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Βρετανία: Κυβερνητικός ανασχηματισμός – Ποιοι έφυγαν, ποιοι έρχονται
Ειδήσεις
22:43 - 05 Σεπ 2025

Βρετανία: Κυβερνητικός ανασχηματισμός – Ποιοι έφυγαν, ποιοι έρχονται

Reporter.gr Newsroom
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Σε ευρύ ανασχηματισμό της κυβέρνησης του προχώρησε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μετά την αιφνίδια παραίτηση της Άντζελα Ρέινερ από όλες τις κυβερνητικές και κομματικές της θέσεις, καθώς και την αποχώρηση της υπουργού Επενδύσεων, Πόπι Γκούσταφσον. Η αναδιάταξη κρίθηκε αναγκαία από τη Ντάουνινγκ Στριτ, προκειμένου να επανέλθει η σταθερότητα και να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης.

Έτσι, τη θέση της Ρέινερ αναλαμβάνει ο Ντέιβιντ Λάμι, ο οποίος, εκτός από αναπληρωτής πρωθυπουργός, ορίζεται επίσης Υπουργός Δικαιοσύνης και Λόρδος Καγκελάριος. Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα X, ο Λάμι χαρακτήρισε τον διορισμό του ως την «μεγαλύτερη τιμή της ζωής του» και αναφέρθηκε στο προσωπικό του όραμα για μια πιο δίκαιη, ασφαλή και ευημερούσα Βρετανία. Παράλληλα, ευχαρίστησε τη Ρέινερ για την προσφορά της, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά της στο κυβερνητικό έργο.

Το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών αναλαμβάνει η Υβέτ Κούπερ, η οποία μέχρι πρότινος είχε την ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών. Αν και δεν έχει προηγούμενη εμπειρία σε διεθνή ζητήματα, διαθέτει πολυετή κυβερνητική παρουσία από την εποχή του Τόνι Μπλερ και είχε πρόσφατα διαχειριστεί συμφωνίες με τη Γαλλία και τη Γερμανία για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης.

Τη θέση της Κούπερ στο Υπουργείο Εσωτερικών αναλαμβάνει η Σαμπάνα Μαχμούντ, εκπρόσωπος της δεξιάς πτέρυγας του Εργατικού Κόμματος. Ο διορισμός της υπογραμμίζει την πρόθεση της κυβέρνησης να δώσει βαρύτητα στο μεταναστευτικό και το ζήτημα του ασύλου.

Ο Ίαν Μάρεϊ απομακρύνεται από τη θέση του Υπουργού για τη Σκωτία – γεγονός που έχει προκαλέσει τη δυσαρέσκειά του – και αντικαθίσταται από τον Ντάγκλας Αλεξάντερ. Η Λούσι Πάουελ εγκαταλείπει την κυβέρνηση και τη θέση της ως επικεφαλής της Βουλής των Κοινοτήτων αναλαμβάνει ο Άλαν Κάμπελ.

Άλλες βασικές αλλαγές περιλαμβάνουν:

  • Πατ ΜακΦάντεν ως νέος Υπουργός Εργασίας και Συντάξεων,
  • Στιβ Ριντ στο Υπουργείο Στέγασης,
  • Έμα Ρέινολντς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
  • Πίτερ Κάιλ ως Υπουργός Επιχειρήσεων,
  • Τζόναθαν Ρέινολντς νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης,
  • Λιζ Κένταλ Υπουργός Επιστήμης,
  • Λίσα Νάντι διατηρεί το χαρτοφυλάκιο του Πολιτισμού,
  • Ρέιτσελ Ριβς παραμένει Υπουργός Οικονομικών (Chancellor).

Η επικεφαλής των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοκ, δεν άφησε ασχολίαστο τον ανασχηματισμό, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για έλλειψη αποφασιστικότητας. Τον επέκρινε για το γεγονός ότι δεν απομάκρυνε την Άντζελα Ρέινερ όταν, όπως υποστήριξε, υπήρχε παραβίαση του Υπουργικού Κώδικα, και χαρακτήρισε τον ανασχηματισμό ως μια επιφανειακή «ανακατάταξη καρεκλών σε ένα βυθιζόμενο κυβερνητικό πλοίο».

Η Μπάντενοκ πρόσθεσε πως το Εργατικό Κόμμα «βυθίζεται σε εσωτερικές έριδες για τη διαδοχή» και ότι αυτή η εσωστρέφεια αποσπά την προσοχή από τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/09/2025 - 22:59
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