαίρεση και όχι κανόνα. Η σημερινή ισορροπία προσφέρει πολύτιμα οφέλη - όπως φθηνή ενέργεια- για να ρισκάρει η κινεζική ηγεσία μια αναδιάταξη.

Από την άλλη, η Μόσχα δυσκολεύεται να αποδεχθεί την κινεζική υπεροχή. Στις διαπραγματεύσεις για τον αγωγό Power of Siberia 2, αρνείται να πουλήσει αέριο στις χαμηλές, επιδοτούμενες τιμές που ζητά η Κίνα. Επίσης, επέβαλε «τέλη ανακύκλωσης» στα κινεζικά αυτοκίνητα, σε μια έμμεση προσπάθεια να περιορίσει την πλημμυρίδα εισαγωγών που ακολούθησε την αποχώρηση των δυτικών εταιρειών.

Στο εσωτερικό, οι εθνικιστές προειδοποιούν ότι η αχανής, αλλά αραιοκατοικημένη ρωσική Άπω Ανατολή βρίσκεται δίπλα σε μια Κίνα με τεράστιο πληθυσμό, η οποία δεν έχει ξεχάσει τις «χαμένες περιοχές» και εποφθαλμιά τα ρωσικά ενεργειακά και φυσικά αποθέματα.

Η Ρωσία επίσης κρατά την Κίνα σε απόσταση στην Αρκτική – όπου το Πεκίνο θέλει να προβάλλει την εικόνα του «σχεδόν αρκτικού κράτους» – αλλά και στη Βόρεια Κορέα, όπου οι ρωσικές παροχές σε καύσιμα και τεχνογνωσία μειώνουν την επιρροή του Πεκίνου στην Πιονγκγιάνγκ.

Ωστόσο, η Κίνα δείχνει ολοένα και πιο τολμηρή στην Κεντρική Ασία, δεσμευόμενη για επενδύσεις άνω των 25 δισ. δολαρίων μόνο στο πρώτο μισό του έτους. Ο Σι μάλιστα συμμετείχε στη δεύτερη Σύνοδο Κίνας–Κεντρικής Ασίας στην Αστάνα – μια σπάνια κίνηση, που δείχνει τη σημασία που δίνει η Κίνα στην περιοχή.

«Απεριόριστη συνεργασία» στα χαρτιά

Τελικά, αυτά τα δεδομένα - και όχι οι ρητορικές περί «απεριόριστης συνεργασίας» -αποτυπώνουν την πραγματική φύση των σχέσεων. Ούτε κατάρρευση διαφαίνεται, αλλά ούτε και πλήρης σύμπλευση: το μέλλον τους θα το καθορίσουν ιστορικοί, πολιτικοί και γεωγραφικοί περιορισμοί, όχι μόνο οι εμπορικοί δείκτες.

Η Κίνα παραμένει στοιχειωμένη από τον φόβο αποσταθεροποίησης στα σύνορά της = φόβο που τρέφεται και από τη ρωσική ιστορία επεκτατισμού. Για τον λόγο αυτό, η Πιονγκγιάνγκ ίσως αποδειχθεί πιο κρίσιμο σημείο τριβής από την Ουκρανία. Και είναι ο ίδιος λόγος που η Κίνα θεωρεί την πιθανή πτώση του Πούτιν - και το χάος που θα ακολουθούσε στα βόρεια σύνορά της– ως σενάριο αδιανόητο.

Από την πλευρά της, η Ρωσία παλεύει να συμβιβάσει την αυξανόμενη οικονομική της εξάρτηση με την εικόνα της ως διαρκούς μεγάλης δύναμης. Η εθνικιστική Δεξιά υποστηρίζει ότι οι δυτικές κυρώσεις ανάγκασαν τη Ρωσία σε αυτονομία, που τώρα δεν πρέπει να εκχωρηθεί στο Πεκίνο. Η ιδέα ότι το μέλλον της Ρωσίας μπορεί να καθοριστεί με κινεζικούς όρους είναι αδιανόητη για την πολιτική της ελίτ.

Αυτό, όμως, καθιστά και τη ρωσική πορεία δυσάρεστη για το Πεκίνο, που φιλοδοξεί να γίνει τεχνολογικός γίγαντας και κεντρικός πυλώνας της παγκόσμιας οικονομίας – όχι μέρος μιας λέσχης απομονωμένων και αποσταθεροποιητικών δυνάμεων.

Δέκα χρόνια μετά την προηγούμενη κοινή εμφάνιση Σι-Πούτιν στην Τιενανμέν, οι εικόνες ενότητας δεν αρκούν για να κρύψουν την ιστορική καχυποψία και τα αποκλίνοντα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των δύο χωρών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

S&amp;P 500 σε νέο ρεκόρ καθώς οι επενδυτές περιμένουν την έκθεση απασχόλησης - Χρυσός και πετρέλαιο υποχωρούν
Χρηματιστήρια

S&P 500 σε νέο ρεκόρ καθώς οι επενδυτές περιμένουν την έκθεση απασχόλησης - Χρυσός και πετρέλαιο υποχωρούν

Μέχρι το τέλος του 2025 θα υπογραφεί η συμφωνία ΕΕ - Mercosur
Ειδήσεις

Μέχρι το τέλος του 2025 θα υπογραφεί η συμφωνία ΕΕ - Mercosur

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Politico: Σε μειονεκτική θέση η Ευρώπη συγκριτικά με την Κίνα στις προμήθειες φυσικού αερίου
Ειδήσεις

Politico: Σε μειονεκτική θέση η Ευρώπη συγκριτικά με την Κίνα στις προμήθειες φυσικού αερίου

Καύσιμα τέλος στην Κριμαία καθώς τα ουκρανικά drones χτυπούν τις μεταφορές
Ειδήσεις

Καύσιμα τέλος στην Κριμαία καθώς τα ουκρανικά drones χτυπούν τις μεταφορές

Ουκρανία: Από το «You don&#039;t have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας
Ειδήσεις

Ουκρανία: Από το «You don't have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας

Η ρωσική οικονομία «αιμορραγεί» από τον πόλεμο – Πιέσεις από τη «βουτιά» στο πετρέλαιο
Ειδήσεις

Η ρωσική οικονομία «αιμορραγεί» από τον πόλεμο – Πιέσεις από τη «βουτιά» στο πετρέλαιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/06/2026 - 08:23

Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Στη Βουλή η σύμβαση παραχώρησης – Παράδοση στους επενδυτές από το φθινόπωρο

Magazino
23/06/2026 - 08:08

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετακομίζει από το Μιλγουόκι στο Μαϊάμι

Πολιτική
23/06/2026 - 08:07

Email Gate – Ο δικηγόρος των αποδήμων στο «R»: Θεσμικά ανεπίτρεπτες οι παρεμβάσεις Υπουργών στην υπόθεση

Ακίνητα
23/06/2026 - 08:03

Ακίνητα: Υποχωρούν οι αγοραπωλησίες και οι εισπράξεις φόρων, ανθεκτικές οι γονικές παροχές

Ειδήσεις
23/06/2026 - 08:00

Η πτώση του Στάρμερ, η σκιά του Brexit και η επόμενη μέρα

Ανεμοδείκτης
23/06/2026 - 07:39

Λαζόπουλος και Άδωνις βρήκαν σημείο... επαφής στον Ανδρουλάκη

Ναυτιλία
23/06/2026 - 06:55

Εφοπλιστές και αεροπορικές εταιρείες ζητούν να επιστρέψουν τα έσοδα του ETS στην πράσινη μετάβαση

Ειδήσεις
22/06/2026 - 23:41

Τραμπ: Εντελώς ανοιχτό το Ορμούζ – Αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι χρειαστεί

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 23:32

Wall Street: Αναζήτηση κατεύθυνσης με «βαρίδι» την τεχνολογία

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 23:06

JPMorgan: Η πτώση του πετρελαίου μπορεί να «φρενάρει» τις ευρωπαϊκές μετοχές

Πολιτική
22/06/2026 - 22:40

Βουλή: Θετική εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Επιχειρήσεις
22/06/2026 - 22:28

Έφυγε από τη ζωή ο συνιδρυτής του Ομίλου ΑΒΑΞ Κωνσταντίνος Κουβαράς

Ειδήσεις
22/06/2026 - 22:16

Ερντογάν: Χαιρέτισε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, προειδοποιώντας για ενδεχόμενες προσπάθειες υπονόμευσης

Επιχειρήσεις
22/06/2026 - 22:05

THEON: Νέες παραγγελίες ύψους περίπου €70 εκατ. και περαιτέρω επιτάχυνση της ανάπτυξης

Ειδήσεις
22/06/2026 - 21:45

Επίθεση σε εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ: Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους και ο δράστης

Magazino
22/06/2026 - 21:27

Ο Μέσι έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία των Μουντιάλ

Πολιτική
22/06/2026 - 21:09

Πιερρακάκης: Χρειαζόμαστε μια επανάσταση παραγωγικότητας – Απαραίτητες οι ελεγκτικές εταιρείες για βιώσιμες επενδύσεις

Πολιτική
22/06/2026 - 20:43

Εγκαινιάστηκε το κτίριο Διεύθυνσης Κυβερνοχώρου – Μητσοτάκης: «Ένα υπερσύχρονο ψηφιακό οχυρό»

Πολιτική
22/06/2026 - 20:31

Υπερταμείο τέλος: Έρχεται το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο – «Άλλαξε ο Μανωλιός…», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 19:59

«Φρένο» στη φημολογία για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Λαγκάρντ

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 19:41

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με φόντο τα θετικά σήματα από τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/06/2026 - 19:30

Παπαστράτος και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας FutuReady Greece

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 19:25

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 639.858 ίδιων μετοχών έναντι €9,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 19:18

Dotsoft: Στο 8,49% το ποσοστό του Αθανάσιου Κουλουτμπάνη

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
22/06/2026 - 19:17

Νεμπής (ΟΤΕ): Δεν μπορεί να υπάρξει AI-ready οικονομία χωρίς AI-ready τηλεπικοινωνιακές υποδομές

Πολιτική
22/06/2026 - 18:50

ΠΑΣΟΚ: Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε το Υπερταμείο του αλλιώς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22/06/2026 - 18:45

Έπεσαν οι υπογραφές για την αξιοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:35

Επένδυση €250 εκατ. για το νέο Καραϊσκάκη – «Πράσινο φως» από τον Δήμο Πειραιά

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:27

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Βοιωτία και Λάρισα

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:14

Ο καύσωνας «σαρώνει» τη Γαλλία – Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ