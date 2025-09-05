ΠΑΣΟΚ για ΑΕΠ: Καμπανάκι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας

Με ανακοίνωση του ο τομέα Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ προειδοποιεί για την επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας, με το ΑΕΠ του 2ου τριμήνου να αυξάνεται μόλις 1,7% σε ετήσια βάση, τη χειρότερη επίδοση από την εποχή του COVID.

Συμπληρώνει, ακόμη, ότι η αδύναμη τριμηνιαία αύξηση, η μείωση των εξαγωγών και η υπερβολική εξάρτηση της οικονομίας από την κατανάλωση αναδεικνύουν την ανάγκη για ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και βιώσιμη ανάπτυξη. Η κυβέρνηση κατηγορείται ότι δεν αξιοποίησε αποτελεσματικά το Ταμείο Ανάκαμψης, αφήνοντας τη χώρα ευάλωτη σε διεθνείς αβεβαιότητες.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του τομέα Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

Τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου δείχνουν μια οικονομία, που χάνει σφυγμό. Η μεγέθυνση κατά 1,7% σε ετήσια βάση αποτελεί τη χειρότερη επίδοση από την εποχή του COVID και ύστερα. Κυμαίνεται, δε, σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2,2% του πρώτου τριμήνου, ενώ και η αναιμική αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση, καταδεικνύουν ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να επιτευχθεί ο στόχος της κυβέρνησης για 2,3% ανάπτυξη το 2025.

Ακόμα πιο ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τις εξαγωγές αγαθών, που μειώθηκαν κατά 0,03% σε τριμηνιαία βάση, ενώ η κατανάλωση απορροφά το 88% του νέου παραγόμενου πλούτου. Μπροστά σε μια εντονότατη διεθνή αβεβαιότητα, αναρωτιέται κανείς: πώς μπορεί η Ελλάδα να χτίσει μια βιώσιμη και δυναμική ανάπτυξη, όταν η οικονομία δεν στηρίζεται σε γερά θεμέλια;

Η εικόνα είναι ξεκάθαρη: η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Αντί να ενισχύσει την παραγωγική βάση της χώρας, να κάνει την οικονομία πιο ανθεκτική και δίκαιη, αφήνει την Ελλάδα παγιδευμένη σε μέτριους ρυθμούς ανάπτυξης και ως εκ τούτου, ευάλωτη σε εξωγενείς διαταραχές.