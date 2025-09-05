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Ζαχαράκη για ίδρυση παραρτήματος ΕΚΠΑ στην Κύπρο: Νέο ακαδημαϊκό κέντρο με διεθνή αναγνώριση
Ειδήσεις
15:38 - 05 Σεπ 2025

Ζαχαράκη για ίδρυση παραρτήματος ΕΚΠΑ στην Κύπρο: Νέο ακαδημαϊκό κέντρο με διεθνή αναγνώριση

Reporter.gr Newsroom
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Η ίδρυση παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στην Κύπρο ανακοινώθηκε την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, γεγονός που χαρακτηρίζεται από το Πανεπιστήμιο ως «ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου».

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογράμμισε ότι πρόκειται για «σημαντική θεσμική, πολιτική και αναπτυξιακή εξέλιξη», η οποία ενισχύει τους «ακατάλυτους δεσμούς» με την Ελλάδα και συνεισφέρει στην αναβάθμιση του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος σε διεθνές επίπεδο. Τόνισε επίσης ότι η ίδρυση του παραρτήματος προωθεί τη στρατηγική της Κυβέρνησης για τη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης, καθιστώντας την Κύπρο περιφερειακό ακαδημαϊκό κέντρο με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και τη διεθνή εικόνα της χώρας. Ο Πρόεδρος τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με διεθνή πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα για την ενίσχυση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής ανάπτυξης και την προσέλκυση διεθνών ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων στην Κύπρο.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, επισήμανε ότι η ίδρυση του παραρτήματος αποτελεί επένδυση για το μέλλον των νέων Ελλάδας και Κύπρου και ενισχύει περαιτέρω τις σχέσεις των δύο χωρών, που βασίζονται σε κοινή γλώσσα και όραμα για την εκπαίδευση. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος γράφουν από κοινού ένα νέο κεφάλαιο ακαδημαϊκής αριστείας, ενώ το ΕΚΠΑ ανοίγει τα φτερά του εκτός συνόρων, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για φοιτητές, ακαδημαϊκούς και ερευνητές. Η υπουργός ευχαρίστησε την Κυπριακή Κυβέρνηση για τη στήριξη και τη συνεργασία, καθώς και τους προκατόχους της στο Υπουργείο Παιδείας για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες τους.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, Γεώργιος, εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς το ΕΚΠΑ, τονίζοντας ότι το Πανεπιστήμιο δέχτηκε για δεκαετίες Κυπρίους αποφοίτους γυμνασίων χωρίς εξετάσεις, προστατεύοντας παράλληλα το εθνικό φρόνημα κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας.

Από πλευράς ΕΚΠΑ, υπογραμμίζεται ότι από την ίδρυσή του το 1837 διατηρεί άρρηκτους δεσμούς με την Κύπρο, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες Κυπρίοι φοιτητές έχουν εκπαιδευτεί στα αμφιθέατρά του, συμβάλλοντας στην πνευματική και οικονομική ανάπτυξη της Μεγαλονήσου. Το Πανεπιστήμιο θεωρείται πρώτος πυλώνας εκπαίδευσης στη νοτιοανατολική Ευρώπη και έχει αναδείξει πολλές προσωπικότητες της σύγχρονης Κύπρου.

Το νέο παράρτημα στην Κύπρο περιλαμβάνει αρχικά τέσσερις σχολές και οκτώ τμήματα σε δύο πόλεις, τη Λευκωσία και τη Λάρνακα, με πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών που έχουν αξιολογηθεί θετικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης ΔΙΠΑΕ. Τα τμήματα λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία στη μητρική σχολή στην Αθήνα και καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις σε διεθνείς κατατάξεις. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Ιατρική Σχολή (λειτουργεί από το 1837) που συγκαταλέγεται στις 100 καλύτερες παγκοσμίως, καθώς και σε τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Ψυχολογίας, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νοσηλευτικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας και στο Αγγλόφωνο Πρόγραμμα BAAG.

Αναλυτικά, οι σχολές και τμήματα είναι:

α) Σχολή Επιστημών Υγείας (Λευκωσία):

  • Τμήμα Ιατρικής

  • Τμήμα Νοσηλευτικής

β) Σχολή Οικονομικών Επιστημών:

  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία)

  • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία)

  • Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα)

γ) Φιλοσοφική Σχολή:

  • Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα)

  • Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία)

δ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής (Λευκωσία):

  • Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το νέο παράρτημα του ΕΚΠΑ στην Κύπρο, με ολοκληρωμένα, πιστοποιημένα και διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών, στοχεύει στη δημιουργία ενός δυναμικού ακαδημαϊκού κέντρου, προωθώντας τη συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου και ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του ελληνικού πανεπιστημιακού συστήματος.

Για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος επισυνάπτονται στοιχεία επικοινωνίας:

- Τμήμα Ιατρικής (Λευκωσία): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

- Τμήμα Νοσηλευτικής (Λευκωσία): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

- Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

- Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

- Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

- Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

- Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Λευκωσία): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

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