Πούτιν: Δεν βρίσκεται σε στασιμότητα η ρωσική οικονομία

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, αρνήθηκε ότι η ρωσική οικονομία έχει εισέλθει σε φάση στασιμότητας, διαφωνώντας ανοιχτά με την προειδοποίηση του Χέρμαν Γκρεφ, επικεφαλής της κρατικής Sberbank, ο οποίος χαρακτήρισε την κατάσταση ως «τεχνική ύφεση» και προέβλεψε μηδενική ανάπτυξη για τους επόμενους μήνες.

Πιο αναλυτικά, ο Γκρεφ προέτρεψε τη ρωσική κεντρική τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια, ώστε να ανακουφιστεί η οικονομία από το υψηλό κόστος δανεισμού. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Ανατολικού Οικονομικού Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, ο Πούτιν απάντησε με ένα λακωνικό «όχι» όταν ρωτήθηκε αν συμμερίζεται την άποψη του τραπεζίτη, υποστηρίζοντας παράλληλα την πολιτική αύξησης επιτοκίων με σκοπό τον έλεγχο του πληθωρισμού.

Τόνισε, δε, την ανάγκη επαναφοράς του πληθωρισμού στο 4%, παρά τη μείωση των επιτοκίων κατά 300 μονάδες βάσης τους τελευταίους μήνες, μετά την εκτόξευσή τους στο 21% τον Οκτώβριο του 2024.

Αυτή η διάσταση απόψεων αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την πορεία της νομισματικής πολιτικής, ενόψει της συνεδρίασης της κεντρικής τράπεζας στις 12 Σεπτεμβρίου. Τα πρόσφατα οικονομικά δεδομένα δείχνουν ασθενική ανάπτυξη - μόλις 1,1% το πρώτο επτάμηνο - τη στιγμή που και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, όπως ο υπουργός Οικονομίας Μαξίμ Ρεσέτνικοφ και ο υπουργός Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ, έχουν προειδοποιήσει για ενδεχόμενο ύφεσης ή και «οικονομική καταιγίδα».

Ο Πούτιν, πάντως, διατηρεί σταθερή τη θέση του ότι ύφεση πρέπει να αποφευχθεί με κάθε κόστος.