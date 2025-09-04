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S&amp;P 500 σε νέο ρεκόρ καθώς οι επενδυτές περιμένουν την έκθεση απασχόλησης - Χρυσός και πετρέλαιο υποχωρούν
Χρηματιστήρια
23:24 - 04 Σεπ 2025

S&P 500 σε νέο ρεκόρ καθώς οι επενδυτές περιμένουν την έκθεση απασχόλησης - Χρυσός και πετρέλαιο υποχωρούν

Reporter.gr Newsroom
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Ο δείκτης S&P 500 έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό την Πέμπτη 4/9, καθώς η άνοδος των μετοχών το απόγευμα ώθησε την αγορά στο πράσινο, παρά τα απογοητευτικά στοιχεία για την ιδιωτική απασχόληση νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Οι επενδυτές περιμένουν τώρα την έκθεση για την απασχόληση την Παρασκευή, θέλοντας έναν αριθμό που να ενισχύει τις πιθανότητες μείωσης επιτοκίων χωρίς να προκαλεί φόβους για ύφεση.

Συγκεκριμένα, ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,83% στις 6.502,08 μονάδες, ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,98% στις 21.707,69 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average έκλεισε με κέρδη 350,06 μονάδων ή 0,77% στις 45.621,29 μονάδες.

Η έκθεση ADP για την ιδιωτική απασχόληση έδειξε αύξηση 54.000 θέσεων εργασίας τον Αύγουστο, έναντι πρόβλεψης για 75.000, και χαμηλότερα από τις αναθεωρημένες 106.000 του Ιουλίου. Παρ’ όλα αυτά, οι επενδυτές ερμήνευσαν τα στοιχεία ως αρκετά αδύναμα για να δικαιολογήσουν μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα τον Σεπτέμβριο, χωρίς να σηματοδοτούν ύφεση. Οι συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης Fed funds δείχνουν πιθανότητα 97% για μείωση επιτοκίων στις 17 Σεπτεμβρίου.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν μετά τα στοιχεία της ADP, μειώνοντας την πίεση στην αγορά, παρά την προηγούμενη αύξηση των αποδόσεων κατά την εβδομάδα, με το 30ετές ομόλογο να ξεπερνά προσωρινά το 5% την Τετάρτη, εν μέσω αβεβαιότητας γύρω από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ και τις απειλές για την ανεξαρτησία της Fed.

Επιπλέον, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας την εβδομάδα που έληξε στις 30 Αυγούστου αυξήθηκαν στις 237.000, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις, δείχνοντας επιβράδυνση στην αγορά εργασίας, ενώ ο δείκτης ISM για τις υπηρεσίες τον Αύγουστο σημείωσε καλύτερη της αναμενόμενης επίδοση, υποδεικνύοντας συνεχιζόμενη ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών.

Οι επενδυτές περιμένουν τώρα την έκθεση για τις θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα (nonfarm payrolls), η οποία προβλέπεται να εμφανίσει αύξηση 75.000 θέσεων τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, η μετοχή της Amazon συνέβαλε σημαντικά στην άνοδο της αγοράς, αυξάνοντας πάνω από 4%, χάρη στο ενθουσιώδες ενδιαφέρον για τη συνεργασία της με την εταιρεία Anthropic.

Χρυσός: Υποχωρεί μετά το χθεσινό ράλι

Υποχώρησαν την Πέμπτη οι τιμές του χρυσού από τα χθεσινά ιστορικά υψηλά, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τώρα στην έκθεση για τις μισθοδοσίες στις ΗΠΑ για νέες ενδείξεις σχετικά με την πορεία της πολιτικής της Fed.

Η τιμή spot υποχωρεί κατά 0,28% στα 3.549 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα αμερικανικά futures για τον χρυσό καταγράφουν πτώση 0,84% στα 3.605 δολάρια.

Πετρέλαιο: Η αύξηση αποθεμάτων στις ΗΠΑ έριξε τις τιμές σε χαμηλό δύο εβδομάδων

Σε χαμηλό δύο εβδομάδων υποχώρησαν οι τιμές του αργού πετρελαίου την Πέμπτη κλείνοντας με πτώση περίπου 1% καθώς η απροσδόκητη αύξηση των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ και οι εκτιμήσεις για νέα άνοδο της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+ πίεσαν την αγορά.

Το Brent έκλεισε στα 66,95 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 65 σεντς ή 1%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 20 Αυγούστου. Το αμερικανικό WTI υποχώρησε κατά 49 σεντς ή 0,8%, στα 63,48 δολάρια το βαρέλι.

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